Así crece el alojamiento en pisos turísticos en Gijón en plena polémica por su control

Cada nueva cifra lo demuestra. Ya no es solo que el parque de viviendas de uso turístico no deje de crecer en Gijón; es que no deja de crecer el uso de este tipo de alojamientos por parte de los viajeros que eligen Gijón como destino. Tanto que los registros de las polémicas viviendas turísticas se han convertido en uno de los pilares fundamentales de las más que buenas cifras turísticas con las que la ciudad acaba de cerrar la estadística del primer semestre de 2024 con un total de 849.158 visitantes: 519.650 turistas que hicieron noche y 329.508 excursionistas. De esos turistas, entre enero y junio los alojados en las viviendas turísticas fueron 38.227. Son 6.529 más que en el mismo periodo del año anterior lo que supone un crecimiento porcentual del 20,6%. Son datos del informe de Actividad Turística que Invesmark realizada para Visita Gijón, la entidad municipal que gestiona la política turística de la ciudad.

Con diferencia es la subida más importante desde el punto de vista de los porcentajes si se tiene en cuenta que, para el mismo periodo, el incremento registrado en alojamientos hoteleros estuvo sobre el 6% y en viviendas privadas –del propio turista o de amigos o familiares– en el 5,5%. Además, ese 20% de crecimiento respecto al primer semestre de 2023 se suma al 24% de incremento que se había registrado el año pasado sobre el periodo de referencia en 2022, que es el ejercicio en el que fenómeno de las viviendas turísticas empieza dejarse a sentir con fuerza en Gijón con 25.550 turistas en este tipo de alojamientos que, hasta entonces, y eliminando el descenso en picado de la etapa de pandemia, no había pasado de los 8.500 usuarios.

Y mientras los turistas no dejan de buscar este tipo de alojamientos, Ayuntamiento y Principado buscan la fórmula para minimizar el impacto de ese fenómeno en la convivencia en las comunidades de vecinos y en el día a día de los barrios. Gijón mantiene desde enero una prohibición de concesión de más licencias para estos pisos en el Centro, Cimadevilla y La Arena, como barrios más presionados por este fenómeno. Pero la presencia de las VUT no se limita a ese ámbito. Es evidente en todo el concejo como queda patente en el mapa interactivo que el Ayuntamiento colgó hace unos días en su página web y donde se pueden localizar las 2.400 viviendas legalmente registradas. Ese legalmente no es baladí ya que la comercialización de viviendas de este tipo que están fuera de la legalidad está más que contrastada. De hecho, uno de los valores de este mapa es facilitar información a los vecinos para saber si la VUT que está en su bloque cumple o no cumple con la normativa. Y si no cumple, se abre la posibilidad de que pueda denunciarse ante el servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno municipal, al tiempo, está a la espera de la nueva ley del Principado para poder dar algún paso más: como aplicar distintas tasas e impuestos que diferencia una vivienda normal de una vivienda donde se está desarrollando una actividad económica.

A esos datos en número de viajeros hay que añadir los datos en número de pernoctaciones. En viviendas de uso turístico o vacacional fueron 101.368 frente a los 360.652 contabilizadas en la red de hoteles de la ciudad sobre un total de más de 2,3 millones. Ojo, la cifra de pernoctaciones hoteleras supone un descenso de algo más del 5% sobre el primer semestre de 2023, lo que evidencia un cambio de tendencia que tiene su impacto negativo en las tasas de ocupación y la estancia media de cada viajero. Han sido 19.369 pernoctaciones menos y la estancia media ha bajado a dos noches. Es la subida de precios lo que justifica en parte que sea el primer semestre de año con mayor facturación hotelera de la que se tenga registro con una facturación de 14,7 millones. Un 4,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Pero al mirar el informe de Invesmark sobre lo que va de año los ojos no solo se van a ese 20% de incremento de viajeros en viviendas turísticas. También a ese 42,6% que sube el colectivo de excursionistas que en el primer semestre de 2023 fueron 716.950 personas y en el mismo periodo de este año subieron a 849.158: casi 98.500 más. Una realidad que no le pasa desapercibida a quien ve a los grupos que siguen las explicaciones de guías turísticos en la plaza Mayor, o hacen cola para hacerse una foto en las "letronas" o se bajan del autobús en el punto habilitado cerca de Jardines de la Reina.

Ese incremento de excursionistas tiene mucho que ver con que el total de los visitantes que tuvo Gijón entre enero y junio alcanzara los 849.158 personas, lo que supone un incremento del 18,4%. Igual que las noches pasadas en viviendas de uso turístico tienen que ver con esas 2.396.718 pernoctaciones registradas, que conllevan una elevación del 9,7% sobre el mismo periodo del año anterior.

. La suspensión de nuevas licencias para viviendas turísticas por un año decretada en enero por el Ayuntamiento afecta a la denominada zona de gran afluencia turística que viene delimitada por las calles Maximino Marino Fernández, Emilio Muñiz, Honesto Batalón, Subida al Cerro, Artillería, Tránsito de las Ballenas, Claudio Álvarez González, Muelle de Oeste, Jardines de la Reina, Rodríguez San Pedro, Dionisio Fernández Nespral, Marqués de San Esteban, Pedro Duro, Palacio Valdés, Avenida de la Costa, Avenida de Castilla, Avenida Rufo García Rendueles, Jardines del Náutico, Cabrales, Tránsito de Campo Valdés y Camín de la Fontica. Viviendas registradas en Gijón . El último informe municipal, fechado la semana pasada, cuantifica 2.412 viviendas de uso turístico en la ciudad. La distribución es: 751 en el Centor, 168 en Cimadevilla, 136 en Laviada, 212 en El Llano, 396 en La Arena, 41 en El Bibio-Parque, 69 en El Coto, 135 en Ceares, 5 en Las Mestas, 23 en Viesques, 29 en Contrueces, 27 en El Polígono, 5 en Perchera-La Braña, 6 en Nuevo Gijón, 27 en Pumarín, 13 en Montevil, 13 en Roces, 1 en Santa Bárbara, 76 en La Calzada, 137 en El Natahoyo, 3 en Moreda y 135 en la zona rural.

. El último informe municipal, fechado la semana pasada, cuantifica 2.412 viviendas de uso turístico en la ciudad. La distribución es: 751 en el Centor, 168 en Cimadevilla, 136 en Laviada, 212 en El Llano, 396 en La Arena, 41 en El Bibio-Parque, 69 en El Coto, 135 en Ceares, 5 en Las Mestas, 23 en Viesques, 29 en Contrueces, 27 en El Polígono, 5 en Perchera-La Braña, 6 en Nuevo Gijón, 27 en Pumarín, 13 en Montevil, 13 en Roces, 1 en Santa Bárbara, 76 en La Calzada, 137 en El Natahoyo, 3 en Moreda y 135 en la zona rural. Definición. La actual normativa del Principado, un decreto de 2016, fija las viviendas de uso turístico como aquellas viviendas independientes ubicadas en un edificio de varias plantas sometido a régimen de propiedad horizontal que son cedidas temporalmente por su propietario o persona con título habilitante, directa o indirectamente, a terceros y en las que se presta únicamente el servicio de alojamiento mediante precio, de forma habitual. Se contratarán íntegramente o por habitaciones sin necesidad de que el propietario de la vivienda resida en la misma. Estarán amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, y serán comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística.

