El taxista herido por la agresión de Portuarios "sigue mejorando" en el HUCA

C. A., el taxista de 40 años que resultó herido la madrugada del domingo fruto de una brutal agresión en Portuarios, continúa ingresado en el HUCA. "Hay cierto atisbo de mejoría", comentó ayer su padre, que sigue de cerca la recuperación de su hijo. El caso, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, ya está en manos de la Policía Nacional pese no haber denuncia. Los agentes investigan de oficio que fue lo que sucedió durante las fiestas del barrio para tratar de dar con el supuesto agresor, el que propinó el puñetazo al taxista. Hace dos días, vecinos de la zona vieron agentes por el barrio hablando con vecinos. Por ahora, no consta que haya ningún detenido.