La decisión para instalar la planta de baterías de El Musel, a falta del último trámite ambiental

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó ayer las cuentas del Puerto del año 2003, que se saldaron con unos beneficios de 1,04 millones de euros frente a los 10,20 millones que había obtenido en 2022, lo que representa una disminución del 89,8% derivada del descenso de tráficos –fundamentalmente los transbordos de carbón– y de gastos extraordinarios. De hecho, el descenso del resultado de explotación no fue tan acusado, pasando de 14,76 en 2022 a 7,17 millones de euros el año pasado, lo que supone una caída del 51,4%. En 2021 el resultado del ejercicio había sido de 5,07 millones de euros. La evolución de los ingresos del Puerto en 2023 por tasas fue dispar, reduciéndose los relacionados con la tasa de la mercancía, con la tasa por utilización especial de la zona de tránsito y con la tasa al buque, mientras que se incrementaron los ingresos por tasas de ocupación. Por otro lado, también se produjo un incremento en los gastos financieros. Las previsiones del Puerto son que 2024 también sea un año con no demasiados beneficios, como ocurrió en el pasado, debido al descenso del tráfico de carbón, para transbordos, que efectuaban las multinacionales Glencore y Vitol Group. La estimación es que se produzca un incremento en los beneficios a partir del año 2025. Las cuentas de la Autoridad Portuaria en 2023 se aprobaron en el consejo de ayer al no haber podido hacerse este trámite el pasado mes de junio, debido a que se estaba a la espera de un informe de Madrid sobre las mismas. Las contabilidad de este año ha cambiado de deuda pendiente de cobro a largo plazo a corto los 49,5 millones de euros pendientes de fondos europeos por la ampliación de El Musel.