El gobierno acelera los trámites de la urbanización de la Pecuaria para que esté el próximo otoño

El Ayuntamiento no quiere perder ni un segundo en sacar adelante el proyecto de ampliación del Parque Científico en la Pecuaria. Entre otras cosas porque sobre ese suelo ya hay negociaciones avanzadas que garantizan el desembarco de empresas del sector tecnológico, pero, también, de la Universidad Europea que tendría en Gijón el epicentro de su expansión hacia el Norte de España. La Junta de Gobierno daba ayer, fuera del orden del día de la sesión ordinaria de la semana, su autorización a la apertura del expediente de contratación de las obras de urbanización de la fase 1 de La Pecuaria por la vía de la tramitación anticipada al ser un contrato a ejecutar el año que viene.

El presupuesto del proyecto tiene un coste estimado de 7,6 millones, IVA incluido. El compromiso de gasto autorizado ayer por la Junta de Gobierno es de 6,7 millones que se corresponden con 4,35 millones que le corresponden a Obras Públicas y 2,36 que saldrán de las arcas de la Empresa Municipal de Aguas para ejecutar sus redes. El gasto aprobado en la parte del Ayuntamiento tiene un IVA deducible, que no se computa en esa parte del proyecto. No ocurre lo mismo en la parte de la EMA.

Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, fijó el inicio de las obras a principios de 2025. Son ocho meses de trabajo. "Si no ocurre ningún problema las podremos recepcionar a mitad de otoño del año que viene. Es algo muy importante porque permitirá que se puedan alojar nuevos servicios empresariales en esa ampliación del Parque Científico", indicó el concejal forista que sobre la ubicación de la Universidad Europea concretó que "esperamos y trabajamos para que ella sea uno de esos inquilinos porque valoramos positivamente que pueda estar en Gijón".

En esos avances en el proyecto de la Pecuaria –aunque para una siguiente fase tras haber salido de la que ahora se desarrolla–, también tiene importancia el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con la Universidad de Oviedo para la compra de una parcela universitaria en el entorno por poco más de un millón de euros, precio fijado en una tasación oficial. "La operación está en trámite y a finales de verano o principios de otoño se podrá formalizar", indicó el portavoz del gobierno local.

También fuera del orden del día aprobó la Junta de Gobierno desestimar el recurso del Circo Inimitable contra la negativa a autorizar su instalación en la Ería del Piles. "Informes técnicos indican que l parcela no reúne las condiciones adecuadas, ni tenían licencia para la valla perimetral que se ha colocado así que no se puede autorizar allí. No habría problema en otra parcela que sí reuniese las condiciones", indicó Martínez Salvador.

Oferta pública de empleo

Se plantearon varios asuntos sobre temas de personal en la Junta, incluida la aprobación de las bases específicas para una oferta de empleo público en turno libre que afecta a diez plazas acumuladas de las ofertas de los ejercicios 2016 a 2023. Son todas plazas en la escala de administración general, una para un técnico superior de especialidad jurídica, ocho para técnicos de gestión y una para un técnico medio en ingeniería industrial. Las otras aprobaciones en gestión de personal tenían que ver con la ejecución de sentencias sobre procesos de estabilización del Ayuntamiento.

