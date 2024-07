El Festival Aéreo de Gijón, na cita "impactante" desde cada rincón

"Nosotras somos sanitarias, y ver la actuación del helicóptero de salvamento nos ha parecido absolutamente impresionante". Así valoraron ayer Andrea López Rodríguez y María Plaza Muñoz, dos amigas madrileñas, su experiencia en el XVIII Festival Aéreo de Gijón, un evento multitudinario que ha vuelto a reunir a miles de gijoneses y visitantes a orillas de la playa de San Lorenzo.

Las dos jóvenes madrileñas nunca antes habían acudido, y su asistencia a este evento "ha sido de pura casualidad". Sin embargo, no dudaron en pararse y disfrutar de un evento que les recuerda al desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas. "Se trata de un despliegue militar diferente, porque es aéreo y además, que sea en la playa impresiona mucho más", coincidían. Con la misma emoción lo vivieron las hermanas Ángela y Carmen Rodrigo, junto a su madre Patricia Rodrigo. Para ellas, "poder ver a la patrulla Águila aquí es realmente impactante", puesto que en Madrid lo ven, pero desde la distancia. Las acrobacias de este grupo de vuelo del Ejército del Aire y del Espacio Español, junto al caza "Eurofighter", han sido momentos que los asistentes esperaban con expectación.

Así, muchas de las personas que acudieron ayer a la exhibición no dudaron en llevar sillas plegables y toallas para tumbarse tanto en la arena como en el paseo del Muro y en las zonas verdes y así estar cómodos durante las tres horas y media de altos vuelos. "Llevamos desde muy pronto aquí no queremos perdérnoslo y queríamos estar cómodas", aseguraba Marisa López mientras colocaba la silla. Como ella fueron muchos los asistentes madrugadores que llegaron pronto al paseo para coger un buen sitio. "Llegamos sobre las diez y hemos montado el campamento aquí para poder verlo bien", confesaba, por ejemplo, Susana Medina.

El gijonés Alejandro Ripoll, junto a su amigo Pablo Álvarez procedente de Valencia, tampoco quisieron perderse la cita. El anfitrión aprovechó para mostrarle a su amigo una cita que es ya obligatoria todos los años. "Hemos intentado venir un poco antes para coger sitio", desvelaban. Nunca antes lo había visto y Pablo Álvarez estaba seguro que en algún momento repetirá esta experiencia. "Es algo que ves muy pocas veces en la vida, y en Valencia no lo había visto nunca, o sea, que yo lo recomiendo y que acudan al menos una vez en la vida", reconoció.

Llevarse la comida fue otra de las opciones más utilizadas por los presentes para poder disfrutar bien del show aéreo. "Tenemos bocadillos y sándwich, es justo al mediodía y si queremos verlo entero no podíamos marchar a casa a comer", afirmaba Sonsoles Arteaga mientras disfrutaba del desfile. Un paseo repleto de gente sentada por donde podía que incluso dificultaba el paso a los que por allí pasaban. "Queríamos ir a la escalera número 8 y fue un poco; imposible, hay mucha gente y es complicado encontrar a nuestras amigas", aseguraba Constancia Emilia Rey, mientras caminaba como podía entre la gente. Cada hueco era un lugar idóneo para poder sentarse a disfrutar del despliegue aéreo. Las escaleras, el Muro o incluso el borde de los peldaños del suelo servían para poder ubicarse. "Nos hemos sentado aquí en las escaleras y estamos rodeados de gente, pero menos mal que hay que mirar hacia arriba y no influye la gente de delante", reflexionaba Alberto San José.

Aunque estuviese cerrada la playa de San Lorenzo al baño por motivos de seguridad, muchos decidieron bajar a la arena para poder disfrutar del desfile. "Nos gusta mucho, venimos todos los años y no hemos querido faltar este año", afirmaba Javier Fernández. El espacio en el arenal, a medida que iba bajando la marea, fue la opción para muchos. Cualquier lugar estaba lleno de gente y era perfecto para poder mirar al cielo y apreciar las más de veinte aeronaves participantes.

El cerro de Santa Catalina, un año más, también fue una zona donde acudieron muchos de los curiosos que no quisieron perderse el desfile. Desde la atalaya, María Lázaro disfrutaba junto a su novio, Enrique Febles: "Desde aquí se ve muy bien, es muy interesante". Así como también Anais Fernández, que reconocía "es la primera vez que he podido venir porque siempre me pilla trabajando, y afortunadamente pude ver un poco los ensayos, y pude venir al espectáculo. Me ha parecido superbonito". "Hay un ambiente muy sano, en el que la gente pasa un buen rato y disfruta de forma muy respetuosa", resolvía la gijonesa para poner el broche a un festival de altura que ayer volvió a cumplir las expectativas.

