La Basílica le reza a Santiago

La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús celebró la solemnidad del patrón de España, Santiago Apóstol, con una multitudinaria misa que abarrotó el templo que se encuentra este año celebrando el centenario de su consagración. El rector de la Manuel Robles Freire, fue el encargado de presidir la ceremonia religiosa. "Hoy es el día del patrón Santiago y festejamos nuestra nación", aseguraba Robles nada más comenzar la misa.

Muchas fueron las personas que no quisieron perdérsela, llenando por completo el templo. "Somos de aquí de Gijón, venimos todos los domingos a misa. Hoy es un día especial no todos los días se celebra el patrón de nuestro país", afirmaba María Dolores Álvarez, mientras se disponía a entrar de la mano de su marido a la capilla. Una ceremonia muy especial para los allí presentes, pero sobre todo para Eugenia Robles, una gallega que lleva viviendo en Asturias cuatro décadas. "Hoy es el día de Galicia y de todos los Santiagos, me hace mucha ilusión la misa de hoy ya que es muy especial para mí. Llevo mucho tiempo viviendo aquí pero siempre me gusta recordar mis orígenes", señaló.

Muchas fueron las menciones que hizo Manuel Robles hacia España durante su homilía de ayer. "Los españoles somos valientes, duros de cabeza como el apóstol Santiago. Las banderas de España deberían de estar más visibles sobre todo en escuelas, pero también en nuestras iglesias". El himno de España tuvo un papel muy importante, ya que fue interpretado por el órgano durante la eucaristía y al final.

Galicia tuvo también un protagonismo muy importante, siendo la comunidad autónoma referente del apóstol Santiago, y como tal no dudaron en acudir la presidenta y el secretario del Lar Gallego de Avilés, Ana María Fernández Grela y César Barrio Vega. Un detalle muy llamativo fue la bandera de España y la del Vaticano que ocupaban un lugar muy importante delante del altar, en representación a la nación y a la Iglesia. Unos minutos antes de que acabase la misa el sacerdote Robles invitada a "todos los que quieran acercarse a la bandera podrán hacer una inclinación, pidiéndole al Señor que nos haga valientes y generosos".

A la celebración religiosa acudieron autoridades civiles y militares. En representación del Ayuntamiento acudió el concejal de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda. También estuvieron presentes representantes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y del Regimiento Infantería Príncipe N.º 3. También asistieron el diputado regional de Vox Gonzalo Centeno y Marisa Menéndez, edil del mismo partido en Llanera.