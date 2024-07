Palestina en el corazón de los folixeros por la paz

Banderas de Palestina, sobre todo, pero también de Colombia y mensajes de apoyo al pueblo saharaui se entremezclaron ayer en la manifestación a ritmo de charanga que fue acto central de las actividades de la Folixa pola Paz, organizada por el Conseyu de la Mocedá de Xixón, Acción en Red y la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias en coincidencia con la celebración del Festival Aéreo Internacional.

"Ese festival es una aberración por todo lo que contaminan los aviones militares, además de no tener nada positivo", aseguraba Pilar Evia mientras sostenía una bandera de Palestina. Y lo decía mientras el resto de los manifestantes, al ritmo de los músicos de la los charanga Ventolín, gritaban un "No te dejes infectar de los misiles militares" con la intención de animar a quienes se los encontraron en su recorrido desde la Casa del Chino, en el corazón de Cimadevilla, a la plaza Mayor. "La alcaldesa no debería gastarse dinero en estos desfiles, debería de apoyar más a los países que están en guerra y apoyarnos hoy en esta reivindicación", aseguraba Dolores Rivero poniendo a Carmen Moriyón en el centro de la diana de sus críticas.

Para el coordinador de Asturias de ONG y responsable de dirigir el pasacalle, Javier Arjona, el objetivo de la movilización estaba más que claro. "Mostramos nuestro rechazo a los gastos militares. Son inconvenientes y en este momento es muy grave gastarse ese dinero en cosas así, cosas que no tienen ninguna importancia", indicó.

"Vengo del norte de Colombia y estoy aquí en condición de refugiado por la actividad económica de mi país, soy defensor de los derechos humanos y en apoyo al proceso de los diálogos de paz con justicia social", apuntaba Jainer Gardona mientras sostenía una pancarta que decía "Palestina libre". Como él varios eran los participantes en la movilización que hacían ver carteles con mensajes como "Que el militarismo no arruine nuestras vidas y al planeta".