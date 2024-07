"Se necesita cambiar la ordenanza para restringir las despedidas de soltero"

Daniel Martínez Junquera (Gijón, 1985) es el director de Visita Gijón. El encargado del área de Turismo del Ayuntamiento analiza cómo está funcionando el verano en la ciudad, el reto de los pisos turísticos, la despedidas de soltero y la búsqueda de nuevos eventos.

–¿Cómo va el verano?

–Con buenos datos en general. La ocupación acumulada, la rentabilidad y los precios medios son algo superiores al 2023. Ese año en julio ya fue espectacular. Y todo con matiz. El julio del año pasado tuvo un fin de semana más. Eso es importante porque es donde se concentran las mayores ocupaciones y precios del mes. Acabaremos este julio por encima de los datos del 2023. La herramienta Gijón Data Lab recoge información a diario de los hoteles. El 2024 está yendo mejor y seguramente acabe mejor que 2023.

–¿Hay tope de crecimiento?

–Los ratios de ocupación en julio y agosto ya son muy elevados. El año pasado fue del 84 por ciento en julio y casi del 90 en agosto. La ocupación lineal de Gijón es del 50 por ciento. El crecimiento no está en promocionar el verano, que nunca lo hacemos, sino en rellenar huecos el resto del año.

–¿A qué se refiere?

–No se trata de traer turismo en enero, sino en tener una temporada de seis meses potente. Nuestros meses más fuertes son de junio a septiembre. Es cuando hay más actividades. El objetivo es ampliar a mayo y a octubre y subir la ocupación lineal al 60 por ciento. Gijón es un destino maduro en verano y funciona muy bien, pero más desconocido en turismo de reuniones o deportivo que generan tracción en otros meses del año.

–Algunas ciudades reaccionan contra el turismo de masas. ¿Vamos a lo mismo?

–Aumentar la ocupación lineal es una oportunidad y un reto. Podemos hacer las cosas bien. En esas zonas, las ocupaciones son muy elevadas todo el año. Es muy complejo deshacer toda esa gobernanza turística, pero nosotros tenemos la posibilidad de saber cómo crecer aportando valor. El turismo aporta valor cultural, social y económico pero puede destruir ciudades y que pierdan su esencia. Eso aquí no ocurre. Tenemos el reto en Gijón y Asturias de gobernarlo y saber cómo apostar por un turismo que aporte valor.

–Profundice.

–Cuando hablamos de un turismo sostenible y de calidad es un turista que aporte valor al destino. Es decir, un turismo responsable. ¿Eso es solo el que gasta mucho dinero? No, porque ese también puede destruir ciudades. Tiene que ser un turista que aporte valor, gasto medio por día y respetuoso con la ciudad que amamos y que nos gusta vivir. Como director de Turismo tampoco quiero que Gijón pierda su esencia porque si lo hace nos convertiríamos tan solo en un destino más.

–Uno de tantos.

–¿Si perdemos la esencia qué es lo que nos diferencia? ¿Que se come bien, que hay sitios bonitos? Eso lo hay en muchos sitios de España. Lo que podemos defender y nos hace característicos es la identidad de las personas. Es lo que cuidamos y tratamos de mostrar. De donde venimos, qué es lo que hecho bonito nuestra ciudad, qué la ha hecho importante, acogedora e interesante. La idea no es venir a ver la ciudad. Es venir a vivirla.

–Julio es el mes de los festivales. ¿Alguno nuevo en el horizonte?

–Poco más se puede crecer porque hay eventos todas las semanas. Siempre se explora la posibilidad y llegan peticiones, como el concurso de saltos del Puerto Deportivo o el encuentro mundial de Vespas del año que viene que será espectacular.

–¿Qué piensa de las críticas de la hostelería por la merma de clientes?

–Los festivales siempre estuvieron. La hostelería aporta un valor muchos meses al año y otros eventos también lo hacen a nivel social, económico y laboral durante un tiempo concreto. Debe haber un equilibrio, pero yo disfruto de la hostelería local y de los festivales y conciertos. El turista, en su gran mayoría, disfruta de la amplitud de oferta gastronómica cultural y festiva.

–¿Cómo se plantea la Semana Grande tras su ampliación en días?

–Es un tema de Divertia. Es una apuesta por dar más actividad y está bien. No es que la gente que venga en agosto lo haga por la Semana Grande en concreto, que es más para la ciudadanía. Es el conjunto con Metrópoli, Semana Negra y demás lo que hace que la gente piense en Gijón porque sabe que siempre hay algo.

–¿Cómo ha funcionado la moratoria de pisos turísticos?

–Los datos son claros. El crecimiento ha sido muy sostenido. El temor a que llegaran a otras zonas, con los datos, queda contrastado que no se ha producido. El crecimiento es muy pequeño. Hay turistas por toda la ciudad, pero a donde van es al centro de las ciudades. El tensionamiento que había en los barrios de la moratoria fue efectivo para frenar un crecimiento desmesurado. No decimos que haya que eliminarlo, pero sí sabemos que el aumento mes a mes de licencias es lo que puede llegar a hacer perder la esencia de la ciudad.

–¿Se debe ampliar?

–Depende de la Ley de Turismo. La moratoria se hizo para acometer las reformas pertinentes una vez esté esa ley. Llega a la Junta en septiembre. Si los plazos son acordes seguramente habrá que ampliarla no sé si varios meses o un año. Debe ir acompasado de esa ley para acometer las reformas que se que vea el Ayuntamiento.

–¿Dentro de ese turismo de valor se cuentan las despedidas?

–Como todos, he ido a despedidas y no la he liado. No todas son malas y no todas no aportan valor. El problema son los comportamientos incívicos de grupos de personas que no vienen a aportar valor y que son irrespetuosos con las normas de convivencia de la ciudad. Estas sí que no aportan excesivo valor. Así lo cree también la hostelería y el ocio nocturno. Cada vez hay más sitios donde no se les atiende.

–¿Se puede legislar para regularlas?

–Con la ordenanza de convivencia. La colaboración de las empresas es clave. Creo que es un tema que se debe hacer y tengo el sentimiento de que seguramente se vaya a abordar un cambio en la ordenanza para poder ser más restrictivos. Es necesario.

–Se perdió la ATP. ¿Habrá algún otro campeonato de estas características?

–El área de Deportes, con apoyo de Turismo, busca eventos para posicionar a Gijón en el mapa. Trabajamos para detectar eventos propios tractores, como puede ser por ejemplo la media maratón.

–Y están los congresos.

–Para la concejalía y desde la llegada de Ángela Pumariega hubo instrucciones claras para apostar por el turismo de reuniones en todas sus vertientes. Tenemos más recursos para potenciarlos y son un pilar fundamental.

