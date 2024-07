Melendi comparte su felicidad en Gijón: largas colas, con banderas del Sporting y el Oviedo, para vibrar con las canciones míticas

Como era de esperar triunfó ayer en el Gijón Life. La expectación era máxima. "Tenemos muchas ganas de verlo, es nuestro cantante favorito", aseguraba Alejandra Martín mientras hacía cola con sus amigas para entrar en el recinto. Como ella, muchos fueron los asistentes que tuvieron que hacer una larga cola durante varias horas que rodeaba el Palacio de Deportes de La Guía "Llevamos aquí desde por la mañana esperando, queremos estar delante del todo para poder verlo de cerca", afirmaba Cristina Murillo después de desplazarse desde Llanera para poder ver al cantante. Todo lo contrario era el caso de Belen Zuazua que llegaba a la cola a las nueve. "Estamos yendo a la cola nos da miedo perdernos el inicio por estar en la cola", reconocía.

El parque de los Hermanos Castro abrió sus puertas casi dos horas antes del inicio del concierto para que todos los que esperaban en la cola pudiesen entrar. Muchas horas que no dudaron en esperar los fanáticos de Melendi para entrar al concierto del cantante, siendo Gijón una de las ciudades donde el compositor presenta su gira "20 años sin noticias". Nada más abrir las puertas muchos fueron los fans que salieron corriendo para ocupar las primeras filas de la pista. "No nos perdemos ningún concierto en Asturias, es la quinta vez que lo vemos. Y seguro que lo veremos en muchos más", afirmaba Natalia Verdú nada más cruzar la entrada. Con un sold out más de 15.000 personas no quisieron perderse el concierto.

El cantante no hizo esperar a los presentes y saltó al escenario a las 21.45 horas con su éxito "El parto" lo que hizo que todos comenzasen a chillar y aplaudir. "Buenas noches mis queridos paisanos gracias por venir" agradecía el cantante. Gente de todas las edades y lugares se podían ver en el concierto. "Venimos desde León nos gusta muchísimo, es el cantante favorito de la familia lo ponemos siempre en el coche y en casa. Nos sabemos todas las canciones", aseguraba Rebeca Jiménez acompañada por su marido y sus dos hijos. Como ellos, Jaime Pérez y Borja Masegosa asistieron al concierto con sus padres: "ellos están por allí vinimos juntos, pero luego nos separamos para el concierto. Nos encanta Melendi".

Con su amplio repertorio de pop, rumba, baladas románticas o pop-rock el cantante hizo sonar sus grandes éxitos como "Loco" "Se lo que hiciste", "Piratas del bar Caribe", "Billy y el pistolero", o "Con la luna llena" los asistentes no dudaron en darlo todo en las casi dos horas y media de espectáculo. Mucha expectación y hasta se paró el concierto en un momento porque una fan se mareó "Nos está encantando, Melendi es una estrella en Asturias, nos sentimos muy orgullosos de que sea de aquí y este triunfando tanto por todo el mundo", afirmaba Selena Durán, durante el concierto. Si algo define al cantante asturiano en su facilidad para interactuar con el público durante el concierto, y Gijón no iba a ser menos. El artista no dudó en hablar con el público en el inicio de cada tema haciendo participe a todos los presentes "No sabéis lo feliz y agradecido que estoy a vosotros. Gracias a los padres y abuelos que les pusieron a los jóvenes mis canciones. Gracias a ellos estamos aquí".

Cada asistente tenía sus gustos. "Nuestra canción favorita es ‘Tu jardín con enanitos’, lo escuchamos desde siempre", aseguraba Roberto Mier mientras se reía al oír a su novia Alejandra Ballestero decir "Le perdonamos que sea del Real Oviedo, porque es un artista increíble". La gran rivalidad que existe en el futbol asturiano y el apoyo del cantante por el equipo ovetense no afecto en que todos los gijoneses asistiesen al concierto con ganas de disfrutar y darlo todo. El propio cantante confesó "Estoy contento de ver banderas del Real Sporting y del Real Oviedo hay una rivalidad sana". "Es increíble, como cantante un 10 pero como compositor le doy un 100, sus letras son preciosas", aseguraba Senén Moreno. Como era de esperar, Melendi salió por la puerta grande demostrando una noche más el gran artista que es y recibiendo una vez más el apoyo de sus paisanos.

