Gijón estrenará un ciclo de cine al aire libre en septiembre con documentales de C. Tangana y "Blur"

Gijón tendrá un ciclo de cine al aire libre el próximo mes de septiembre. El Ayuntamiento e In-Edit han anunciado un festival cinematográfico con C.Tangana, Blur y Jazz on a Summer's Day como protagonistas. El evento, especializado en documentales musicales del mundo, tendrá lugar entre los días 6 y 8 de septiembre con proyecciones que serán gratuitas y que se desarrollarán al aire libre, en concreto, en la plaza Periodista Arturo Arias.

El estreno de In-Edit Gijón (la empresa ya realiza festivales similares en otras ciudades de España) incluirá en su programación dos de los documentales más destacados de otras ediciones del festival, entre ellos, "Esta ambición desmedida", que narra cómo se hizo la gira "Sin Cantar Ni Afinar" del conocido artista C.Tangana, y "Jazz on a Summer's Day", una versión restaurada de la grabación del Newport Jazz Festival celebrado en 1958. Asimismo, formará parte del repertorio el estreno de "Blur: To the End", el "documental definitivo", en palabras de los organizadores, de la banda de Damon Albarn. Además, la proyección del documental de C. Tangana contará con la presencia de sus directores, Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio Sánchez. Esta es la programación:

Viernes 6 de septiembre: "Esta ambición desmedida"

De Santos Bacana, Cristina Trenas, Rogelio Sánchez (2023)

El trepidante e íntimo "cómo se hizo" de la gira "Sin Cantar Ni Afinar" de C. Tangana, presentando el álbum "El Madrileño" y celebrando la cultura popular española junto a más de 30 músicos. Intervienen en la cinta: C. Tangana, Omara Portuondo, Alizzz, Andrés Calamaro, Niño de Elche, Nathy Peluso, La Húngara, La Tana, El Bola.

Sábado 7 de septiembre: "Blur: To the End"

De Toby L. (2024)

Crónica emotiva del retorno inesperado de Blur, uno de los grupos más venerados del britpop, para la grabación de su primer disco en 8 años, "The Ballad of Darren", y la celebración de dos macroconciertos en el estadio de Wembley. Intervienen: Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James, Dave Rowntree, James Ford, Mike Smith, Phil Daniels.

Domingo 8 de septiembre: "Jazz on a Summer's Day"

De Bert Stern, Aram Avakian (1959)

Versión restaurada de la deliciosa grabación del Newport Jazz Festival celebrado en 1958. Con gigantes del jazz, del gospel y del rock como Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry, Thelonious Monk, Dinah Washington y Chico Hamilton.