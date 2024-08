«Los que hacemos canciones profundas no estamos de moda»

La cantante Rozalén (Albacete, 1986) protagonizará este sábado, a las 23.00 horas, el primero de los conciertos programados en la playa de Poniente con motivo de la Semana Grande de Gijón (del 3 al 15 de agosto). La artista presentará «El abrazo», su nuevo disco, y aprovechará para hacer un recorrido por el resto de su historia musical.

–¿Con qué clase de concierto se van a encontrar el sábado los asistentes?

–Es un concierto bastante divertido, ecléctico y muy emocionante. Como este disco, «El abrazo», tiene partes con un punto nostálgico, en el concierto hay un momento de sofocón. Pero también tiene espacio para una gran fiesta y un recorrido por las canciones que más quiere escuchar la gente. Será inclusivo, estarán Beatriz Romero y mi banda de toda la vida. Tenemos muchas ganas. Asturias para mí es casa y tenemos a gente que queremos mucho por allí. Al ser gratuito y en la playa, todo bien. Va a ser un «bolazo» en el que aseguro que nos vamos a dejar la piel.

–¿Qué destaca de «El abrazo» respecto a otros trabajos?

–Es el disco más emocional de los que he hecho. La gente nos está diciendo que se sienten más identificados porque son diferentes amores y nostalgias los que aparecen en él. A nivel musical es un paso más porque tiene temas de música sinfónica, tropical, folclore, rap o electrónica... De todo. Es muy divertido y se nota que somos melómanos en la producción. Eso hace que los directos sean muy amenos. Quiero pensar que en cada cosa que hacemos se nota el esfuerzo por escribir mejor. Nos dejamos la piel en todo lo que hacemos, eso seguro. Y aquí, como hay cosas tan fuertes a nivel personal, también se nota la terapia que he hecho conmigo misma a la hora de abrirme en canal.

–¿Es el trabajo que mayor relación tiene con su trayectoria vital?

–No. Soy cantautora y voy cantando mi vida, así que todos los discos que he hecho tienen que ver conmigo. En «Matriz», que estaba dedicado al folclore, había canciones más populares. Pero aun así los temas tiene relación con las canciones que yo cantaba con mi familia. En este lo que se nota es lo que me ha pasado en estos cinco últimos años, donde me ha llegado el momento de decir adiós a mucha gente, y hay muchos amores a diferentes personas y relaciones. Todos cuentan con historias personales muy potentes. Hay mucho de mi vida en todo lo que hago.

–¿Está satisfecha con la gira?

–Muchísimo. Cada vez viene mas gente a vernos. Encima siendo canciones, algunas de ellas, bastante profundas. No estamos de moda y, en cambio, hay mucha gente que no deja de venir a vernos. Hubo muchos conciertos de esta gira en los que se vendió todo sin haber sacado el disco. Lo que hacemos es a fuego lento y estoy muy feliz, orgullosa y agradecida.

–Estuvo año y medio sin realizar conciertos. ¿Fue difícil tomar aquella decisión?

–Fui empujada a ello. Llevaba diez años desde el primer disco sin parar, y si no paras no eres consciente de lo que te pasa. No digieres porque vas enlazando algo fuerte con algo igual o más fuerte. Me vino bien el parón, lo que pasa es que me da la sensación de que no he parado todo lo que tenía que haber hecho. También tenía muchas ganas de volver al escenario porque es donde más a gusto me siento. Los ritmos que llevamos son bastante insanos, o quizá me estoy haciendo mayor, pero es necesario digerir las cosas porque si no es difícil saborearlo todo.

–Más allá de la variedad que le caracteriza como artista, ¿qué elementos son innegociables a la hora de escribir sus canciones?

–Desde hace mucho me junto con gente en los discos, para jugar, porque tengo limitaciones y eso me parece divertidísimo. Pero en este disco me he dado cuenta de que la letra la tengo que hacer yo, sobre todo si son cosas tan personales o quiero cantar mi vida. Tengo una manera muy peculiar de contar las cosas. Necesito contarlas a mi manera porque son momentos muy íntimos que no me quiero perder.

–¿Nota que sigue progresando con el paso de los años?

–Quiero pensar que se ve el esfuerzo que hago por ello. Cada vez dedico más tiempo a las letras, a componer, a la producción y a todo lo que montamos para que el directo salga bien. Cada vez es mayor el trabajo y el perfeccionismo que tenemos encima.

–¿Cómo ve el panorama de la canción de autor?

–Soy optimista. Hay muchas cosas que valen la pena y hay mucho talento. A lo mejor sí que hay sobreinformación porque antes había un menor número de artistas y canciones. Ahora es un bombardeo que hace que, a veces, sea difícil escuchar lo que sale de todo el mundo, pero creo que hay público para todo y quien busca, encuentra. Hay nuevas generaciones haciendo cosas súper interesantes. Y muchas más mujeres, aunque seguimos siendo un porcentaje mínimo.

–¿Qué le parece la apuesta que hacen en Gijón por los grandes conciertos?

–El de Gijón es uno de los conciertos que más ganas tengo de hacer porque puede ir todo el mundo. Allí seguro que habrá gente que me descubra. Encima, en un lugar así, junto a la playa de Poniente, y en una tierra que amo, lo agradezco muchísimo. Es verdad que cuando pagan una entrada le dan valor a las cosas, pero se agradece que de vez en cuando exista la oportunidad de ver a alguien de esa manera.

–Sobre el escenario también estará Beatriz Romero. ¿Entendería un directo sin ella?

–No. Alguna vez que ha fallado, por algo personal o por salud, he sentido que me faltaba la mitad de mi cuerpo. Son muchos años juntas y todo el mundo que viene a vernos sabe que tengo un protagonismo compartido con mi hermana de otra vida. Estamos en todo momento intentando dar pasos en el mundo de la inclusión y la accesibilidad. Ella nos enseña mucho y no concibo subirme al escenario de nuestros conciertos sin Bea. Vamos a seguir construyendo juntas.

