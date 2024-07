El gobierno local condena el acto franquista ante "Héroes del Simancas"

Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro y del gobierno local, evitó ayer concretar cual será el sentido del voto de los socios de gobierno en el Pleno a la petición de IU y Podemos de iniciar los trámites de retirada de la escultura de los "Héroes de Simancas" que hay en la fachada del colegio de La Inmaculada pero si concretó la condena del gobierno local al acto de exaltación del franquismo que tuvo lugar el pasado 28 de junio ante ese monumento, que era otra de las peticiones que se incluyen en la iniciativa plenaria defendida por los portavoces Javier Suárez Llana y Olaya Suárez con el apoyo de varias entidades memorialistas

"No le vamos a quitar importancia al Pleno y será el jueves cuando mostremos el sentido del voto, pero lo que abunda no sobra y desde luego condenamos los hechos que se produjeran", indicó el forista. Hechos donde un grupo de personas cantaron el "Cara al sol" mientras hacían el saludo romano. En la iniciativa que va a pleno se pide a la Corporación que condene "ese acto de exaltación franquista y muestre su compromiso con la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no reparación en torno a la que se articulan las leyes de memoria democrática en nuestro país".