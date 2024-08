"La Feria es un escaparate, pero también un atractivo turístico muy singular"

Con más presencia institucional y nuevas marcas, la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que comienza mañana, celebra a la vez su 67.ª edición y el centenario de su nacimiento con una amplia batería de actos de homenaje a su historia. Álvaro Alonso Ordás (Oviedo, 1966), secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón y director de la Feria, afirma, además, que de manera inminente comenzarán algunas de las obras anunciadas para el recinto ferial y que ya más de un tercio de los visitantes son de fuera de Asturias.

–La Feria de este año homenajeará su propia historia en el marco de su centenario.

–Sí, se acomete con la ilusión y el esfuerzo de siempre, pero coincide con una fecha muy significativa. Por un lado, supone una singularidad que aquel espíritu de hace un siglo, esa feria de carácter generalista, y tras las lógicas actualizaciones y modernizaciones, mantenga el mismo espíritu. Tiene un añadido más, y es que la primera feria de España data de 1917 en Valencia, y solo siete años después la Cámara de Comercio de Gijón ya impulsa la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que es hoy es la única que se mantiene activa con ese mismo formato. Es una edición especial.

–¿Falta alguna celebración por anunciar?

–Empezamos con el propio cartel, que por primera vez es una obra escultórica, de Tadanori Yamaguchi, y acuñamos una moneda, con diseño de Juan Jareño, que es preciosa y que va a ser casi de culto, porque decidimos fabricar solo 30 unidades. Tendremos, como novedad, una estafeta de Correos, y hemos editado un sello y matasellos con un sobre y una tarjeta especial. La estafeta se colocará el día 13, en la entrada al recinto. Luego ya hemos anunciado que el pabellón del Sabadell-Herrero –aprovecho para agradecer su generosidad– acogerá una exposición histórica con cosas que nunca se han visto, como el cartel de la edición de 2020 y otro de la de 1946, que se recuperó. Expondremos, también, el premio del "Asturiano del mes" que nos concedió LA NUEVA ESPAÑA el año pasado, y se editará un libro con el Ateneo Jovellanos.

–En cuanto al contenido de la edición, se repite un aforo completo. ¿Cómo ha sido la selección?

–Habrá más de 2.200 marcas y 720 espacios expositivos. Nos afanamos en lograr un equilibro en la oferta. El sector del automóvil, por ejemplo, podría tener más espacio y no se permite, pero, a la vez, si vienen marcas nuevas que puedan enriquecer la oferta sí les buscaremos espacio, como ya hicimos con Tesla el año pasado –y que repite en esta edición– y como ha sucedido con BYD, que es novedad en esta edición. En el sector de la alimentación, incluso determinados stands o pabellones no los hemos comercializado para dejar que fuesen terrazas y facilitar un consumo más cómodo. Pero, también, a nuevas marcas sí les hemos dado entrada, como Cafés El Globo, que se estrenó el año pasado, y Picofino, que este año presentará un nuevo producto. Hay más ejemplos, pero la idea es garantizar ese equilibro para que las empresas logren el resultado que esperan y, de paso, cuidar de este recinto ferial, que es un gran jardín botánico, y vigilar para que no haya presión comercial excesiva. La Feria de Muestras debe ser una visita amable.

–El apartado institucional también crece este año. ¿Cuál su importancia?

–Es importantísimo. La Feria, además de un gran espacio comercial, un altavoz para entidades de todo tipo. Habrá cerca de 120 actos institucionales en esta edición y el regreso del Ayuntamiento de Avilés y la incorporación de Allande y Aller nos alegra mucho. Creo que las instituciones también ven recompensado su esfuerzo.

–Hablaba antes de mantener el espíritu original de la Feria pese a su modernización. ¿Cómo han evolucionado los stands? Cada vez parece que se apuesta más por la realidad virtual, por ejemplo.

–Sí, vamos en esa línea, pero en muchísimos stands sigue estando presente el producto. Será el caso del pabellón de Marrakech, que realmente es espectacular, y de distintos puestos de artesanos. Otros ejemplos evidentes del producto presencial son el sector de la automoción y del mueble, pero también ellos recurren a recreaciones digitales para completar sus espacios.

–¿La previsión de afluencia es similar a la de la última edición?

–Siempre insistimos en que no hay ninguna obsesión con el número de visitantes ni en batir récords, porque lo importantes es que el expositor, que es el verdadero protagonista, vea que su trabajo tiene la respuesta correspondiente y que establezca contactos comerciales tanto en los 16 días de Feria como en los meses posteriores. En cuanto al número de visitantes, ha ido aumentado por el turismo. Somos un atractivo más, como Covadonga y el Museo del Jurásico, y muy singular. Nuestra previsión es que el número de visitantes se mantenga.

–¿Qué porcentaje se vincula al turismo nacional?

–Varía un poco, pero ahora estaremos en torno al 60 o 65 por ciento de visitantes de Asturias y el restante, de fuera. Y, de ellos, los extranjeros también han ido en aumento. Ahora son entre el 5 y el 8 por ciento.

–En el marco del centenario, la Feria también afronta un reto inminente de modernización. ¿Cómo van esas gestiones?

–La ampliación de capital –y quiero agradecer a todos los miembros del consorcio por su compromiso–, nos permitirá acometer una necesaria modernización. Hablamos de mejoras desde el punto de vista energético y de la sostenibilidad, con un proyecto de instalación de placas fotovoltaicas, y también de labores de modernización que empezarán por el Palacio de Congresos, que debe renovarse para seguir competiendo a nivel nacional e internacional. También vamos a modernizar los pabellones, en temas de climatización e imagen, y los propios accesos. Todo ello, desde un punto de vista práctico y austero, como hemos hecho siempre. El otro proyecto será el nuevo vial, que corresponde al Ayuntamiento, y que la Alcaldesa ya ha manifestado que se pretende ejecutar en este mandato.

–¿Baraja tiempos?

–Hay un plan aprobado por la junta de gobierno del consorcio. Los ejemplos que citaba antes son las que vamos a empezar primero.

–¿Algunas de esas mejoras se podrán ver ya en la próxima edición?

–Trabajamos con ese escenario. Las mejoras relacionadas con la eficiencia energética esperamos que puedan estar funcionando incluso antes de que acabe el año, y las mejoras técnicas y de climatización deberían estar resueltas para entonces. Otra mejora es el baño de ostomizados, ya instalado en la entrada principal, a la que se sumará pronto otro en el Palacio de Congresos.

