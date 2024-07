La crónica de un trabajo en equipo para el rescate ejemplar de la mujer retenida en Gijón

"Fue un trabajo en equipo y coordinado". Quienes hablan son los policías locales de Gijón Luisa Rubio y Nacho Menéndez, dos de los agentes integrantes del importante operativo liderado el viernes por este cuerpo para liberar a una mujer retenida en contra de su voluntad por su exnovio en un piso de la avenida de Pablo Iglesias tras haber agredido, supuestamente, a su hijo de 3 años. Lo dicen porque la víctima, natural de Tenerife, no sabía identificar su ubicación exacta y fue desde la sala de control, donde estaba Luisa Rubio junto a otros cuatro agentes más el jefe de sala, como se logró dar con su paradero para después mandar a otros cuatro agentes, entre ellos Nacho Menéndez, en dos patrullas al lugar de los hechos. Todo pasó en un bloque de la citada avenida cerca de la confluencia con Ramón y Cajal.

Los dos agentes relatan a LA NUEVA ESPAÑA las claves de un operativo tenso, de unos 45 minutos, pero modelo. "Debemos comprobar todas las llamadas. A veces no es nada y otras sí. En este caso, el centro de control nos facilitó mucho", cuenta Menéndez, que lleva 23 años en el cuerpo. Es una década menos que Luisa Rubio, que desde la sala situada en la comisaría de San José acostumbra a ser los ojos que orientan a muchos compañeros.

La llamada del viernes fue a media tarde. Pero el problema había empezado unas horas antes. La mujer, tinerfeña, vino a Gijón para dejar a su hijo con su ex por temas de custodia.

El entorno en el que se desarrolló el operativo. / Marcos León

La cosa marchaba más o menos bien hasta la hora de la comida. Según relató la chica horas después a los agentes, el padre se alteró con el hijo, perdió los papeles y le llegó a tirar del pelo. Fue cuando la mujer le recriminó su actitud cuando todo explotó. Según dijo, la emprendió con ella y no la dejaba salir del piso. Entonces, ella se puso en contacto con un familiar, en Tenerife. Fue el cuñado de la víctima el que contactó con la Policía Local de Gijón para contarles lo que estaba pasando. Llegar hasta la víctima y su hijo no fue tarea sencilla. "Ella se había comunicado primero con su hermana para contarle lo sucedido", afirman los agentes.

Ella no sabía decir exactamente dónde estaba. El primer paso fue lógico. Le pidieron que compartiera su ubicación por Whatsapp. El plan no surtió efecto porque estas localizaciones a veces no son exactas. "Fueron las patrullas a la dirección que nos dio, pero allí no había nadie. Nos pareció extraño", cuenta Rubio. "Hicimos las gestiones para dar con la persona que vivía en ese primer domicilio. No cuadraba porque era una mujer que no estaba en casa y que nada tenía que ver con lo que estábamos contando. Vivía, además, ella sola", añade la policía. La comunicación entonces con la víctima a través de su familiar se reanudó. Consiguieron que les diera el nombre de una conocida cafetería y los policías se volvieron a poner en marcha.

Es entonces cuando entran en acción las patrullas. Fueron dos coches y cuatro agentes en total. Uno, Nacho Menéndez. "Sabíamos la altura del piso, pero para identificarla le pedíamos que se asomara a la ventana. Coincidió que había a la vez dos personas asomadas, pero cuando ya vimos que era una chica logramos saber dónde estaba", relata el agente. Los policías subieron al domicilio. Se encontraron al pequeño en el salón, a ella dando vueltas por el pasillo y a él en una habitación próxima a la puerta. "Debía estar ahí para no dejarla salir", se barrunta Menéndez.

Tras tomar declaración a ambos se optó por detener al hombre, acusado de un delito de detención ilegal y otro de malos tratos. "Se trataba de operar para pillarlo por sorpresa", concretan los dos policías, satisfechos porque su intervención sirviera, quizás, para evitar males mayores. La mujer fue liberada sin más complicaciones poniendo así fin a casi una hora de operativo de alta tensión. Un operativo en el que quedó demostrado que la Policía Local sabe trabajar en equipo.

Suscríbete para seguir leyendo