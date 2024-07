Se reactiva el contrato para las cámaras de vigilancia del área rural

El Ayuntamiento acaba de reactivar el proceso de licitación del medio centenar de cámaras de vigilancia a colocar en la zona rural. Una veterana demanda vecinal tras oleadas de robos en las parroquias cuya respuesta municipal se ha ido complicando hasta estar aún sin ejecutar pese a la intención política, tanto de este gobierno como del anterior, de colocar esas cámaras. El último tropiezo tuvo lugar hace unas semanas cuando, ya con el contrato en fase de licitación a partir de una resolución de Alcaldía del 27 de mayo, tuvo que paralizarse ante el recurso de una de las empresas participantes. Recurso que llevó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a decretar la suspensión cautelar del procedimiento como medida cautelar.

El recurso, que impugnaba el nivel de habilitación profesional exigida para poder alcanzar el contrato, fue estimado. La queja empresarial es que se solicitaba un nivel de habilitación reservado para el trato de información clasificada como confidencial, que no se correspondía con el tipo de trabajo a desarrollar en la zona rural gijonesa. Así que la nueva licitación que ayer arrancaba modifica el pliego de condiciones del contrato en ese asunto.

No es el único cambio. También crece, aunque no mucho, el coste de este contrato de suministro y mantenimiento de esa red de vigilancia. En la primera licitación era de 255.862,62 euros (impuestos incluidos) y en la nueva sube a 288.532,26. En ambos casos a pagar entre 2024 y 2025. Esos 32.000 euros más se incluyen en un nuevo apartado de cuotas de las comunicaciones por tarjetas sim. No hay cambio en los elementos básicos de "ese sistema de videovigilancia (VSS) para el refuerzo y control de la seguridad Ciudadana en la zona rural del concejo de Gijón. El sistema contará con 49 cámaras instaladas en 28 ubicaciones. Así mismo forma parte del objeto del contrato el mantenimiento preventivo y correctivo durante un periodo mínimo de 36 meses".

Tras reabrirse la licitación la previsión del área de Seguridad Ciudadana, que encabeza Nuria Bravo, es que las cámaras puedan estar operativas entre finales de este año y principios de 2025.

Cronograma 27 de mayo . Una resolución de Alcaldía aprueba el contrato para el sistema de videovigilancia en la zona rural y se anuncia la licitación abriéndose el plazo de presentación de ofertas.

7 de junio . Una de las empresas presenta un recurso contra el nivel de habilitación profesional exigida.

20 de junio . El Tribunal de Recursos Contractuales suspende la licitación como medida cautelar.

18 de julio . El Tribunal estima el recurso.

30 de julio. Se repite la licitación con el contrato ya modificado.

