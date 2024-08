Vaya, vaya... en Gijón no todos van a la playa (y los hay más de tomar el sol en parques)

Un mayor espacio, menos ruido, la proximidad o la ausencia de arena. Esos son algunos de los argumentos por los que muchos gijoneses y visitantes apuestan por los espacios verdes para disfrutar de un soleado día de verano. Un auge en detrimento de las playas, que aun así conservan su posición de privilegio. En estas jornadas de sofocante calor, sale a la palestra otro buen motivo para tirar de las "playas verdes": la posibilidad de cobijarse en zonas de sombra.

Una alternativa que brinda, por ejemplo, el parque de Los Pericones, la mayor arboleda urbana de Asturias. Y una opción que se erige como la ventaja más notoria de los parques respecto a los arenales a juicio de Juan Carlos Marón, que en ocasiones acude con familia y amigos a pasar el rato a Los Pericones. "Venimos sobre todo por las sombras y el aire que se respira. Tenemos ese fresco", indica Marón. También para evitar la excesiva exposición al sol de los más pequeños, que a su vez pueden divertirse en la zona infantil. Un entorno idílico incluso para "acampar", asegura Juan Carlos Marón.

Carmen Marcos vive en El Llano, "a cinco minutos" de Los Pericones. Le sale más rentable que ir hasta San Lorenzo o Poniente. Y, además, no es la aficionada más ferviente de la arena. "Me pone nerviosa", bromea Marcos, que se distrae escuchando música en un banco del parque. "El ambiente es más tranquilo y me siento más cómoda", manifiesta Carmen Marcos. El matrimonio formado por José Manuel García y Leni Sánchez también están maravillados con Los Pericones. Un espacio del que Sánchez destaca que es "fantástico". "Es un parque ideal y tenemos mucha suerte de vivir cerca de él", agrega Sánchez, que, si le tiene que poner una pega, es la presencia de perros. Ir a la playa ahora casi es una utopía. "Desde que me bañé de joven en Benidorm o Murcia, pienso que el agua de aquí está muy fría", comenta.

Ambos coinciden en que, al haber menos masificación que en los arenales, los usuarios pueden escoger al dedillo dónde ubicarse. "Elegimos nuestra zona y nuestro árbol para estar a la sombra. Y hasta escuchar la radio, que no hay tanto follón", asegura Leni Sánchez. Lo corrobora José Manuel García, al que asimismo le encanta pasear por Los Pericones.

Pese a la cercanía con la playa de San Lorenzo, hay quienes optan por "tostarse" en el parque Isabel la Católica. De vez en cuando se pasa por allí Belén Pumarada, residente en El Coto, que planta su silla para estar lo más cómoda posible. "Aquí estoy relajada y me despejo de la rutina", sostiene Pumarada. Tampoco le queda excesivamente lejos de casa Los Pericones, pero no le convence tanto. "No me llama", confiesa. Hace años era una habitual de la principal playa de la ciudad, pero con el tiempo han perdido fuerza sus ganas de ir. "En el parque hay menos gente, se está más tranquilo. En San Lorenzo, con la arena, es más rollo y te cansa más", declara Belén Pumarada, que esgrime otra razón de peso para preferir Isabel la Católica. Un motivo vinculado al termómetro: el calor. "No hace tanto porque hay más brisa y aire. Lo que sí noto es que en años anteriores venían más personas a tomar el sol que ahora", opina.

La masificación de San Lorenzo es uno de los condicionantes por los que Pedro Reche también prefiere tumbarse sobre el césped de Isabel la Católica para ponerse moreno. "Me gustan los árboles y la naturaleza. Esto es como un pequeño bosque urbano", subraya Reche, que echa mano de una gorra para protegerse de las altas temperaturas que estos días asolan Gijón mientras su perra "Kira" también aprovecha para tumbarse al solecito.

El no tener que preocuparse de la marea asoma como otra de las causas que explican la preferencia de las "playas verdes" por encima de los clásicos arenales. Eso sí, en épocas de asfixiante calor, en Los Pericones o Isabel la Católica, las zonas de sol y de sombra tiene casi los mismos adeptos.

