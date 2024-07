El Festival Aéreo culmina su jornada de entrenamientos en Gijón: "Es una maravilla"

Los protagonistas del Festival Áereo Internacional sobrevolaron Gijón este viernes con motivo de los entrenamientos previos a la gran cita del domingo, que contará con la participación conjunta de las tres patrullas del Ejército del Aire: Águila, Aspa y Papea. A lo largo del día, hasta el 80% de la parrilla de salida se lució sobre la ciudad. Con un cielo totalmente despejado y con una temperatura agradable, fueron muchos los gijoneses y visitantes que no quisieron desaprovechar la oportunidad de disfrutar de sus acrobacias. La única jornada de ensayos, que se llevó a cabo hasta las 17.00 horas, arrancó por la mañana con una primera parte en la que el protagonismo lo tomaron el caza "Eurofighter" y la Patrulla Águila. "La parrilla está muy conseguida. Es difícil encontrar algo así en cualquier otro sitio", aplaudieron Rubén Tablero y Dante Ranz, dos de los presentes.

Los primeros en volar sobre la bahía de San Lorenzo fueron tres helicópteros de los Bomberos de Asturias, a los que les siguió el caza "Eurofighter", que vuelve a ser uno de los grandes atractivos del evento. Después, las miradas se centraron en los aviones de la Patrulla Águila, que durante alrededor de 30 minutos mostraron algunas de las acrobacias que llevarán a cabo este domingo. Antes de llegar al descanso de los entrenamientos aparecieron cinco helicópteros de la Patrulla Aspa.

Fueron muchos los que no quisieron desaprovechar la oportunidad de admirar el espectáculo desde el principio. En el Campo Valdés y el resto de las inmediaciones de la iglesia de San Pedro hubo en todo momento decenas de personas admirando los movimientos de las aeronaves. Entre ellos estuvieron Ignacio España y Susana Pato, una pareja de Madrid que por primera vez tienen la posibilidad de disfrutar de las actividades de la Fiesta del Cielo. "Esto es una maravilla. Es un lugar único para ver a la Patrulla Águila y al ‘Eurofighter’. Nos ha pillado por sorpresa y es un regalo que nos ha hecho Gijón y Asturias porque es inmejorable", expresaron España y Pato. Allí también estaba el gijonés Javier Redondo, un vecino que tiene marcada en el calendario la fecha del Festival Aéreo Internacional año tras año. "Ha salido un día estupendo. Me encanta que sea así porque los aviones dan mucho bombo a nuestra ciudad", aplaudió Redondo, quien subrayó que "la Patrulla Águila me gusta incluso más que el caza". "Son impresionantes los dibujos que hacen con el corazón y la bandera de España. Da la sensación de que van demasiado juntos y resulta increíble", desarrolló.

En imágenes: Así fue la jornada de ensayos del Festival Aéreo Internacional de Gijón / Luisma Murias

Otro de los lugares en los que hubo mayor cantidad de público desde por la mañana fue en el Cerro de Santa Catalina. "Es una pasada verlos desde esta zona tan privilegiada. Hace un sol estupendo y eso ayuda a que se vea genial. Nos ha parecido alucinante tanto las cosas que hacen como el ruido que producen", comentó Jennifer López, acompañada por Lorena Iglesias, Rocío Aldaro y Vanessa Iglesias. A escasos metros de ellas estaban los adolescentes madrileños Rubén Tablero y Dante Ranz, junto a la madre de Tablero, Laura Cuadra. "Llevamos aquí desde las 10.30 horas. Hemos venido a Gijón por el Festival Aéreo, ya que pertenecemos a un club de ‘spotters’", explicaron los jóvenes, que ensalzaron la vistosidad de la cita. "Los habíamos visto en París, Motril, Torrejón de Ardoz, Albacete y San Javier, pero este es mejor que los otros por la ubicación que tiene. El Cerro está muy bien porque pasan a nivel y los aviones se nota que quieren volar muy cerca para que la gente los vea", relataron, antes de hacer hincapié en que "cuentan con una parrilla muy conseguida que es difícil encontrar en cualquier sitio". "Nuestro favorito es el ‘Eurofighter’ porque hace mucho ruido y es súper rápido», zanjaron.

Tras la pausa realizada entre las 14.00 y las 15.15 horas llegó la segunda tanda. En ella se pudo ver los entrenamientos de los pilotos Juan Velarde y Camilo Benito, así como los de los aviones ultraliferos de La Morgal y el del "Seahawk SH-60B" de la Armada.

Las pruebas se extendieron hasta las 17.00 horas. Mientras que se llevaron a cabo, el baño en la playa de San Lorenzo quedó prohibido en todo momento. No obstante, también hubo muchas familias y grupos de amigos que apostaron por sentarse sobre el arenal para contemplar de los ensayos. "Llevamos muchos años viéndolo desde aquí porque es un sitio muy bonito", explicaron las leonesas Luz Díez y Teresa López. "Hay gente que no lleva muy bien lo de bañarse, pero lo entiendo que se haga así porque es una vez al año y hay que ser flexibles y adaptarse a una cosa especial", sostuvo López.