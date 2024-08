¿Por qué sube la tasa de basura de Gijón? Emulsa apunta a Cogersa y a una ley...

El incremento de la factura que Cogersa pasa a Gijón por usar el vertedero de Serín y las obligaciones legales sobre la repercusión directa al ciudadano de los costes de la recogida de basura que impone la ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular –y que tiene que ser efectivas a muy tardar en abril de 2025– son los principales argumentos de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) para justificar una subida de la tasa por recogida de basura para 2025. Sería la segunda consecutiva tras el incremento del 30% al que tuvieron que hacer frente los gijoneses este 2024. Esa subida llevó a las familias a pasar de pagar 69 euros al año a pagar 90. La nueva subida, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, se estima alrededor de un 25%.

A la hora de hacer sus cuentas Emulsa hace hincapié en la trascendencia que tiene el coste de los servicios de Cogersa, que en los últimos cuatro años ha pasado de cobrar 24 euros por tonelada a cobrar 96 este año. La previsión es que ese coste en 2025 esté en la horquilla de 96 a 100 euros. Eso, multiplicado por 80.000 toneladas, le supuso a Emulsa un incremento de 5,7 millones en su gasto por esa vía. El cálculo de Emulsa es que en la década 2005-2025, el incremento de precios de Cogersa ha sido de 1.095% y el de las tarifas de Emulsa de 134,3%, de los que el 63% se corresponden a los años 2022-2025. Un desfase que afecta muy mucho a las arcas de la empresa municipal.

Y luego está la obligación legal de generar una tasa "específica, diferenciada y no deficitaria" que refleje el coste real del servicio y el tratamiento de la basura. Un coste, se indica desde Emulsa, que no solo tiene que ver con el gasto que genera recoger la basura de los contenedores y llevarla al vertedero. Hay que sumar también, por ejemplo, la recogida de las papeleras, limpieza de los parques y jardines o los gastos de taller de los vehículos que se utilizan para todos esos menesteres. Todo eso tiene que ir a la tasa de basura y todo eso tiene que repercutirse al ciudadano-cliente ya que no está permitido compensar esos gastos con aportaciones extraordinarias que el Ayuntamiento le pueda hacer, como hasta ahora, a Emulsa. El objetivo de todas esas imposiciones de la ley de residuos es forzar un incremento del reciclaje.

A la hora de plantear ese nuevo incremento, la empresa que preside el edil popular Rodrigo Pintueles también ha buscado datos en la comparativa con otros municipios. El coste de la basura por habitante está en Gijón en 69,6 euros. Tres euros menos de lo que cuesta a un ovetense, sin ir más lejos. El promedio a nivel nacional está en 84,1 euros por habitante; así que Gijón no es de los altos. Que sea de los más bajos no supone que sea el más bajo. Pagan menos en Valencia (54,19, Sevilla (66,5), Zaragoza (51,2), Alicante (66,8), Valladolid (65,3) y Hospitalet (59,1). Al otro lado del balance están, por ejemplo, Vigo, Murcia y Valladolid, donde cada habitante paga una media de 151,7, 142,7 y 126,2 euros, respectivamente.

Emtusa elimina la condición de residente de las exigencias para acceder a sus tarifas sociales Emtusa eliminará la condición de residente en la aplicación de sus tarifas sociales. Es el único ajuste que se incluye en la propuesta de aprobación de tarifas para el año que viene que se presenta al consejo de administración de la empresa, convocado para el próximo día 8. A votación va la propuesta de mantener en vigor las mismas tarifas que llevan vigentes desde el uno de enero de 2022. Tarifas sobre las que se aplica desde 2023 una reducción del 50% en base a una subvención que llega desde el gobierno de España y que se complementa con una aportación del Ayuntamiento de Gijón. No hay previsión de que este escenario vaya a cambiar en los próximos meses. O por lo menos no hay ninguna comunicación de cambio por parte del gobierno de España a los municipios. El único cambio, pues, para 2025 que el equipo del forista Pelayo Barcia presenta a los consejeros de Emtusa está en el apartado de reglas de aplicación tras "detectarse la utilización del término de residente como exigencia para la aplicación de las tarifas sociales que no es procedente". La eliminación del término residente afecta al bono social o tarifa reducida y al bono gratuito de carácter social. La congelación tarifaria supone mantener en 1,50 euros el precio del billete ordinario, que es el único sobre el que no se aplica esa reducción del 50% sobre la tarifa vigente. Y el único que tiene un billete de papel como soporte físico, aunque con la opción de la generación de un código QR como posible soporte adicional ya que está incluido en el proyecto de renovación de la monética que Emtusa está ejecutando actualmente. El resto de los viajes se pagan con tarjeta transporte o tarjeta ciudadana, tanto en el formato de bonos como de abonos. Se mantienen las mejoras para los menores de 26 años y los mayores de 65 y la gratuidad para los viajeros de menos de 17 año siempre que paguen con la tarjeta ciudadana.

