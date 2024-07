"Las cámaras en la zona rural estarán operativas a fin de año o principios de enero"

Nuria Bravo es la edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, labor que compatibiliza con su trabajo como comandante del Helimer Cantábrico, con el que participará hoy en la exhibición del Festival Aéreo. La entrevista se realizó ayer, poco antes de que la edil se incorporara a su puesto de trabajo en la base de El Musel.

–El PSOE critica que en vez de ejercer como concejala durante el Festival Aéreo vaya a participar en la exhibición.

–El PSOE sigue sin entender que pueda haber gente que trabaje al margen de la política. Las declaraciones de su portavoz, además de ridículas, las hizo en un tono burlesco y bastante machista. Yo compatibilizo perfectamente mi actividad como concejala con mi trabajo al mando del Helimer. Es cierto que me supone un trabajo extra, pero hay gente a la que nos importa trabajar. Participar en el Festival Aéreo ha sido algo que me ha tocado por mi turno de trabajo, como otras veces.

–¿Por qué ve ridícula la crítica?

–Porque un operativo como el del Festival Aéreo no se organiza de un día para otro, llevamos meses en un trabajo duro de compenetración con otras fuerzas de seguridad y otras secciones del Ayuntamiento. Es sorprendente y preocupante su desconocimiento de cómo se organiza un evento de este tipo.

–¿Por qué se prohibe el baño durante el Festival?

–Por normativa aeronáutica.

–¿Extenderán a todo el año el servicio de Salvamento de playas?

–Por ahora lo vamos a ampliar hasta mediados o finales de octubre, como mínimo en las tres playas urbanas. A partir de ahí evaluaremos si es suficiente o si ampliamos.

–¿Es conflictivo el uso de motos de agua cerca de las playas?

–En teoría las motos de agua no pueden pasar a la zona de baños.

–También estamos teniendo problemas con las medusas.

–Este viernes aparecieron las primeras carabelas portuguesas, primero en la playa del Estaño y en la zona del Cerro y también tuvimos que poner bandera por medusas entre la escalera 10 hasta el este de la playa de San Lorenzo. Salieron dos carabelas medianas y hubo picaduras, luego la zodiac localizó más mar adentro. En base al número, tamaño y cercanía, cerramos playas por seguridad. Aparecen al estar el agua más caliente. Estos días de atrás la temperatura del agua era de 20 o 21 grados, que es mucho para el principio del verano. Salvamento de playas tiene unas redes especiales para retirarlas, pero por mucho que lo intentemos, nunca vamos a poder limpiar el agua, por eso lo principal es cerrar playas al baño si se detectan.

–¿Cómo abordan la afluencia de turistas en verano?

–Somos conscientes de que se incrementa mucho la población en Gijón. Por eso al principio elaboramos unos protocolos en especial de seguridad vial, tanto para ordenación del tráfico como para los controles de alcoholemia, que se intensifican. En los momentos cumbre, como el Festival, Fuegos y Semana Negra se triplican los efectivos.

–¿Puede afectar el conflicto laboral que hay con la Policía Local por el convenio?

–En principio no va a afectar. Ellos lo que no están haciendo son horas extra, por lo que no hay refuerzos en los días con eventos más grandes, como el Festival, pero eso no significa que no haya efectivos esos días; se reorganiza el servicio para dedicar a esos eventos efectivos que otros años se ocupaban de otras tareas. Se invertirán los efectivos que tenemos en los puntos más conflictivos, también se pedirá más apoyo a Policía Nacional para ciertas cosas. Y se cuenta con los efectivos de Protección Civil. Y no hay un conflicto, sino parte de un proceso de negociación normal, que estoy segura de que llegará a buen término, para lo que está trabajando duramente la concejalía de Hacienda.

–¿Se prevé más presencia policial en las zonas de ocio?

–Siempre la hay tanto en invierno como en verano.

–¿De qué va a depender que cuaje el autobús para unir las fiestas de prao con el centro, del que se va a hacer una prueba piloto con las de Deva?

