"Los caballos forman parte de mi familia, les debo mi vida"

El rejoneador Diego Ventura (Lisboa, Portugal, 1984) será el encargado de abrir la feria de Begoña el próximo 15 de agosto en la corrida mixta. Afincado en Puebla del Río, Sevilla, uno de los mejores toreros a caballo de la historia de la tauromaquia regresa este año a El Bibio después de abrir su decimonovena Puerta Grande en Las Ventas de Madrid.

–¿Cómo afronta su vuelta a Gijón?

–Tengo un recuerdo muy bonito, porque siempre he tenido la gran suerte de disfrutar mucho de Gijón, de que el público se haya entregado mucho conmigo. Tengo el recuerdo de actuaciones muy especiales, muy redondas, y me da mucha alegría volver.

–Como sabe la plaza estuvo cerrada un año por decisión política. ¿La tauromaquia sigue recibiendo ataques?

–Sí. Desgraciadamente, hay veces que cuando entra algún alcalde o alcaldesa nueva pues trae algunas ideas diferentes. Ideas que son respetables todas, claro, pero lo que no se puede es cerrar una plaza así porque sí. No se puede obligar. Hay gente a la que le gusta y gente a la que no, pero lo que es la fiesta, nuestra cultura y nuestra historia no se le debe negar a las personas. Y, sobre todo, lo más importante son los puestos de trabajo que crea una corrida de todos. Ya no solo lo que es en sí la corrida de toros, que son muchos puestos para todos los taurinos. Pero también son los restaurantes, los hoteles y todo lo que conlleva. Si se pierde una feria se pierde todo eso.

–Ahora el Gobierno del Principado quiere prohibir la entrada de menores a la plaza.

–De nuevo cometen un error tremendo. No hay nadie mejor que los padres para saber la educación que le deben dar a sus hijos. Cada familia sabe qué educación debe darle a cada hijo. No les puedes quitar una afición a los niños y que aprendan algo nuevo. El prohibir es algo que perjudica mucho a los niños.

–¿Cómo va la temporada?

–Está siendo una temporada para mí muy bonita, muy ilusionante, muy apasionante, donde he tenido la gran fortuna, pues de empezar en Castellón triunfando y hasta la última que he toreado. Muy redonda la temporada. Disfruto cada tarde. Ese poso de la madurez te hace ver las cosas de diferentes maneras y saborear cada tarde de una manera especial, que cada tarde sea única. A día de hoy conozco los públicos, conozco los sitios donde voy y eso hace que sepa darle a cada afición cada cosa que desean ver.

–En Las Ventas de Madrid fueron dos tardes. Pudieron ser dos puertas grandes si no es por el rejón, pero, al final, logró su decimonovena salida a hombros. Nadie ha logrado tantas como usted.

–Fueron dos tardes importantes. Madrid es importante para todos los toreros, pero para mí es santo y seña en mi carrera. Son 19 puertas grandes, cada una de ellas con un matiz y un sabor diferente. La más importante fue aquella en la que corté un rabo. Pero este año fue también muy especial, porque cuajar un toro de esa manera fue muy bonito e importante.

–Los pares de banderillas a dos manos con su caballo "Bronce" en Las Ventas, toreando sin la cabezada, provocó el delirio en los tendidos.

–En Madrid fue una actuación muy redonda con "Bronce". La segunda tarde con "Nómada" estuvo a un nivel muy importante. También "Lío" estuvo a un nivel tremendo. Creo que marcó una antes y después en ese toro de las dos orejas.

–Son ya 26 años de alternativa. ¿Cómo consigue mantener el interés del público?

–Cuando uno es feliz la mente despejada, eso hace que se te vengan ideas diferentes, que sientas cosas diferentes cuando estás con el carretón o con una becerra. Eso me pasa en los entrenamientos, ya sea con los caballos nuevos o los veteranos. Estar feliz, centrado y disfrutando de tu profesión hace que las cosas salgan.

–¿Cómo es la cría del caballo de rejoneo?

–En mi caso, porque no todos los rejoneadores se lo toman de la misma manera, ni entrenan de la misma manera ni cuidan a los caballos de la misma manera, pero en mi caso los caballos forman parte de mi familia. Les debo toda mi vida, la mía y la de mi familia y su bienestar. Sin mis caballos no sé caminar. Estar con ellos diez horas diarias, convivir con ellos, comprobar que comen bien, que estén tranquilos, que están con alegría, que ninguno esté triste… Siempre pendiente de que estén al cien por cien. La dedicación de cada uno, media hora cada uno, pero como hay tantos caballos pues son muchas horas al día. Trabajas, los sientes, das paseos por el campo para desestresarlos… Además de como torero tienes que funcionar como psicólogo, como veterinario, como jinete… Tienes que vivir para ellos. Pero es la única forma de que las cosas puedan funcionar.

–¿Cuántos caballos tiene ahora mismo?

–Toreando ahora mismo hay 25 caballos. Pero claro, también están los caballos veteranos retirados, potros para el futuro y yeguas pariendo. Estamos hablando de 130 animales. Son muchos animales y me gusta tenerlos a todos controlados y estar pendiente de todos. Se pasa mucho tiempo con ellos. Al final, vives para ellos.

–¿No hay nada más animalista que un torero, no?

–Por supuesto. Cuando conozco a alguna persona que es animalista le intento explicar, escucho su versión y yo doy la mía. La mía es muy fácil de explicar, y es que se vengan un día conmigo al campo. Muchas veces hablan y hablan, pero nunca se han preocupado de ir a una ganadería o venir a casa de un rejoneador a verlo. Hay familias que se arruinan por criar un toro bravo o un caballo bueno… Al final vivimos por y para ellos. Eso los animalistas, que defienden tanto a los animales, lo único que tienen es un perrito en un piso de 70 metros cuadrados al que sacan una vez al día porque tienen que trabajar. Al final, es muy cruel y muy duro que un animalista venga a darte lecciones con los animales… Con una horita que se preocupasen de ir a una ganadería y vean el día a día en el manejo. Por ejemplo, mi plaza de toros tiene un suelo de 45.000 euros y el del picadero 35.000 euros para que los caballos estén cómodos, para que amortigüen sus tendones, para que no tengan lesiones y tengan una forma física especial. Son pequeños detalles que son difíciles de explicar a quienes no ven más allá de una pared.

–¿Le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos y fuesen toreros?

–Por un lado, sí; por otro, no. Está claro que yo como torero veo el sacrificio, la dureza, la dificultad, los esfuerzos tan grandes que tenemos que hacer para mantener todo, para dedicar tantas horas, para dejar la familia muchas veces de lado y estar dedicados a los animales al cien por cien. Entonces, pues no me apetece mucho el que mis hijos sigan esa vida. Pero, por otro lado, lo deseo en el alma, porque al final es lo que a mí me ilusiona. Es por lo que he luchado durante tantos años y he podido conseguir cosas que al final mi hijo se lo va a encontrar todo hecho. Cuando veo que tienen afición me gusta, pero también lo sufro porque es muy difícil aguantar el día a día por mantener un sueño.

