El sindicato SATSE ve "insostenible" el déficit de enfermeras en la Residencia Mixta

El sindicato de enfermería SATSE denunció ayer la falta de enfermeras en centro públicos del ERA, especialmente en la residencia Mixta de Gijón. Según el colectivo, la situación es "insostenible" debido a que en algunos turnos se cuenta con menos de la mitad de profesionales necesarios para el desarrollo del trabajo. Además, indican desde este sindicato que no hay enfermeras para el turno de noche.

También, que no se están "respetando los derechos de las trabajadoras" en lo que se refiere a los cambios de turno. Esto viene porque no se avisan de los cambios de turno con cinco de días de antelación, como marca el Estatuto de los Trabajadores. Además, aseguran desde SATSE estos cambio de turnos se ofrecen como "voluntarios" pero especifican que si no hay un acuerdo entre las profesionales estos termina por sortearse. El sindicato asevera que esto genera un perjuicio no solo en las empleadas, sino también en la calidad del servicio que se presta en un centro público que es referencia en su materia en el Principado y también por su tamaño.