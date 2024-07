"El reto es afianzar el modelo de atención, más personalizada"

Cristina Avella Camarero (Oviedo, 1973), antigua directora del Albergue Covadonga, asumirá en agosto la dirección de la Fundación Hogar de San José. Relevará a Rafael Piñera, que en septiembre se incorporará a la Cocina Económica para, en su caso, ser su nuevo director. Avella aboga por la "continuidad" en el modelo de atención y reivindica su deseo de luchar por la "justicia social".

–¿Cómo recibe la noticia de ser la nueva directora de la Fundación Hogar de San José?

–Con mucha alegría y gratitud de que hayan confiado en mí y me hayan ofrecido este puesto. Es una enorme responsabilidad y un reto porque la Fundación atiende a un colectivo muy vulnerable.

–¿Con qué ánimos encara esta nueva etapa?

–La afronto con mucho ánimo. Soy muy entusiasta y tengo mucha fuerza y ganas de trabajar.

–¿Qué valoración hace de la labor de su predecesor, Rafael Piñera?

–Ha sido magnífica la que ha hecho Rafa durante todos estos años. Hay un nuevo edificio y un nuevo modelo de atender a los niños y adolescentes, por lo que han sido años de trabajo, cambio e innovación. No solamente de Rafa, sino de todo el equipo directivo. Esa es una de las cosas que me ha animado, que haya ese trabajo en equipo. Hay una directora técnica, Lucía Morán, que lleva 20 años en el Hogar, y también estará José Luis Casaprima, muy unido a la Compañía de Jesús.

–¿Qué relación guarda con la Fundación?

–Llevo desde enero. Acabé en la Fundación Albergue Covadonga en diciembre y surgió esta posibilidad, en el departamento de administración. Mi trayectoria es más dilatada con los jesuitas. Estuve en las Comunidades de Vida Cristiana en Oviedo.

–¿Con qué se queda de lo que ha visto estos meses en el día a día de la entidad?

–Con una sensación de que hay mucha cohesión de quienes trabajan aquí, un fuerte voluntariado y compromiso con la apuesta por un modelo de atención más personalizada y centrada en la persona. Noto que hay innovación social y, al ser un centro de protección, hay preocupación por los menores. Desde el desconocimiento que tenía, me ha impactado.

–¿Por dónde debe pasar el futuro del Hogar de San José?

–Los retos son de continuidad, de afianzamiento del modelo. El nuevo edificio se puso en marcha en diciembre y, por tanto, es momento de afianzar. Vamos a buscar esa tranquilidad para disfrutar del trabajo anterior.

–Menciona varias veces el modelo de atención. ¿En qué se basa?

–En la reparación del año, utilizando una metodología de trauma-terapia sistémica. Son niños con alta vulnerabilidad social y queremos protegerlos y darles un entorno seguro y apoyarles. Intentamos que sean atendidos en unidades de convivencia como si fueran pequeñas familias. El edificio se construyó para que el equipamiento se adaptara a este modelo.

–¿Ya tiene alguna idea o proyecto que le gustaría implementar?

–A nivel residencial, habrá una cierta continuidad. Hay otra pata en la Fundación que es el tema de la inserción sociolaboral. Hay un proyecto en ese sentido y es una cuestión muy importante que se puede seguir potenciando. Iremos poco a poco pero podemos caminar en esa línea.

–¿Cómo de relevante es el soporte de las administraciones para el trabajo de la Fundación?

–La labor residencial tiene un concierto con el Principado de Asturias, por lo que los gastos desde ese punto de vista están cubiertos. No obstante, las entidades sociales afrontamos unas labores que realmente es la Administración quien debe asumirlas. Esa parte de inserción sociolaboral y juventud requeriría más apoyo. La financiación siempre es un hándicap para este tipo de entidades y la Fundación Hogar de San José tiene mucho arraigo en Gijón y es muy querida.

–¿Qué le aporta personalmente participar en proyectos sociales con anteriormente el Albergue y ahora el Hogar?

–Desde el origen de mi experiencia profesional he estado vinculada a entidades sociales. He estado en otros países con cooperación al desarrollo tengo ese vínculo social muy marcado. No me vería trabajando en otro tipo de proyectos más convencionales. Es la gasolina que me impulsa en todos los aspectos de mi vida. Es devolver a los demás lo que yo he recibido, es justicia social. Debemos trabajar por que todos tengamos los mismos derechos y, mientras haya personas que no los tengan, habrá que seguir poniendo granitos de arena para que eso cambie.

–¿De qué modo le puede ayudar su bagaje en la dirección del Albergue Covadonga para este nuevo periodo?

–Son colectivos diferentes, con destinatarios también diferentes, pero tienen una finalidad común y una forma de organización similar. Hay similitudes en la gestión, si bien las relaciones con la Administración son distintas. Creo que la experiencia será un grado al no empezar de cero.

Suscríbete para seguir leyendo