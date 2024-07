Los ataques de perros en Gijón, al alza: más de 40 casos entre 2023 y este año

Con el ataque de hace solo dos días de un pitbull a un gijonés y a su mascota en la calle San Bernardo son ya, al menos, 41 los incidentes que se han producido entre perros y personas a lo largo del 2023 y lo que va del 2024. Así lo reflejan las estadísticas municipales donde no se hace una diferenciación entre los casos en los que el perro implicado es uno de raza potencialmente peligrosa y otro que no requiera ningún tipo de acreditación para tenerlo en un hogar. En total, según los datos municipales facilitados por fuentes del gobierno local, son 1.410 perros de raza potencialmente peligrosa los que hay registrados en la ciudad. Un número todavía bajo en comparación con los 37.673 censados en el Registro de Identificación de Animales del Principado de Asturias (Riapa). Eso sí, el número de licencias aumentó a lo largo del año pasado.

El ataque producido en la calle San Bernardo es el último del que se tiene constancia en Gijón y podría comportar consecuencias para su dueño, que lo llevaba atado con correa pero sin bozal. Este perro era, según indicó la Policía Local, un pitbull. También por la Policía Local fue requerido ayer su propietario en comisaría para presentar la documentación del animal. Fuentes municipales han confirmado que dichos papeles no han sido presentados ante los agentes. Por ello, ya se ha tramitado contra él denuncias por no presentar la licencia y la documentación del seguro. La evolución de estas denuncias, explican estas fuentes, podría implicar la apertura de un expediente que derivara en la retirada del animal.

El ataque de la calle San Bernardo ha sido el último, pero ni mucho menos ha sido el más grave. Uno de los más impactantes tuvo lugar en marzo de este mismo año y lo sufrió la corredora amateur Carmen Corujo, que fue asaltada por dos perros cuando entrenaba en la parroquia de Tremañes. Los dos animales se lanzaron contra ella y la emprendieron a dentelladas. La intervención de un conductor y de la propia Policía Local, que tuvo que llegar a disparar al aire para ahuyentar a los canes, fue clave para que salvara la vida. La mujer de 67 años fue trasladada al Hospital de Cabueñes donde tuvo que ser intervenida. Según los datos más actualizados, a raíz de ese incidente, se habían contabilizado en Gijón 39 ataques entre 2023 y marzo del 2024, la última fecha de la que se tienen cifras oficiales.

Con el de la calle San Bernardo y uno que hubo en abril en el Polígono son ya al menos 41. De ellos, 29 fueron el año pasado y el resto este año. Hubo tres en enero, cuatro en febrero y otros tres en marzo. Cabe puntualizar que estos registros contabilizan todos los ataques de todos los perros. No se distingue si el can es de raza potencialmente peligrosa o no. La cifra de esta clase de perros ha crecido respecto al año pasado. Se concedieron, según datos municipales, un total de 153 licencias el año pasado. Esos números reflejan un crecimiento de algo más del diez por ciento sobre el total, que se queda en los 1.410 perros.

El caso de Carmen Corujo destapó, por otro lado, un caso de tenencia de perros sin registro ni cartillas de vacunación. Los animales que atacaron a la corredora ya habían sido denunciados días antes por otra persona que tuvo un incidente con ellos. La Policía Local, cuando acudió a la finca para llevarlos al albergue de Serín, se encontró que el propietario de esta vivienda tenía otros diez perros sin registrar y sin la pertinente cartilla de vacunación. Otro de los ataques llamativos de perros de este año tuvo lugar en febrero de 2024 y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional. Los agentes tuvieron que subir a una vivienda en Contrueces protegidos con escudos para atender a los dueños de un american staffordshire que la emprendió a mordiscos con sus propietarios.

Otro ataque reciente tuvo lugar en abril. En este caso fue en la plaza Agustín Plaza Santidrián, en el Polígono, el día 12 de ese mes. El resultado fue una niña de dos años herida de carácter leve. La Policía Local también tramitó denuncia con el dueño del animal. Otro incidente llamativo fue en septiembre del año pasado cuando un perro sin bozal mordió en el Palacio de Justicia a un conocido magistrado.