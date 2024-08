El pabellón de Unicaja de la Feria de Muestras, dedicado al Memorial María Luisa: "Será un éxito total"

"Esta muestra ayudará a romper la realidad de que este certamen es más conocido en otras partes del mundo que en España y en Asturias". Estas palabras las pronunció este jueves Román Benito, el presidente del Memorial María Luisa, en la presentación de la exposición que servirá para lucir 83 fotografías en torno a la naturaleza, la montaña y los deportes de aventura en el pabellón de Unicaja de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. "Al cumplirse los 100 años de la primera edición de la Feria de Muestras quisimos hacer algo muy especial y no hay nada mejor que tirar de nuestro patrimonio artístico. Sabemos que va a ser un éxito total", expresó el director de Banca de Empresas Norte de Unicaja, José Marcos Fernández, quien resaltó que "las imágenes tienen una belleza increíble y una sensibilidad muy alta que permiten despertar en el visitante una reflexión sobre la importancia que tiene cuidar el entorno natural".

En la presentación de la exposición, que lleva por título "Una mirada al Memorial María Luisa", estuvieron, en representación de la Cámara de Comercio de Gijón, su presidente, Félix Baragaño y el secretario general, Álvaro Alonso. Ambos coincidieron a la hora de señalar que "es un lujo tener esta muestra". "Es llamativa, entra por los ojos y seguro que vendrán miles de visitantes que saldrán impresionados", indicó Baragaño.

Román Benito fue el encargado de explicar las claves de "Una mirada al Memorial María Luisa", una cita que el pasado mes de mayo culminó su 34.ª edición, en la que 1.500 fotógrafos de más de 100 países presentaron alrededor de 19.400 fotografías. "Lo que se ha hecho es una selección sin ningún tipo de orden. Solo hemos buscado que gusten a todo el público y hay fotos de escalada, de naturaleza, del mundo sumergido. Hay algunas más abstractas y otras más realistas", desarrolló Benito sobre la exposición, dividida en tres espacios expositivos.

El primero de ellos está dedicado a resumir la historia del Memorial María Luisa, que se constituyó "como un medio de perpetuar en la memoria de cuantos conocimos a María Luisa Álvarez, el recuerdo de su persona y de su modo de entender la amistad tanto dentro como fuera de la montaña".

En la entrada aparecen instantes de las galas de premios de las distintas ediciones. El resto de la sala está totalmente dedicada a las fotografías de naturaleza, las protagonistas del pabellón del 3 al 18 de agosto.

A la derecha, hay cuatro de ellas que se lucen en lonas de más de tres metros y, el resto, en papeles pigmentados con dos capas de poliéster o en pantallas retroiluminadas. "Es un pequeño capricho, pero queremos que sea así. Es la envidia de cualquier sala expositiva de Europa porque reproducir fotos con más calidad que esto es imposible", subrayó Benito, quien resaltó que "aquí se puede ver que no hace falta ir al Himalaya, lo que importa es la visión artística y la búsqueda de la excelencia".

Prueba de ello es que en la muestra hay imágenes tomadas en múltiples partes del mundo, pero también en el Picu Urriellu, como la de Eduardo Velasco, o en Santa Eulalia de Oscos, de Juan de Tury. No faltan tampoco algunas tomadas con drones, como "Bed of seals", de Cristóbal Serrano. No obstante, quienes acudan al pabellón podrán ver vídeos de gran calidad que estarán enfocados, en su mayoría, al público infantil. Estos se podrán ver a partir de las 17.00 horas.

Asimismo, el stand de Unicaja contará, al igual que en otras ediciones, con un espacio habilitado para la Fundación Cajastur. Este será cedido a las asociaciones del tercer sector, tal y como señaló el director general de la misma, Carlos Siñeriz. "Es algo que suele tener poca visibilidad y aquí cada día habrá una o más asociaciones", apuntó Siñeriz, que adelantó que los días 5 y 6 estará la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA).

En la presentación también se dieron cita el subdirector de Banca de Empresas Norte de Unicaja, Rafael Álvarez, y Eloísa Villar y Javier Benito, del Memorial María Luisa.

