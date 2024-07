Un hostelero de Gijón explota ante las malas críticas en internet: "Es lamentable que uses esta herramienta para mentir"

Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se en enzarzado por un supuesto mal servicio.

La crítica del comensal fue la siguiente: "Hemos venido principalmente por las cervezas y con intención ya de quedarnos a comer. Las hamburguesas son una vergüenza, 12,50 euros por una hamburguesa con carne loncheada de cerdo acompañada con patatas de bolsa. Además , la camarera ha derramado la mitad de una de las cervezas de 7.20 euros encima de la pierna de uno de nosotros y ni nos la han descontado ni nos han dado otra".

La crítica no acabó aquí. El comensal se despachó a gusto: "Lamentable servicio y lamentable comida. Las hamburguesas las calientan en un mini horno. Después del trato recibido, no vuelvo ni a por cervezas".

El hostelero no trató en contestar visiblemente enfadado. "En el comentario que habéis hecho (con el nombre de otro usuario) hemos respondido vuestras dudas sobre la hamburguesa y otros aspectos del servicio. En lo que respecta a lo que comentáis sobre la camarera, las cosas no sucedieron de ese modo. Es lamentable que uses esta herramienta para exponer una mentira que podría dañar nuestro negocio que con tanto sacrificio nos ha costado mantener a causa del covid", ha reprochado el empresario, visiblemente enfadado. "Explicaros cualquier cosa adicional no tiene sentido cuando se nota la intención tan clara de hacer daño", concluye.

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.