Paseo Ye-yé a dos ruedas: "Son especiales, las de toda la vida"

"Mi moto es mi fiel compañera, la trato como si fuese una hija más", aseguraba Juan Carlos López, participante en la Scooter Cruzada que reunió ayer por la mañana a muchos fanáticos del motor en la gijonesa Plaza del Marqués para salir de ruta por la ciudad. Un encuentro vinculado a la programación del festival Euro Ye-yé y que dio la oportunidad a muchos curiosos de ver y tocar clásicas como la Piaggio, Motovespa, Vespa Sprin o la ScotersSout.

Muchos eran los motoristas que iban llegando al punto de cita haciendo sonar el motor de sus máquinas. Toda una señal de bienvenida. "Venimos desde Oviedo para disfrutar de esta quedada, nos gustan mucho las motos y solemos ir a muchas reuniones de motoristas", afirmaba Elena Ruiz mientras aparcaba su antigua Vespa Piaggio. Como ella muchos otros mostraban su pasión por las dos ruedas. "Tengo moto desde que soy un chiquillo, siempre me han gustado. Me compré mi primera Vespa cuando tenía 20 años y desde entonces no he querido ninguna otra. Las Vespas son especiales, ya que son las motos de toda la vida", aseguraba Roberto Sanz.

Y junto a los motoristas, los curiosos. "Estábamos por aquí dando una vuelta y hemos oído el ruido de motos y nos hemos acercado a ver. Son muy bonitas y están muy bien cuidadas", afirmaba Carolina Mier mientras paseaba con su marido por el centro de la ciudad. "Son unas obras de arte, estas motos son preciosas, no son las típicas modernas que te encuentras por ahí. En mi época todo el mundo iba en Vespa y eran las motos del momento", afirmaba Sonsoles Rodríguez mientras paseaba alrededor de las motos aparcadas delante del Palacio de Revillagigedo a la espera del toque de salida.

Fernando Parada, encargado y miembro de la organización del evento, era el que se ocupaba de controlar que todo el programa y la jornada siguiese su orden. Una vez se reunieron todos los asistentes, sobre las once y media de la mañana, arrancaron sus motos para realizar la salida que les llevaría en tour por las calles de Gijón y por parte de su zona periurbana. "Nos gusta mucho venir a estas quedadas , al final conoces a gente que comparte los mismos gustos por las motos ", expresaba Pedro Guillen mientras se disponía a arrancar su Vespa Sprint para comenzar el trayecto.

Un recorrido con una primera parada en el El Patioh de la Laboral para la sesión vermú. Tras un descanso había que alimentarse y muchos fueron los que acudieron al Café de la Laboral para disfrutar de un menú asturiano. Una jornada que hizo que muchos amigos y forofos de las Scotter pudiesen reunirse para disfrutar de un día especial. Haciendo participes a todos los que paseaban por las calles de Gijón que no dudaban en pararse a mirar el desfile de motos que circulaban cerca de ellos. El fin del camino estaba en el Prao del Sol, uno de los epicentros de la actividad festival del Euro Ye-yé con oferta musical y mercadillo sesentero.

