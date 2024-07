El acusado de la muerte de un octogenario en Montevil pide la eximente completa

La eximente completa por su enfermedad mental, su adicción a las drogas y por lo que tardaron los servicios médicos en atender a Ismael López, "Mael". Esa es la argumentación en base a la que M. A., –el hombre acusado de provocar la muerte de López, el octogenario de Montevil al que empujó cuando se lo cruzó en la calle Velázquez en septiembre de 2023– ha solicitado la libre absolución del proceso por el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave.

El procesado reconoce que dio el empujón, pero que lo hizo "en el marco" de la enfermedad mental que padece, agravada por el consumo de drogas, y también que "el elemento clave" para el fatal desenlace fue la tardanza de los sanitarios en atender a la víctima. Esta ingresó en Cabueñes casi una hora después.

Así consta en el escrito de defensa remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón y al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. El documento comienza reconociendo que M. A. dio el empujón, pero que lo hizo por la esquizofrenia que le diagnosticaron ya en los años noventa. Explica el texto que, "en la percepción hilarante y distorsionada de la realidad", M. A. captó una conversación por teléfono de la víctima con su hijo en la que se hablaba de la venta de un piso. Esto hizo creer al procesado en "una ideación paranoide en la que llevaba inmerso en fechas anteriores". Dicho pensamiento era su "temor" a que "un sujeto o ente no definido" le fuera a quitar el piso de Vipasa en el que reside. Según su defensa, M. A. no comprendía "las consecuencias de sus actos" y fruto de ese brote no se podría darse cuenta que "fuera a producir ninguna lesión".

Otra clave es la tardanza de los servicios. El escrito, en base a las cámaras de un supermercado cercano, sitúa el ataque a las 11.55 horas. Un testigo alertó a Emergencias y una patrulla de la Policía tardó dos minutos en llegar. Poco después, llegaron otras dos. El texto reproduce frases del atestado donde se constata "la ansiedad de los presentes" por la tardanza de los servicios médicos. Hubo llamadas reiteradas. El hijo de la víctima llegó al lugar a las 12.32 horas, sin que aún hubieran aparecido las ambulancias. El escrito cuestiona también los medios. Cree que habría sido necesario que llegara una UVI Móvil o una ambulancia medicalizada. Sin embargo, remarca que llegó una Beta-50 "solo con personal técnico". El octogenario, incide la defensa, ingresó en el Hospital Cabueñes a las 12.52 horas. Es decir, "57 minutos más tarde de los hechos".

La argumentación se centra también en la avanzada edad de la víctima y en la medicación que tomaba para terminar concluyendo que "un elemento clave para el desenlace fue la falta de una atención sanitaria acorde con la emergencia". La defensa de M. A. incide en su adicción a las drogas. Era consumidor de heroína en su juventud, tanto fumada como por vena. Si bien, en el tiempo que precedió al ataque ya solo tomaba metadona y alcohol. Todo ello lleva a la defensa a pedir la libertad. La familia de la víctima no ejerce la acusación particular. No lo hace, en concreto, el hijo puesto que la esposa de "Mael", presente el día del ataque, falleció muy afectada por lo sucedido a los pocos meses.