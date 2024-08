Grande-Marlaska defiende en la Feria de Muestras que Asturias "es prioritaria" para el Gobierno de Sánchez

La 67.ª edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias -que además cumple cien años desde su porigen- acaba de arrancar en el recinto ferial Luis Adaro. Lo ha hecho con un acto de inauguración repleto de personalidades en el salón de actos del Palacio de Congresos y que han protagonizado Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí; el presidente de la Junta, Juan Cofiño; y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Grande-Marlaska quiso defender con su discurso que el Gobierno central de Pedro Sánchez ha apoyado a Asturias. Máxime tras las palabras de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acusándoles, en su turno de palabra, de lo contrario; todo en medio del terremoto por el acuerdo de una financiación singular para Cataluña que ha levantado enormes ampollas en Asturias y el resto de comunidades autónomas. "Vengo en representación de un gobierno que ha dado sobradas muestras de que esta es una comunidad autónoma prioritaria, Alcaldesa, y lo seguirá siendo", enfatizó el Ministro de Interior, para quien "es un auténtico honor estar en Asturias por lo que ha representado en mi vida personal y sentimental".

Para defender la apuesta del Ejecutivo central por el Principado ha reivindicado la puesta en funcionamiento de la variante de Pajares, "una vía largamente demandada a la que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado el impulso necesario". Y añadió: "Mereció la pena el esfuerzo y ha sido un revulsivo para el tráfico de mercancías y pasajeros". Hizo mención además a los recientes datos del paro. "Asturias tiene 14.000 parados menos que en enero de 2022", enfatizó, agregando que se trata de "registros que no se veían desde antes de la crisis financiera"

Recalcó Grande-Marlaska que el Ejecutivo tiene "interés por impulsar Corredor Atlántico" y mencionó "el plan de Cercanías para el Principado, que cuenta con presupuesto de más de 1.600 millones de euros, de los que ya se han movilizado más de 1.000".

El Ministro de Interior hizo un guiño a su propia presencia en el acto. "Un escenario público de seguridad es imprescindible para atraer riqueza a cualquier territorio; una inversión de desarrollo económico y social, también de libertades. Por todo ello, la presencia de un Ministro del Interior en una feria que es económica debe estar plagada de ese sentido. Cuando llegué al Ministerio, uno de mis compromisos fue fortalecer la seguridad, con un plan de 600 millones de euros de inversión en infraestructuras y personal", destacó.

EN IMÁGENES: Inauguración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) de 2024 / Ángel González / LNE

Barbón pide huir de la frustración en Asturias

Cerró el acto, antes de que sonaran los acordes del himno regional, Adrián Barbón, que ahondó, una vez más, en su idea de ser audaces y perder el temor a transformar la región. Recordó para ello los inicios de la Feria de Muestras, hace ya cien años. "En 1924, el ingenio de un puñado de empresarios hizo realidad la primera exposición. La audacia de aquellos fundadores fue un acierto y es un certamen con más futuro que pasado", recalcó, insistiendo en que la FIDMA "es un patrimonio de toda Asturias".

Pidió el presidente del Principado "que no nos den miedo los cambios", porque, aseguró, "estamos dispuestos a liderar la transformación de Asturias". Y recalcó: "La visión de futuro es indispensable. Sin tenacidad, no hay planteamiento innovador". Puso así ejemplos de "apuestas innovadoras", haciendo mención a El Musel, la Zalia, la red de escuelas de 0 a 3 años, la variante de Pajares o la mejora de la oferta de vuelos desde Asturias. "Hay que desterrar la frustración", sentenció.

"Creer en Asturias. Esto es clave. Si esta feria existe es porque hubo personas que creyeron en su potencial", terminó diciendo Barbón antes de agradecer el buen trabajo de la Cámara de Comercio de Gijón, organizadora de la FIDMA: "Haremos lo posible para garantizar 100 nuevos y buenos años de la Feria, el mejor escaparate de nuestra tierra".

Los discursos de Moriyón, Baragaño y Bonet

El primero de los discursos lo ha protagonizado el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, quien ha repasado la historia de la Feria de Muestras y en su primera edición, que tuvo lugar en 1924, hace cien años. "Estamos frente a una trayectoria de compromiso y progreso que ha permitido dinamizar Gijón y Asturias y nos ha situado como referente nacional e internacional. Una feria generalista e intergeneracional, capaz de crear una excelente conexión y orgullo de pertenencia entre la gran familia que formamos expositores, visitantes, instituciones y Cámara de Comercio". En su turno, Baragaño ha hecho hincapié en la importancia del trabajo desarrollado por los trabajadores de la entidad que representa, "que han sido y son esenciales para que lo que fue un magnífico proyecto en 1924, lo sea también en 1924".

Después ha hablado el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, quien ha señalado que "lo que comenzó siendo una feria muy centrada en la industria, comercio y servicios asturianos, abarca hoy una multiplicidad de sectores que sirve a las empresas nacionales y extranjeras participantes para exhibir novedades, establecer contactos y encontrar nuevos clientes y mercados". También ha hecho hincapié en "el liderazgo social" de Félix Baragaño. "Ha situado a la FIDMA en lo más alto del podio ferial español, ya que es la que más visitantes recibe de cuantas se celebran en nuestro país", expresó.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón ha puesto el foco en el reconocimiento a Romualdo Alvargonzález Lanquine y Luis Adaro. "Las mejores páginas de la historia de Gijón las han escrito figuras de esta estirpe, visionarios que no dudaron en arriesgar su patrimonio para convertirse en motores de eso que convenimos en llamar progreso", proclamó la regidora.

En su discurso, Moriyón se ha dirigido a Grande-Marlaska, momento en el que lanzó su crítica con el trasfondo del pacto de financiación singular en Cataluña. "No es este el momento ni el lugar de valorar otras reivindicaciones, legítimas o no. Pero la deuda histórica de España con Asturias existe, y no porque seamos menos o tengamos menos representación parlamentaria va a dejar de existir. Lo repito cada vez que tengo ocasión: Gijón, Asturias, no quieren ser más que nadie, pero tampoco están dispuestas a ser menos", expresó Moriyón, antes de subrayar que "Asturias necesita certezas para construir su futuro y también las necesita Gijón".

Para finalizar, la Alcaldesa ha agradecido la apuesta de los empresarios por estar en Gijón cada verano. "Certezas como la de su presencia aquí, su presencia en Gijón y en Asturias, nos permiten acometer con determinación cualquier proyecto que nos propongamos. Como poderes públicos no podemos olvidarlo. Les doy mi palabra de que el Ayuntamiento de Gijón no lo hará", expresó. El discurso de de la Alcaldesa ha sido especialmente aplaudido por los presentes.