Hechizados por "Tanxugueiras" en el festival Arcu Atlánticu de Gijón

Sin un minuto de retraso, las "Tanxugueiras" daban ayer el concierto inaugural del festival Arcu Atlánticu en Gijón. El grupo, formado por Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío, llenó la Plaza Mayor de espectadores de todas las edades en una noche muy calurosa. Poco antes de su salida a escena, el público se mostraba ansioso por escuchar a las jóvenes, haciéndose sitio en los últimos huecos libres para disfrutar de la actuación de cerca. El trío gallego salió a escena a las 22.00 horas cargado de energía y de magia gallega.

"Maltraer" fue la canción elegida para abrir el concierto, recibida con vítores y aplausos. Puro entusiasmo por "Tanxugueiras". El público se mostraba muy emocionados con el espectáculo y lo demostró desde esa primera canción. También cuando, acabado "Maltraer", las intérpretes gallegas saludaron al grito de "¡buenas noches!", recibido por un clamor desde la plaza.

Con una puesta en escena con mucho trabajo detrás, las "Tanxugueiras" consiguieron anoche enamorar a los asturianos. Lo hicieron apoyadas por vistosos juegos de luces, las inseparables panderetas, los bailes que acompañaron las interpretaciones durante todo el concierto...Todo al servicio del espectáculo de una fusión vanguardista entre la música actual con la tradición gallega que ha proyectado a la formación hacia el estrellato.

"¿Que tal lo estamos pasando?, ¿Si hablo en gallego me entendéis todos y todas no?", preguntaba desde el escenario una de las integrantes del grupo. Y es que utilizar su lengua materna es otra de las señas de identidad que hace tan especiales a las "Tanxugueiras". Y no parece ser un problema para nadie entre su público. "¡Sí, os entedemos todo!", respondió alguien entre el público. "¡Puxa Asturies!", se oyó también en ese momento.

Tras una primera parte del espectáculo en la que el grupo se centró en los temas más "actuales", de estilo "urbano" y "electrónico", llegó "lo más importante del concierto". Así lo aseguraron las "Tanxugueiras" al adentrarse en la música tradicional gallega, y con una sorpresa añadida: un número protagonizado por dos bailarines. "O Querer", "Terra", "Desidia" o "Midas", son algunos de los éxitos que sonaban en el concierto, consiguiendo emocionar y hechizar a los espectadores. Como auténticas meigas de su tierra.