–Creemos que saldrá bien, lo único que apelamos es al civismo de la gente, que sea consciente de que la fiesta se tiene que hacer en el prao, no en el bus. La idea que tenemos es no sólo repetirlo el año que viene, sino ir ampliando las parroquias que nos lo requieran.

–¿Por qué no este año?

–No lo descartamos, pero la de Deva es una de las últimas fiestas de prao.

–¿Cuando se van a instalar las cámaras en la zona rural?

–Una empresa nos impugnó el pliego de la licitación y eso lo ha retrasado todo bastante. Hemos tenido que reestructurar parte del pliego y estamos ya en disposición de estos próximos días de volver a publicar la licitación. Si todo va bien como muy tarde podemos tener ya las cámaras operativas a finales de diciembre o principios de enero. Dependerá de lo que tarde la empresa adjudicataria en montarlo. Hasta que lleguen las cámaras hemos reforzado la coordinación con otras fuerzas de seguridad y con la presencia de nuestro dron, de la unidad de apoyo aéreo.

–La zona rural recibió con satisfacción la decisión de colocar las cámaras, pero pide también más presencia policial.

–Hay zonas en las que la seguridad ciudadana es responsabilidad de la Guardia Civil y otras en las que es nuestra responsabilidad. La base de todo es una buena colaboración con Guardia Civil y, en otros casos, con Policía Nacional, para reforzar todo. Me consta además que Policía Nacional está haciendo un gran trabajo para evitar todos los problemas de robos e inseguridad que tiene la zona rural.

–¿Qué tal está siendo la experiencia en estos primeros meses de la unidad de drones?

–La unidad de apoyo aéreo de la Policía Local de Gijón es pionera en España. Y de hecho tenemos un vehículo que es un prototipo para transporte y manipulación del dron. Tanto es así que estamos ya licitando un segundo dron. Nos es muy útil para vigilancia de eventos deportivos o festivos, de control de conducciones temerarias en las zonas rurales y para búsqueda de personas desaparecidas, porque tiene una cámara infrarroja. Además estamos explorando el apoyo a otras secciones del Ayuntamiento, por ejemplo a Bomberos para control de incendios o de edificios en ruinas y para Urbanismo para el control de obras.

–¿Qué le parece que en 2023 y 2024 se hayan producido más de 40 ataques de perros peligrosos?

–Gijón es la ciudad con mayor proporción de perros por habitante. Tenemos una ordenanza rígida al respecto y la Policía Local está pendiente de controlar su cumplimiento. Cuando alguien vea a alguien paseando al perro sin la correa o a un perro que pueda parecer potencialmente peligroso sin bozal, que llame a la Policía.

–¿Para cuando la inauguración de la nueva Comisaría?

–Estamos ahora amueblándola y a punto de licitar un contrato para un centro de control que va a ser puntero en España. Yo creo que para finales de año podemos estar haciendo el traslado ya.

–¿Paulatino o todo a la vez?

–Todavía no lo hemos evaluado. Lo que sí tengo claro es que va a haber una temporada en la que van a tener que convivir los dos centros de control, el de la nueva comisaría y el de la actual, porque no podemos arriesgarnos a que se caiga el sistema. Habrá un periodo de transición y es posible que en ese periodo vayan mudándose los servicios.

–¿Cómo van los trámites del nuevo parque de bomberos?

–Estamos trabajando con la concejalía de Obras Públicas. Ya tenemos el estudio topográfico hecho y ahora estamos en el punto de desarrollo del estudio de necesidades por parte de Bomberos. Esperamos empezar a ver algún resultado ya a partir del último trimestre de este año, por lo menos empezar a adelantar el proyecto básico., que harán los técnicos municipales.

–¿Cómo está la situación en controles de ruidos y emisiones por la unidad ambiental?

–Ahora tenemos una unidad con seis agentes destinados y valorando la posibilidad de ampliar con una reestructuración de la plantilla actual. En cuanto a control de ruidos es muy importante en las fiestas de verano. Y como la Policía no puede estar en todas partes, insto a los ciudadanos que los sufran a avisar.

