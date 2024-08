"El miedo no lo vences; pasar la línea es la grandeza del toreo"

Desde sus primeros pasos en los ruedos Daniel Luque (Gerena, Sevilla, 1988) logró captar la atención de los aficionados. En sus primeras temporadas como matador de toros llegaron triunfos importantes en las principales plazas, con salidas en hombros en Madrid y Sevilla. Pero de pronto todo cambió, y el diestro sevillano se vio fuera de las ferias. Las plazas francesas fueron su salvación, para curtirse, ganar y madurez y volver de nuevo a la primera línea del escalafón como uno de los toreros con mayor capacidad del momento. Ayer mismo cortó dos orejas en Azpeitia tras una rotunda faena.

–¿Cómo va la temporada?

–Está siendo una temporada importante, pero ahora tenemos por delante los meses de agosto y septiembre que es donde los toreros debemos marcar una regularidad para que cuando termine la temporada sea una temporada completa. Ahora recién empieza todo lo fuerte.

–Este año volvió a abrir la Puerta del Príncipe en Sevilla

–Sí. Hay tardes y plazas que marcan mucho en la temporada y en la profesión. Al final, salir de ellas triunfador es lo más importante.

–Señalaba hace poco que lo más le motivaba era "convencer a quienes un día dejaron de creer en mí". ¿Lo está consiguiendo?

–Son muchos años, y mantener esa regularidad de triunfar todos los días es muy difícil. Que la gente tenga ganas de verte año tras año no es fácil. Las temporadas que me quedé parado, sin torear, siempre hubo aficionados que pensaban que era capaz de dar más de mí, y cuando lo consigues y ves que la gente se alegra y los tienes otra vez de tu parte es importante. Volver a convencer al que algún día le dejaste de convencer es muy importante.

–Fueron varias temporadas fuera de las principales ferias. ¿Cómo lo resiste un torero sin venirse abajo?

–Confiando en uno mismo. Lo primero es convencerte a ti mismo, y luego convencer a todos los demás. Haciéndolo tarde tras tarde, cambiando la rutina de torear otro tipo de corridas. Y asumiendo que hay que empezar de cero otra vez. La verdad que ha sido un camino duro, pero también muy bonito. Los años duros, además de ser duros, los disfruté porque saqué cosas de mí que ni siquiera sabía que tenía dentro. Además, sin haberlos vivido es muy posible que no estuviera viendo ahora este buen momento.

La Quinta es una ganadería especial, le tengo mucha fe, y Gijón se me ha dado bien siempre

–Francia fue una salvación en aquellos año de olvido de las empresas.

–Fue fundamental. Francia fue la clave de todo. Se lo debo todo porque durante muchos años, fuera de Madrid o Sevilla, fue mi escaparate para que mi nombre sonase con fuerza.

–Y volvió a la primera línea con el poso de madurez que dan los años.

–No es fácil. Me ayudó el torear tantos animales a contra estilo a lo largo de los años. El propio animal me ha ido enseñando y haciéndome ver que tenía que sacar fuerzas para triunfar. Ahora, a ver si en lo que queda de temporada los toros comienzan a colaborar también para así poder sacar todo lo bueno y lo artístico que también llevo dentro y que es lo que me llena como torero.

–En Gijón lidiará toros de La Quinta, una ganadería clave en su carrera y con muchos éxitos en El Bibio en los últimos años.

–Es una ganadería especial. Le tengo mucha fe y un cariño especial. Además, Gijón siempre se me ha dado bien. Es una gran feria y hay que felicitar a la empresa por todo lo que ha confeccionado para que así lo sea. Que los aficionados disfruten es lo más importante.

–Fue el último en torear en El Bibio antes de que se cerrase la plaza para evitar que hubiera toros.

–Ahora mismo vivimos una época bastante buena, con mucha juventud en las plazas. Esa es nuestra fuerza. Nosotros no entendemos de política, sino de afición, de amor al toro bravo y a la tauromaquia, que es una fiesta del pueblo. Eso es lo que debemos llevar por bandera.

–¿Qué busca Daniel Lque?

–Seguir creciendo y mejorando, que la gente venga a verme a la plaza. Soy un enfermo de mi profesión y lo que quiero es seguir sin estacarme, sacando todo lo que tengo dentro.

–¿Por qué quiso ser torero?

–Por la afición de ver capotes y muletas en casa de pequeño. Mi padre fue mozo de espadas de muchos toreros, como "El Cordobés". A raíz de ahí quise ser torero. Es algo que te llega, un veneno muy bueno que te entra y no puedes sacar. Te atrae, te hace sentir cosas especiales. Es un mundo maravilloso y a la vez muy desastroso, porque en un momento puedes perder la vida. Es una profesión arriesgada, pero con un montón de cosas buenas. Que el público te aclame es muy grande. El toreo es maravilloso.

–¿Cómo se vence el miedo?

–El miedo no lo vences. El miedo está ahí. Eres consciente de lo que hay y lo que puede pasar. Eso es la grandeza del toreo, cuando eres capaz de pasar esa línea en la que te puedes caer. Ese misterio de no saber qué puede pasar, y aun así seguir adelante es lo que le hace a un torero ser grande.

