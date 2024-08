Agua, bus, basura... ¿Qué tarifas municipales suben y cuáles se congelan en Gijón?

La junta rectora del Patronato Deportivo Municipal abrió ayer la larga lista de votaciones que, hasta la sesión plenaria prevista para el 30 de septiembre, toca hacer de cara a la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2025. Habrá precios que se congelen, como en la Empresa Municipal de Aguas (EMA) y Emtusa; y otros que subirán, como en Emulsa. A la junta del Patronato, por ejemplo, se presentaba una propuesta generalizada de subida de precios, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, de entre un 10 y un 20% –con algún pico como el 25% de incremento en las Escuelas Deportivas– para la entrada a instalaciones deportivas, cursos, campamentos y eventos, como el Hípico, que organiza la entidad que preside el popular Jorge Pañeda. La propuesta salió adelante con los votos a favor del gobierno local y el concejal no adscrito. La oposición optó en bloque por la abstención con reserva a Pleno. En todo caso, la mayoría que ahora mismo tienen Foro y PP con el apoyo del edil no adscrito, Oliver Suárez, le garantiza al gobierno un resultado positivo en la votación final en el Pleno. De estas ordenanzas y de las demás.

Las empresas municipales también están cerrando números. Desde la dirección de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), liderada por el forista Jesús Martínez Salvador, ya se tiene definida una congelación general de las tarifas. Tampoco hay previsión, en principio, de un cambio en las condiciones de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), que preside el también forista Pelayo Barcia, que conlleven un incremento de los precios del billete. Otra cosa es lo que va a pasar con la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa). Su actual presidente, el popular Rodrigo Pintueles, ya planteó y sacó adelante con el apoyo mayoritario de la Corporación una subida para este año del 30% de la tasa por recogida de basura. Aún hay flecos que analizar y reuniones por tener, pero la idea general es que los gijoneses deberán enfrentar una nueva subida de la basura el año que viene. Un incremento que podría llegar incluso hasta el 25% aunque todavía no hay un documento que coloque las cifras negro sobre blanco para que pasen el filtro inicial del consejo de administración de la empresa.

Por partes y por empresas. La EMA lleva con las mismas tarifas por el servicio de agua y alcantarillado desde 2021. La congelación ha sido la tónica general en estos años más allá de pequeños retoques como los que se aprobaron para este 2024 con reajustes en las normas de cuantificación de las tarifas y la incorporación de una penalización por consumos excesivos en casos de sequía no aplicable en los consumos bimestrales de menos de 30 metros cúbicos. Su único "resbalón" fue el cierre del ejercicio de 2023 con un déficit contable de 1,5 millones que, en parte, se justificó con el pago de una tasa municipal de la que el nuevo equipo directivo no tenía constancia. Una tasa que le costaba a la EMA alrededor de un millón al año y que desaparece de las ordenanzas fiscales de 2025, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Cierre en déficit

Las actuales tarifas de Emtusa son las mismas desde enero de 2023 cuando se aplicó un descuento del 50% a todos los viajes que se hacen con tarjeta o abono. Una rebaja sobre la rebaja que ya se había producido en el último cuatrimestre de 2022 y que buscaba sacar al transporte público del pozo de pérdida de viajeros motivado por la pandemia. La reducción que busca animar a los gijoneses a subirse al autobús se sustenta en compensaciones que para ella dan el Estado y el Ayuntamiento a la empresa de autobuses. Esos precios baratos han llevado a que Emtusa cerrara el primer semestre de este 2024 tras haber transportado a 10,8 millones de usuarios: récord absoluto de la serie histórica. ¿Problema? El mayoritario trasvase de viajeros que usaban el billete ordinario a bonos o tarjetas –ahora solo un 4% paga con el billete que cuesta 1,5 euros– hace que ese gran incremento de viajeros no conlleve un incremento igual de ingresos. En todo caso, la intención del equipo de Barcia es no subir precios en los billetes. Por ejemplo, para acometer su gran plan de renovación de autobuses a lo largo del mandato se ha recurrido a un préstamo.

Muy distinto es el escenario en que se mueve Emulsa. La empresa cerró las cuentas de 2023 con un déficit de 1,7 millones. Un tercer cierre consecutivo en negativo tras los 3,2 millones de 2021 y los 2,4 del año 2022 que colocaron a la sociedad en situación de causa de disolución. O por lo menos en situación teórica. Así que el marco general no es bueno y, luego, hay elementos concretos que no lo mejoran. Entre ellos, la subida de precios por el uso del vertedero de Cogersa o las obligaciones que impone la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada en 2022 y que recoge que antes de tres años hay que crear una "tasa específica, diferenciad y no deficitaria que permita implantar pagos por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos". Por todo ello se apuesta por una segunda subida de la tasa de recogida de basuras que permita, junto a otras actuaciones de ahorro, dar estabilidad económica a la sociedad.

Suscríbete para seguir leyendo