Unas fiestas de mantel y romería

Ceares y Montevil cabalgan a lomos de la fiesta. Fue un sábado de bullicio, de conversaciones, tradiciones y homenajes. Como el recibido por Leonor Turrado, a la que la asociación "Esto Ye Ciares" concedió el galardón "Teyera Exemplar 2024" por su jubilación en el negocio familiar y su implicación con el barrio. "Antes de que naciera la asociación, ella ya recogía firmas para que el Ayuntamiento invirtiera en el mantenimiento de las calles", afirmó Víctor Díaz, presidente de "Esto Ye Ciares".

Varias asistentes bailan durante los festejos populares de Ceares. | Fernando Rodríguez

En la otra cara de la moneda, el Patronato Deportivo Municipal se llevó el antipremio "Yes Bueno Pal Pintu" por no renovar los convenios nominativos con el Unión Club de Ceares y el Gijón Fútbol Femenino. No obstante, ayer tocaba darse una alegría. Para eso están los festejos. "Hay un ambiente multitudinario, no contábamos con tanta gente aquí en el campo de La Cruz", señaló Víctor Díaz. La jornada incluía también comida popular, taller de baile asturiano, romería y mucha música.

En Montevil, la programación arrancó con un pasacalles protagonizado por la Banda de Gaites "Saxum", encargada de brindar el toque musical antes de que los vecinos se refrescaran en una sesión vermú que precedió a una corderada popular. A la misma asistieron más de 200 asistentes. Un poder de convocatoria ante el que Montevil no falla. "Está siendo fenomenal y mucha gente está viniendo a las fiestas", subrayó María del Mar Vázquez, presidente de la asociación vecinal "El Roble". El objetivo de la celebración, que se lleva a cabo en el parque Vicente Ferrer, está claro. "Tratamos de que la gente del barrio se conozca, aunque también viene de otras zonas de Gijón y de fuera", reivindicó Vázquez. También hubo un bingo familiar amenizado por "Kaki" y a la "Orquesta Triunfo" se la esperaba por la noche.