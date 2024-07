Noche de vigilia en la plaza Mayor en repulsa por los asesinatos machistas

Un nutrido grupo de personas se reunieron ayer por la noche en la plaza Mayor de Gijón con el objetivo de alzar la voz contra la violencia machista. Con el lema "Por ellas, por nosotras, por ti", fue la de ayer una velada de vigilia, impulsada por el Consejo de Mujeres de Gijón, en la que muchos colocaron velas en la farola principal en nombre de todas las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas (1.271 desde el año 2003, cuando se comenzó a computar). "Estamos cansadas de que no se haga nada, los políticos no nos ayudan. Las mujeres deberían estar más protegidas", aseguraba Dolores Ruiz.

Como ella, muchas mujeres hacían grupos hablando sobre lo sucedido estos últimos meses, en los que se han producido numerosos asesinatos. María Eugenia acompañada por su marido aseguraba que tiene "dos niñas y no quiero que vivan esto cuando sean mayores quiero que estén seguras". "Soy hombre y no me parece normal lo que se le está haciendo desde hace muchos años a las mujeres, hay que hacer algo para que cambie esto", aportaba Juan Antonio Menéndez. Como él, muchos son los hombres que se acercaron anoche para prestar su apoyo y defender esta lucha.

Durante la vigilia se dio lectura al nombre y apellidos de las 16 mujeres asesinadas este año. Entre los asistentes se encontraba Goretti Avello, directora general de Igualdad del Ayuntamiento, así como representantes de la Tertulia Feminista Les Comadres.