El triángulo festivo gijonés marca el ritmo

"Son unas fiestas diferentes porque intentamos crear una verbena alternativa con muchísimo apoyo a la música asturiana". El presidente de Esto ye Ciares, Víctor Díaz, describe así las fiestas que la entidad organiza en el barrio. Sin embargo, en Montevil y en Granda tampoco se quedan atrás en espíritu festivo. En Granda, Ceares y Montevil hubo ayer alternativa festiva para quienes preferían algo diferente a ver pasar aviones sobre el cielo gijonés. O para quienes sin olvidarse de los ensayos del Festival Aéreo le querían poner la guinda al día con unas botellas de sidra y algo de música.

María del Mar Vázquez acompaña al Gran Kaki en Montevil. / Rocío Canas

Esto ye Ciares quiere que "los vecinos se sientan como en casa” y para ello los festejos arrancaban ayer con el anuncio de un menú musical asturiano con "Eklíptika", "Skronta" y "Dixebra". Díaz explica de "Eklíptica" que "son vecinos nuestros, y siguiendo nuestra determinación apoyar la escena local hemos querido que estén un año más; siendo jóvenes de 14 y 16 años eso ya es motivo suficiente para ayudarles a arrancar". Es su segundo año y seguramente no sea el último, vaticina.

Los integrantes del grupo "Eklíptica", durante su actuación. / Rocío Canas

Arantazazu Puerto y su pequeño no son del barrio, pero no han querido perderse esta celebración en la que, dice, "no sé si se refleja las Asturias más tradicional, pero desde luego si la esencia de cada barrio. Cada uno de ellos tiene su particularidad dependiendo de donde esté, como crezca, así como de la gente que lo habita y es muy bonito venir para ver in situ como es cada barrio de Gijón". Amante de la música rock esta ha sido, de toda la programación, la actividad que más ha disfrutado junto a su hijo, y traslada que "a todos aquellos grupos que están empezando les diría que el futuro del rock depende de ellos, queremos que sigan y por ello les vamos a apoyar en todo lo que podamos", trasmite emocionada.

Por la izquierda, Ignacio González, Isabel Martínez, María Carrasco y Pablo Menéndez, ayer, durante el concierto de las fiestas de Ceares. / Rocio Canas

Pablo Menéndez e Ignacio González junto a sus parejas, Isabel Martínez y María Carrasco, tampoco se perdieron la actuación. "Estos chavales son muy buenos, son maravillosos y tocan muy bien", explican antes de alabar una fiesta "muy tranquila, con muy buena gente, y que desprende muy buen rollo"

Y de un ritmo más rockero y festivalero al ambiente más tradicional de las fiesas de Santa Ana en Granda. Un año diferente puesto que es la primera edición organizada por la recientemente constituida comisión de festejos de Granda. Su presidente, Roberto García Montes, asegura que "esta celebración se sigue haciendo con la misma ilusión de siempre, en un ambiente muy familiar, con todos los del pueblo colaborando".

Su único propósito: centrarse en la puesta en marcha de esta mezcla equilibrada de ocio, cultura, gastronomía y tradición. Y así lo demostraron ayer entre sardinas y tortos con picadillo . Sin los vecinos y las vecinas estas fiestas "no tendrían sentido", asegura García Montes que agradece, "todo el apoyo que cada año nos brindan".

El triángulo festivo se cierra con Montevil. Su presidenta, María del Mar Vázquez, destaca que son unas fiestas "en las que la gente responde muy bien, tanto la gente joven como la mayor se animan mucho", y a pesar de que acaban de comenzar, ya se vaticina unas grandes celebraciones entre los vecinos. Hoy actuará el grupo "Triunfo", junto a los juegos infantiles, la comida vecinal y la pulpería.

