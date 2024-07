Manuel Cañete Pantoja, un altavoz mierense a bordo de la bici

No parece fruto de la casualidad que Manuel Cañete Pantoja llegara al mundo un 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Por las concentraciones de tan señalado día festeja su cumpleaños. Nacido en 1960 en Mieres, Cañete es un no parar. Da igual que esté jubilado. Como presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) y también líder vecinal del Polígono, donde reside, su teléfono suena continuamente. Los mensajes se suceden. Su familia bromea a veces con solicitar una hoja de reclamaciones para que les atienda en condiciones.

Manuel Cañete Pantoja, conocido popularmente por su primer apellido, se erige como una voz que engloba a miles de vecinos, al menos del ámbito urbano gijonés. Una responsabilidad que asume con compromiso, trabajo y mucho tiempo. Una cualidades heredadas de sus padres, Pilar y José, que abandonaron un pueblecito de Jaén para buscar una vida mejor en Asturias. En Mieres, Cañete dio sus primeros pasos. A mediados de la década de los ochenta ya se instaló en Gijón, en su querido barrio del Polígono, con su mujer, Cristina Bravo. Llegar a la ciudad fue como un regalo de boda.

El vínculo de Manuel Cañete con la escena vecinal se fortalecía a medida que también lo hacía su conciencia social y su deseo de defender los derechos laborales y sindicales. Trabajó en el sector industrial, en Arcelor, y se formó como electricista y delineante técnico. Interesado en todo lo que concierne al urbanismo y la movilidad, comenzó a colaborar con la asociación "Evaristo San Miguel" del Polígono hasta que en 2015 tomó las riendas del colectivo. En la FAV alcanzó la presidencia en 2020, pero previamente integró la directiva, no en vano ostentó el cargo de vicepresidente durante los mandatos de Tita Caravera y Adrián Arias. Hasta presidió el Foro de la Movilidad. Cañete está metido en todos los "fregaos".

Reivindicativo en cuestiones de ciudad como el vial de Jove, el plan de vías o la problemática de la contaminación (entre otras), posee una amplia amalgama de aficiones, como la escultura. Realizar tallas de madera o ladrillo es una de sus pasiones. Al igual que la naturaleza, a la que fotografía y dibuja en cuanto tiene oportunidad. Su esposa le inculcó el gusto por el teatro, ya que dirige el grupo amateur "La Peseta Teatro", constituido en el año 2000 a raíz de unos cursos y talleres de la Universidad Popular de Gijón. Ahí está Manuel Cañete como técnico de sonido. Si toca ir de festival en festival para interpretar una obra, "La Peseta" se echa la maleta al hombro y va en conquista de los escenarios.

Amante de la poesía, la filosofía y la lectura en general, tiene en un pedestal a Haruki Murakami y se relaja con unos agradables paseos con la perra "Oliva". No es suya, sino de su hijo Hugo, pero como si lo fuera. Manuel Cañete no tiene hermanos, si bien sus cuñados lo son en la práctica. Es un pegamento, uniendo a todos los que le rodean. Valedor de una movilidad sostenible, la bicicleta es el modo de transporte predilecto de Cañete. Una vía de escape para hacer ejercicio y, cómo no, descubrir naturaleza. Un dos por uno sobre ruedas. No fallan en su agenda los recorridos hasta La Providencia o por la senda fluvial de Viesques. Y tampoco le hace ascos a un ratito en la playa. Con las ideas muy claras y de trato fácil y amable, Manuel Cañete se desvive por los demás. Es como una esponja que absorbe todas las peticiones y quejas vecinales, una "pesadilla" para las administraciones ya que se esmera como pocos en luchar por lo que cree justo. ¿Le cansa esta labor? Sí, pero no lo suficiente para apartarle del movimiento vecinal, de las calles. El hábitat donde Cañete se encuentra cómodo, alzando la voz por una ciudad en la que no nació pero que siente como suya.

En la FAV le acompañan en la junta ejecutiva María José Cuervo, Carmen Vilas, Blanca Esther López, Miguel Bernardo, José Luis Rodríguez Peón, Ana Osorio, Charo Blanco, Josefina Pastur, Santiago Martín y Juan Pablo Franco. Una alineación de campanillas para visibilizar, en la medida que se pueda, las reivindicaciones de los barrios. Un equipo que encabeza Cañete con el propósito de mejorar Gijón, ya sea para reducir la polución, para fomentar la sanidad pública o para desencallar las infraestructuras pendientes de ejecutar en un municipio que se conoce al dedillo.

Apasionado por inmiscuirse en nuevas culturas, ha estado en América, África y en varias zonas de Europa. Muy familiar, los momentos de conflicto no le perturban, sabiendo mantener la serenidad y apostando por el diálogo y el debate. Dos artes que, vista su posición como líder vecinal, pule a diario. Consecuente con sus pensamientos y con la solidaridad por bandera, como ilustró un acto de recogida de alimentos en el marco de la "I Fiesta Vecinal de Xixón" impulsada por la FAV, Cañete se mira en uno de sus referentes: Don Quijote de la Mancha. Fanático de las desventuras del mítico caballero, el mierense más gijonés seguirá peleando por la justicia desde el altavoz vecinal.

