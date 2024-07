IU y Podemos buscan que el Ayuntamiento de Gijón fije ya retirar el monumento "Héroes del Simancas"

Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos) –los dos portavoces más jóvenes de los grupos municipales de la Corporación– firman la iniciativa que busca comprometer desde el Pleno de este jueves el inicio del procedimiento para que "se proceda a la retirada del monumento fascista a los denominados Héroes del Simancas". La petición se argumenta desde el cumplimiento de las leyes estatal y autonómica de memoria democrática y tiene el aval de entidades como la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), Asturias Laica, la Cultural Gijonesa, la Asociación Memorialista de Asturias, la Asociación Lázaro Cárdenas, el Ateneo Republicano de Asturias y las logias Rosario de Acuña y El Trabayu.

"Gijón no puede ser una isla en el cumplimiento de las leyes de memoria cuando en su momento fue vanguardia, por ejemplo, en la eliminación de nombres del callejero ya desde la primera corporación democrática y con consensos políticos con fuerzas de la derecha", indicó Rafael Velasco en nombre de las entidades.

Aunque el monumento esté en un edificio privado, en este caso en el colegio de la Inmaculada de la Compañía de Jesús, la ley del Principado avala su retirada al tener proyección al espacio público. Misma legislación que marca que debe ser el Ayuntamiento quien pida la retirada a los propietarios y, si no lo hacen, la determinación pasa a la consejería competente del Gobierno regional. Otra cosa es que el monumento, una obra del escultor Manuel Álvarez Laviada fechada en 1948, esté catalogada. Aquí le tocaría decidir a Patrimonio del Principado si se puede descatalogar o no. Si no se puede, la legislación memorialista da la opción de resignificar ese tipo de espacios contextualizando la historia a la que se vinculan.

En todo caso, lo que IU y Podemos plantean es empezar el trabajo para retirar el monumento. Y lo hacen desde una proposición plenaria que, además, busca promover una condena "al acto de exaltación franquista" que tuvo lugar ante ese monumento el pasado día 28 con un grupo de personas cantando el "Cara al Sol" y haciendo el saludo romano y reivindica del gobierno local el correcto mantenimiento de todos los lugares, placas y elementos de la memoria democrática –muchas de ellas vandalizadas o en mal estado– y su divulgación.

"Se trata de cumplir con la ley. Retirar lo que la ley dice que hay que retirar y mantener lo que la ley dice que hay que mantener", indica Suárez Llana. Por su parte, Olaya Suárez pidió al gobierno de Foro y PP "que hagan lo que tienen que hacer y no sintamos vergüenza de nuestro gobierno. Sería muy difícil entender su voto en contra porque lo que planteamos en esta iniciativa son argumentos legales.