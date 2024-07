Gijón, del calor al diluvio que vacía las playas y calles

Gijón amanecía hoy con sol, calor y con el cielo, en su mayoría, medianamente despejado con una temperatura por encima de los 20 grados. Un día en el verano gijonés que se preveía apto para pasar, al menos la mañana, aprovechando los rayos de sol en cualquiera de sus playas. Sin embargo, las tornas cambiaron y alrededor de las seis de la tarde comenzaban a escucharse los primeros truenos.

Al tercer trueno y después de un par de rayos, daba comienzo una tormenta eléctrica, que no dejaría a ningún ciudadano continuar disfrutando de su día de playa. Una tormenta veraniega, que como de costumbre en Asturias, traía consigo un bochorno insoportable alcanzando los 26 grados acompañados de una intensa lluvia. Aunque ya ha comenzado el verano y el pronóstico para el resto de la semana no es del todo malo, el sol no acaba de instaurarse en la ciudad costera.