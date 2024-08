La segunda denuncia por la contaminación del acuífero por Vauste queda archivada

Pese a constatarse que la antigua fábrica de amortiguadores del alto de Pumarín, que durante años formó parte del grupo Tenneco, pasando posteriormente a denominarse Vauste, es el origen de los vertidos de productos tóxicos que contaminaron parte del acuífero que hay bajo Gijón, afectando a la fuente de La Mortera, el delito quedará impune. Por segunda vez, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón ha decretado el archivo provisional de la investigación, ante la imposibilidad de determinar en qué fechas se produjeron los vertidos y por tanto quienes fueron sus responsables. El magistrado añade que la fábrica comenzó a producir en 1965 y que algunos compuestos contaminantes detectados en el agua se dejaron de usar en las instalaciones en los años 90 del siglo pasado, con lo que el delito además estaría prescrito.

La primera denuncia la había interpuesto la fiscalía de Gijón, a la que se había dirigido la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) a petición de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, después de que un informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, alertara de los elevados niveles de contaminación de las aguas en el subsuelo de Vauste y su afección al acuífero "Villaviciosa", que atraviesa varios concejos, entre ellos Gijón.

Tras aquel primer sobreseimiento en mayo del año pasado por la imposibilidad de determinar los autores del delito, dos antiguos trabajadores de la empresa, uno de ellos el secretario general de CSI, Nacho Fuster, interpusieron una nueva denuncia aportando actas del comité de seguridad e higiene y circulares de la empresa y otra documentación como requerimientos de la administración a la empresa. La denuncia consideraba que los sucesivos propietarios no adoptaron medidas ante la contaminación del agua subterránea, cuya limpieza de urgencia se inició en octubre de 2022 mediante una ejecución subsidiaria encargada por el Principado. En una reunión con los vecinos el pasado febrero, el Principado informó de que los nuevos dueños del terreno instalarán una depuradora y que la limpieza completa durará tres años.

El auto judicial dictado el pasado jueves archiva provisionalmente la denuncia que presentaron los dos trabajadores hace algo más de un año, contra siete personas físicas y ocho jurídicas por un supuesto delito contra el medio ambiente y la salud pública.

Además de incidir en que varios de los contaminantes detectados por la CHC dejaron de usarse en la década de los 90 del siglo pasado, por lo que el delito "incluso de aplicarse los tipos agravados por riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se habría producido la prescripción", el auto judicial se apoya también en el criterio de la Fiscalía.

El Ministerio Público emitió un informe ante la denuncia presentada por los dos antiguos trabajadores de la fábrica de amortiguadores en la que señala, indica el magistrado, que "la nueva denuncia no añade nada relevante a la anterior, reproduciéndose la mayoría de los documentos, en particular los relevantes, y no permite determinar ni cuando se produjeron los vertidos que permitan imputar un delito del artículo 325 del Código Penal, ni por lo tanto a qué personas concretas han de responder como responsables de dichos vertidos".

Comisión Europea

El auto es firme, dado que quienes interpusieron la denuncia no lo han recurrido ni tiene previsto hacerlo. En su lugar, los antiguos trabajadores de la fábrica de amortiguadores, entre los que está el secretario general de CSI, quiere hacer llegar a las autoridades medioambientales de la Comisión Europea la contaminación de las aguas subterráneas por la antigua fábrica de amortiguadores del Alto de Pumarín.

Que se traslade la información a las autoridades europeas es una de las cosas que los denunciantes han pedido al Defensor del Pueblo, al que el pasado martes remitieron un escrito solicitándole ayuda para investigar lo acontecido tras el archivo de la causa penal.

En la queja al Defensor del Pueblo, firmada por uno de los dos denunciantes, ambos antiguos miembros del comité de empresa de Vauste, se indica que "según la Confederación Hidrográfica, debajo de la fábrica existe un acuífero muy grande y este fue contaminado por filtraciones de la empresa desde el año 1965 hasta cerca de 2000, de productos varios, entre ellos cromo hexavalente y tricloroetilenos, alcanzando más de 100 veces los valores permitidos", insistiendo en que la documentación que manejan "deja claro quienes hicieron los vertidos y qué administraciones lo sabían, y no hicieron nada por evitarlo, la última auditoría que se hizo dónde salen valores altísimos de contaminación en el acuífero es del año 2016".

La limpieza de emergencia de las aguas subterráneas que en su día encargó el Principado a la empresa Rimoil, se saldó con la retirada de 355,75 toneladas de residuos y más de 90.000 litros de agua contaminada de la parte superior del acuífero y del fondo del mismo.

Suscríbete para seguir leyendo