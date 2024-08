La obra de la Sindical de Contrueces sumará 800.000 euros al presupuesto

La reforma de la denominada Obra Sindical de Contrueces tendrá que esperar un poco más. Otoño es el periodo que maneja el gobierno local para que el proyecto se adjudique después de que la última licitación culminara sin propuestas de ninguna empresa. Una licitación desierta a la que el Ayuntamiento quiere poner remedio, de ahí que se vayan sumar unos 800.000 euros al contrato para garantizar la concurrencia de las firmas. Es decir, una actualización a los precios de mercado consensuada con el equipo redactor del plan. La concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, liderada por el forista Gilberto Villoria, es la que encabezó la búsqueda de soluciones para salvaguardar un proyecto que se ha ido enquistando. Junio de 2026 es la fecha límite para que finalicen los trabajos y así no perder los fondos europeos, que alcanzan los 1,7 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el propio Villoria se reunieron ayer con la asociación vecinal de Contrueces para abordar el estado del proyecto, que en su primera fase afecta a 60 viviendas de seis portales en el marco de las actuaciones de barrios degradados. El gobierno local y los vecinos acordaron una nueva cita para el 30 de septiembre con el propósito de dar cuenta de los avances. Se trata de un plan que lleva varios tropiezos a sus espaldas. El cambio de gobierno del pasado año coincidió con la solicitud por la anterior adjudicataria de una modificación del proyecto al entender que no se ajustaba a la realidad. La alternativa tomada en ese caso fue la rescisión de ese contrato. Hace un par de meses, la Junta de Gobierno declaraba el trámite de urgencia para su licitación abriendo el procedimiento para seleccionar a la nueva constructora. El presupuesto quedó fijado en 3,2 millones.

Alejandro Romero, presidente de la asociación vecinal "Los Ríos" de Contrueces, lamentó que el plan "se encarezca cada vez más" y reprochó "que no se tomaran medidas" con anterioridad. El líder vecinal de Contrueces incidió en la importancia de la obra de la Sindical. "Llevamos muchos años con ello y la obra debería estar desde hace tiempo, por lo que no me parece mala idea que se aumente el presupuesto", resaltó. Romero aprovechó el encuentro para compartir otras preocupaciones del barrio, como el mal estado de un tramo entre las calles Río Sella y Río Cares y que alberga "mucha circulación peatonal". Y también puso sobre la mesa el deseo de mejorar el aspecto del parque de Las Palmeras tras la tala debido a los efectos de la plaga del picudo rojo.

A la rehabilitación de las viviendas de la Sindical de Contrueces se refirió ayer el socialista Tino Vaquero, que señaló que "cada vez hay menos margen para terminar la obra en la fecha fijada". "Basta ya de jugar con los vecinos y vecinas de Contrueces", proclamó Vaquero, que achacó a Carmen Moriyón que "es su responsabilidad darles viabilidad económica a los trabajos.