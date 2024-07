La Pecuaria marcará el plan inversor de la EMA con obras por valor de 10 millones

Unos 10 millones de euros le costará a la Empresa Municipal de Aguas (EMA) dotar de redes de abastecimiento y saneamiento la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria. Si para el gobierno que lidera la forista Carmen Moriyón impulsar este nuevo polo productivo es un proyecto prioritario de ciudad, para la EMA va a ser el eje de su plan de inversiones de los próximos años. "Va a ser una de las inversiones más grandes de la EMA en estos años", indicaba ayer el director gerente de la sociedad municipal, Vidal Gago, durante la visita que hicieron a las obras que la empresa tiene en Pumarín la Alcaldesa y el edil de Urbanismo y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador. Esa estimación de costes de La Pecuaria coloca esa obra al nivel de los millonarios proyectos de construcción de los pozos de tormenta de Hermanos Castro y El Arbeyal. Dos de las últimas grandes inversiones acometidas por la EMA.

Los10 millones se corresponden con el total de la urbanización del espacio. Ahora mismo lo que tanto la EMA como Obras Públicas deben acometer es la fase 1, que tiene una superficie de 55.417 metros cuadrados (17.881 de edificabilidad) sobre una operación que afecta a más de 218.000 y que se organiza en tres fases. Este primer proyecto urbanizador tiene un coste de 7,6 millones de los que 2,3 le corresponden a la Empresa Municipal de Aguas. La urgencia de dotar de servicios ese ámbito tiene que ver con la urgencia del Ayuntamiento para su comercialización. Ya hay tres firmas que han mostrado un interés efectivo por asentarse en ese espacio. Una de ellas es la Universidad Europea que tiene para su desembarco desde Gijón en el Norte de España un ambicioso proyecto con 28 millones de inversión, 400 empleos y un campus para 3.500 alumnos.

Aunque Gago centró la mirada y las cifras en La Pecuaria, los proyectos de futuro que tiene la ciudad van a generar un fuerte impacto en los planes de actuación de la Empresa de Aguas. El director gerente de la EMA también destacó la necesidad de ponerse a proyectar ya ampliaciones de sus redes y depósitos de cara a dar servicio a las nuevas empresas que plantean proyectos para el espacio portuario de El Musel. Y sin salir de la zona oeste, y volviendo al impulso municipal a espacios productivos, no hay que olvidar que el proyecto de Naval Azul en El Natahoyo va cogiendo forma. Aunque para empezar a ver obras aún falta algo de tiempo porque se está en la fase de compra de suelo.

Pero al tiempo que se proyectan obras nuevas se ejecutan las diseñadas hace unos años. Entre ellas las dos obras que ayer fue una delegación municipal a visitar a Pumarín y que suponen una inversión de casi tres millones de euros repartidos en dos contratos. En fase de remate están los trabajos en la manzana que conforman las calles Severo Ochoa, Baleares y Cataluña y que ha realizado la firma Arposa 60 con un presupuesto de cerca de un millón de euros. Aquí se han renovado 230 metros de redes de saneamiento y unos 700 metros de redes de abastecimiento de agua. A unos dos kilómetros de redes de ambos servicios y un coste de 1,8 millones alcanzan los trabajos del segundo contrato, centrado en la calle Cataluña hasta Gaspar García Laviana que está realizando la unión temporal de empresas que conforman Taresco y Gonzalo Pérez, S. L.

Pumarín, a dos tajos

En lo que tiene que ver con el trabajo de subsuelo se ha centrado en renovar viejas tuberías de fibrocemento por otras de materiales más modernos y seguros que sirvan, además, para minimizar las pérdidas de agua en la red. Pero, además, se ha aprovechado la obra para renovar el pavimento. "Cuatro de cada diez euros de esta obra se han ido a renovar el pavimento, hemos cambiado aceras sobre las que se llevaba décadas sin actuar", concretó el edil de Urbanismo y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador.

Para septiembre se espera el inicio de las obras del colector del Peñafrancia. "Será entonces cuando empecemos a molestar un poco, aunque habrá labores previas", indicaba Gago refiriéndose con esas molestias a la incidencia sobre el tráfico en la rotonda de La Guía de esta obra que busca renovar una parte de la red pública cuyo mal estado generaba filtraciones al río Piles. La obra estaba previsto que comenzara el año pasado, pero no llegó a iniciarse después de que técnicos del Principado detectaran importantes defectos en el proyecto del tramo al que la administración autonómica destinaba un millón de euros. De la renovación del resto del colector se encargaba la EMA. Ahora, lo asume todo.

El plan de obras de la Empresa Municipal de Aguas para lo que queda de año incluye también el "descabezamiento" del colector de Somonte para evitar unas filtraciones que generan periódicas multas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a la empresa municipal –aunque Gago dejó claro que el origen del problema no estaba en la red municipal– y actuaciones en la zona rural. Cercana es la adjudicación de las obras de la red de saneamiento en el núcleo de Santa Cecilia, en Huerces, por 1,7 millones. Se trata de ejecutar casi 4 kilómetros de colectores de PVC de varios diámetros que recogerán los vertidos de unas treinta viviendas. Y menos definido está el plazo para la actuación de Arroyo, en La Pedrera, pendiente de la decisión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) de no dar por bueno el sistema de tasación conjunta seguido desde el Ayuntamiento para la expropiación de alguno de los terrenos.

"El año pasado rozamos los diez millones de inversión y este año también estaremos en una cifa muy buena", remataba el edil Martínez Salvador en su calidad de presidente de la Empresa Municipal de Aguas. Solo hace unos días se daba por concluida la obra de mejora de la conducción que trae el agua de los Arrudos, que movilizó cuatro millones de euros.

De los tacones de Conchita que ya no se rompen al malestar de la asociación "Severo Ochoa"

Carmen Moriyón charla con Conchita Abad. | L. M.

"Soy Conchita". Y así, sin más, Conchita Abad Martínez se presentaba a la Alcaldesa, a la que se había encontrado de frente cuando las dos daban vuelta en distinto sentido a la esquina de las calles Baleares y Severo Ochoa. Claro que una vez que supo que la Alcaldesa estaba pasando revista a las obras del barrio Conchita fue más allá de la presentación protocolaria para compartir con la Alcaldesa su análisis de la obra. De la parte que tiene que ver con el cambio de pavimento más que con la renovación de tuberías. "Yo estoy encantada. No resbala. Ya dejé de romper tacones", confesaba esa gijonesa de Pumarín que, eso sí, por si acaso o por el calor, iba en chanclas. Abad no fue la única vecina que paró a Moriyón en la calle para decirle que la obra había quedado bien o, en otro caso, que los operarios habían sido muy diligentes y amables. Aunque no a todos los vecinos de Pumarín les resultó tan grata la visita de la Alcaldesa. Verla allí por sorpresa, eso sí, generó malestar en la Asociación de Vecinos "Severo Ochoa". "Visitó la obras que se están realizando en la calle Cataluña y no ha tenido la delicadeza de comunicarlo a la asociación de vecinos. Después se llenan la boca con la participación ciudadana", criticó Roberto Devesa.

