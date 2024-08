Así se viven unos Juegos Olímpicos entre bambalinas: la gijonesa que ha logrado ser voluntaria en París (y ha visto a "Nadalcaraz" de cerca)

"Está siendo una experiencia única e histórica". La declaración se refiere a los Juegos Olímpicos de París y quien la dice es Leonor Argüelles, una joven gijonesa que está pudiendo asistir en calidad de voluntaria a esa cita histórica con el deporte.

La oportunidad le surgió a Argüelles por su trabajo en Sanofi, empresa biofarmacéutica francesa que ha sido la encargada de hacer posible esta colaboración. La firma, muy implicada con las personas que padecen enfermedades raras y con los millones de pacientes que sufren enfermedades crónicas de larga duración, se encuentra entre los socios premium del comité organizador de la cita olímpica de París y esá alineada con el Comité Internacional en contribuir a la promoción de los valores olímpicos y paralímpicos.

"Tuve muchísima suerte; nuestra empresa tenía un cupo de voluntarios fijo y como tiene el acuerdo con la organización París 2024, hubo una serie de voluntarios que iban directamente por parte de Sanofi y una he sido yo", explica la joven desde la capital francesa, transmitiendo pese a la lejanía la emoción que siente de poder asistir al evento. Hubo un proceso de selección, dice, al que "nos apuntamos y hemos hecho muy bien, porque al final nos han elegido", añadía.

Este año París ha puesto a disposición de los Juegos Olímpicos 33 sedes para albergar las distintas competiciones. El legendario estadio de Roland-Garros, que no sólo está acogiendo las competiciones de tenis, sino también las de tenis en silla de ruedas, el boxeo y el vóleibol sentado, es el espacio en el que Argüelles está desempeñando sus funciones y donde seguirá hasta el próximo 6 de agosto.

"Los voluntarios, en general, hacemos un poco de todo. Yo estoy en el servicio de los espectadores. Los acomodo en los asientos, les permito la entrada al estadio, escaneo sus entradas… y también les doy indicaciones de cómo llegar a los sitios más emblemáticos", aclara Argüelles. Como anécdota, sabe bien que en la sede "hay una estatua de Rafa Nadal –en honor a todas sus victorias– y todo el mundo me pregunta dónde está", cuenta entre carcajadas.

Con semejante ubicación, Argüelles ha tenido la suerte de poder disfrutar de los instantes previos de uno de los partidos más esperados ayer: los cuartos de final de dobles del torneo de tenis que enfrentó a la pareja formada por los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal contra los americanos Rajeev Ram y Austin Krajicek. Lamentablemente, con victoria para los estadounidenses.

El partido se jugó en la pista Philippe Chatrier, la pieza central de Roland-Garros, y Argüelles es consciente de que hubo muchas vibraciones buenas que deberían haberles llegado a Alcaraz y Nadal, aunque no llegaran a buen puerto. "He visto a un montón de españoles entrando por la puerta contentísimos, sonrientes porque iban a ver a Nadal y Alcaraz", contaba Argüelles al referirse al ambientazo que se vivió fuera del estadio y al recodar a un público que no paraba de llegar para ser testigo de la competición.

A ella ayer le había tocado "escanear las entradas, así que no voy a poder ver el partido, pero se siente la emoción de todas maneras", apuntaba justo antes del comienzo del partido. También sostiene que gracias a la incertidumbre que provoca el no saber qué partido se va a jugar, ha sido aún más emocionante para todos esos españoles amantes del tenis. "La gente estaba super feliz y muy nerviosa", relataba. Igual de expectantes, y con el misno nivel de afluencia, estuvo también ayer el partido de Alcaraz que tuvo lugar por la mañana en la pista Suzanne Lenglen. "Abarrotado de gente, hasta arriba", cuenta la gijonesa, ya que "todo el mundo estaba intentando entrar", según le explicaron sus compañeros ya que ella no estaba en ese turno. Y buena pena, ya que Alcaraz terminó el partido con otro triunfo para España, ganando al ruso Roman Safiullin y asegurando su pase a los cuartos de final del cuadro individual.

Argüelles tiene acceso a los recintos del Roland-Garros única y exclusivamene en horario vespertino. Esto se debe a que este año la organización ha establecido turnos de mañana y de tarde para facilitar el trabajo de los voluntarios, a excepción del último día en el que tendrán que completar una jornada de principio a fin. A la gijonesa le ha tocado el turno de tarde de 16.00 a 23.00 horas y su orden es la de estar en el punto de encuentro quince minutos antes su hora de entrada. Cuentan con un portal de voluntarios para comunicarse, y a través de la plataforma los convocan a distintas horas. Una vez reunidos se encuentran con su "team leader" y éste les detalla cuál será su "misión del día". A esta gijonesa parece que todo le vale, porque se muestra "encantada" de poder participar en esta edición. "Se trata de una oportunidad que, probablemente, no se vuelva a repetir", asume.

La organización olímpica también les ha suministrado una tarjeta de transporte, junto con una comida al día, la que cubre su turno, que en el caso de la asturiana se trata de la cena. "Hay un espacio solo para voluntarios con restaurante. Ahí tenemos una cantina dónde nos escanean la acreditación y entonces podemos acceder", describe. También tienen tiempo libre fuera de su horario laboral en el que pueden hacer lo que les plazca. "Como nos tiramos trabajando muchísimas horas, en el tiempo libre vamos a hacer turismo, free tours o compramos entradas para alguna competición… El otro día, por ejemplo, fuimos a ver salto de trampolín acuático y fue una pasada", relata.

Leonor Argüelles está profundamente agradecida a la organización del COI y a Sanofi, la empresa para la que trabaja y la que le ha permitido vivir una experiencia "inigualable". No duda que llegará al 6 de agosto exhausta, pero asegura que si pudiese volver a ser voluntaria, lo sería "al cien por cien".

