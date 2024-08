¿Se retirará el monumento "Héroes del Simancas" de Gijón por su simbología franquista? El Ayuntamiento lo deja en manos del Principado

El Ayuntamiento de Gijón no hará ningún movimiento para poner en marcha la maquinaria administrativa que pueda llevar a la retirada del monumento "Héroes del Simancas" –que se ubica en la fachada del colegio de La Inmaculada de la Compañía de Jesús–, como ayer pedían –en el último pleno del curso– Podemos e IU con el apoyo de varias entidades memorialistas y en base al cumplimiento de la ley para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias. Podemos e IU sumaron el apoyo del PSOE. No fue suficiente ante los noes de Foro, PP, Vox y el edil no adscrito, Oliver Suárez. El principal argumento del gobierno local es que decidir el futuro de la obra de Manuel Álvarez Laviada es competencia del Principado. "Habéis perdido toda la credibilidad en la defensa de la memoria democrática", le espetó el portavoz de IU, Javier Suárez Llana a la edil forista del área, Montserrat López Moro, con la votación ya sentenciada.

Aunque había sido la propia alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, quien remató el debate leyendo uno de los anexos de la ley autonómica donde se fija "el inicio de oficio del procedimiento por parte de la consejería competente una vez pasado un año de la entrada en vigor de la ley sin que se hubieran retirado esos símbolos". La ley es de abril de 2019. "Héroes del Simancas" sigue en su sitio.

Lo que pedían IU y Podemos es que el Ayuntamiento iniciara el camino pidiendo a la Compañía de Jesús retirar un símbolo donde solo hace unos días hubo un acto de exaltación franquista con un grupo cantando el "Cara al sol" y haciendo el saludo romano. Si la propiedad no cumplía ya sería el Principado quien tomara la decisión final. Que no solo puede ser la retirada. Cabe la opción de una resignificación a través de su contextualización histórica con una simple placa. "Está el ejemplo de la Universidad Laboral", concretó Moriyón. La Alcaldesa también comentó que en su anterior etapa ya se analizó el asunto, entre otras cosas para clarificar que el monumento no era del Ayuntamiento.

También puso la pelota sobre el tejado del Principado la forista López Moro quien puso énfasis en la propiedad privada del edificio y en su protección en el Catálogo Urbanístico. "Quizás la explicación a que no se haya hecho nada (en referencia al Principado) sea por su valor artístico. No lo sé pero si es eso le corresponde a Patrimonio decidir", concretó.

Ediles de la Corporación, durante la sesión plenaria de ayer, a la que faltó la vicealcaldesa, Ángela Pumariega. / Ángel González

Cara al sol, la Internacional

El hecho de que los proponentes no aceptaran la votación por puntos que les pidió López Moro hizo que tampoco salieran adelante las otras dos peticiones de la iniciativa: condenar el acto franquista del 28 de junio y comprometer el mantenimiento de todos los elementos vinculados a la memoria democrática de la ciudad. No salió adelante, pero la edil de Foro condenó enérgicamente los cánticos justo después de que la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, tildara de "ridiculez" la petición de retirada del monumento y acusara a la izquierda de "censura pura y dura de la libertad" pidiendo respeto para los cánticos de todos. "Ustedes también cantan la Internacional puño en alto y no pasa nada y es el himno del comunismo que mató a millones de personas", enfrentó a IU y Podemos. La posición de Rouco también fue criticada desde el PSOE por Carmen Eva Pérez "porque no se puede ser complaciente con este tipo de cánticos".

"Esto no son más que excusas, Si el problema era que la competencia es del Principado podían presentar una enmienda. El problema es que no quieren y lo blanquean con el rechazo a los cánticos, pero dejan el monumento para que vuelva a ocurrir", concretó la portavoz de Podemos. "Esto no va contra nadie, no es un debate sobre qué hacer o qué no hacer con un monumento fascista. Esto va de cumplir la ley", había dicho en la presentación de la iniciativa el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, a quien precedió una intervención de Rafael Velasco, presidente de Famyr, en nombre de un colectivo de entidades memorialistas que reivindican la retirada del monumento. "Si alguien debe ser reconocido no son los militares golpistas", dejó claro Velasco ante los miembros de la Corporación.