Las olimpiadas del bridge se juegan en el Club de Regatas

Las olimpiadas del bridge se juegan en Gijón. Así de claro lo tienen los setenta participantes de toda España que ayer se dieron cita en el Real Club de Regatas Astur, en sesión de mañana y tarde, para disputar el gran torneo "Villa de Gijón", en su edición de verano. Desde varios rincones de Asturias, y provenientes de Sevilla, Madrid, Cantabria, Galicia, León o Valladolid, todos los asistentes disfrutaron de una grata jornada entre cartas y tapetes que, además, sirvió para celebrar el aniversario. "Este maratón se hace desde hace 20 años, el bridge es el deporte olímpico de la mente y estamos en las olimpiadas", afirmaba Gonzalo Cuesta director del torneo.

Muchos fueron los jugadores que no quisieron perdérselo, "Es la primera vez que vengo y me está gustando mucho", admitía Dolores Rodríguez. Junto a ella, Elena Rivera, que debutaba en el torneo. "Vengo desde Sevilla es mi primera vez aquí en Gijón y tengo muchas ganas de jugar. Me han dicho que hay gente muy buena, intentaremos ganar", señalaba. No fue posible. Rita Viejo y María Cruz, de Santander, fueron las ganadoras. El segundo puesto, para las madrileñas Agatha Piral y María Fernández; y el tercero, para la ovetense Virginia Fanjul y la gijonesa Margarita Fernández.

La jornada arrancó a las once de la mañana, y tras un paréntesis para el almuerzo se retomó en sesión vespertina hasta las ocho y media de la tarde. El maratón estuvo dirigido por el director del torneo, Gonzalo Cuesta, y el presidente de la Asociación y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española, Jesús Fermín Jiménez, ambos ejerciendo de árbitros. El Club de Regatas ofreció el salón principal. Setenta participantes repartidos en 17 mesas. "Vengo desde Madrid, llevo mucho tiempo jugando y viniendo a torneos me gusta mucho y me lo paso muy bien", aseguraba María del Carmen Rey. Como ella muchos de los participantes se trasladaron de diferentes lugares de España como Sevilla, Madrid, Cantabria, Galicia, León o Valladolid.

Un momento de la competición. / Ángel González

Este año, una nueva edición anual en homenaje a Francisco Farras, un importante referente en el mundo de Bridge. Supuso la cita un día inolvidable a todos los participantes que asistieron. "Es muy divertido porque pasas todo el día con las mismas personas jugando y disfrutando", confesaba Juan Carlos Morrón mientras repartían las cartas en su mesa. Un campeonato en parejas que busca el objetivo de conseguir más puntos en modo de porcentaje. "Tienen que sacar el porcentaje más alto en cada mano, después se ordena por porcentajes y se va creando una clasificación. Juegan todos contra todos, con las mismas cartas para que no haya desventaja o preferencias. Es un método muy divertido porque así se enfrentan todos contra todos y se conocen entre ellos", afirmaba Jesús Fermín Jiménez mientras destacaba la "concentración" de los participantes.

En la pausa, muchos fueron los que disfrutaron de la pausa para poder conversar con los demás participantes y así conocerse entre ellos, antes de seguir con la segunda parte del maratón. "Ya había venido otros años aquí a Gijón en un torneo muy bien organizado, además las instalaciones son muy buenas aquí en el club. Disfruto mucho y me lo paso muy bien", afirmaba Margarita Díaz.

El proceso para contabilizar los puntos lo explica Gonzalo Cuesta. "Ellos tienen en la mesa un aparato donde van poniendo los resultados, que van directos a un ordenador central que es el que va contabilizando todo. Yo me encargo de ir mirando los datos y viendo que vaya todo bien", señalaba el director de la cita. Un nuevo método que se ha ido actualizando con el paso de los años y que ha hecho que el proceso de contabilización sea más veloz. Sobre las nueve de la noche se puso el broche a la jornada con la entrega de unos premios muy repartidos por todo el país.

Suscríbete para seguir leyendo