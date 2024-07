Los más fieles del Euro Ye-yé

El Prao del Sol se encontraba ayer repleto de fieles seguidores del Euro Ye-yé gijonés, que celebra su trigésima edición durante este fin de semana con un programa cargado de actividades. La jornada arrancó con una calurosa comida en el merendero de La Providencia. Además, el espacio también contaba con un "market", inspirado en los años 60, para todos los públicos y bolsillos.

Procedentes de varias partes del mundo, los sesenteros reposaban la comida haciendo sobremesa, acompañados de un "dj" que se encargó de amenizar la tarde. Desde Austria e Italia llegaron, solo para disfrutar del festival, Federicca Fiacconi, Paolo Seconi y Raffaella Busetto. "Está todo bien, la fiesta es muy bonita. Llevamos viniendo aquí muchos años de vacaciones, desde el 2009, solo para el Ye-yé", contaba Fiacconi. "Gijón es una ciudad fantástica", añadía con una gran sonrisa.

No eran los únicos extranjeros. Bélgica y Alemania también estuvieron presentes con Leonor Carrión y Frederick Thise, quienes aseguraron haber viajado hasta Gijón por el "increíble" cartel musical de esta edición. "Nos gusta Gijón y nos gusta el Ye-Yé, pero el incentivo para venir aquí realmente son los conciertos. Lo más importante es que haya una oferta musical buena", dijo Carrión, proveniente de Alemania pero autóctona de Cádiz. "Es lo que nos hace comprarnos un billete de avión y estar aquí", añadió su marido. Ambos se mostraron muy emocionados y coincidieron a la hora de señalar que "la gente es maravillosa". Asimismo, subrayaron que se sienten "muy arropados" por la multitud, además de poder disfrutar de la música y el entorno. "Es tan bonito poder volver aquí... No es nuestro primer año y sabemos que vamos a volver de nuevo", comentaron.

Más allá de la amplia presencia de público internacional, en la segunda jornada del certamen también hubo espacio para asturianos que repiten experiencia año tras año. Entre brindis y muchas risas, Rosana Rojo y Robert Antuña, gijoneses de pura cepa, también quisieron estar presentes desde las 13.00 horas.

"Hemos ido al mercadillo, hemos comprado vestidos y pendientes, comimos aquí y ahora vamos a bailar toda la tarde y toda la noche", explicó Rojo, antes quien añadió que "vamos a ir a todos los conciertos y mañana a las motos". "Tenemos nuestra propia moto y llevamos 30 años viniendo a todas las ediciones", añadió Antuña, preparado para asistir a todas las actividades del programa de este año.

La jornada del viernes incluía en su programación un desfile de moda con la participación de tres firmas distintas, y una oferta músical en sesión nocturna con "Osaka Monaurail" y "Wau y Los Arrrghs!!!". Ambos en la sala Albéniz.

El programa se extenderá hasta mañana en distintos espacios de la ciudad. Hoy se llevará a cabo, a partir de las 11.00 horas desde la plaza del Marqués, la ruta motera como actividad principal. Además, gijoneses y visitantes podrán disfrutar de un segundo día de comida y fiesta, también en el Prao del Sol, que estará amenizado con música y con "The Olimpitambourine", un juego con panderetas obra del director del Festival, Félix Domínguez. El broche final del sábado llegará con los conciertos de "Child of Panoptes" y "The Crystal Teardrop", de nuevo en el Albéniz.

Por último, el domingo habrá un "brunch" musical en el café Toma 3, así como una comida para cerrar el festival en el restaurante El Indio, en la playa de Estaño, que comenzará a las 13.00 horas.

