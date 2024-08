La danza vertical enamora en la Torre del Reloj de Gijón: "No esperábamos que fuese tan guapo y tan bonito"

Un espectáculo "sorprendente". Fue quizás la expresión más repetida en la madrugada de ayer después del show ofrecido por la compañía de danza "Delrevés". No fueron bailes al uso, sino movimientos en vertical sobre la fachada de la Torre del Reloj. Un edificio emblemático de Gijón que, de la mano del Festival Arco Atlántico, se convirtió en un escenario para las artes plásticas. "Es muy bonito, la danza clásica es muy elegante y este nuevo toque estando colgadas hace que sea mucho más llamativo", confesaba Cristina Guillén.

El espectáculo llevó la firma de la compañía de Barcelona que arrancó en 2007 y que destaca como una de las principales propuestas de la danza vertical. "La gira de ‘Finale’ es una pieza de danza clásica adaptada a la danza vertical, además es una mirada a la danza clásica desde otra perspectiva", aseguraba Saiona Fernández, dueña y bailarina de la compañía. Junto a ella, Sheila Ferrer fueron las encargadas y protagonistas de hacer brillar anoche la Torre del Reloj.

Dos cuerdas que cayeron de las ventanas de lo alto de la Torre hicieron que todos los presentes no tardasen en centrar sus miradas a lo alto, observando a las dos bailarinas que descendían con suavidad con sus medias, bodys y tutus blancos. Ambas bailarinas atadas a sus arneses, bailaron y saltaron por la fachada de la Torre. Nadie apartó ya la mirada. "Nos ha sorprendiendo bastante, la verdad que no esperábamos que fuese tan guapo y tan bonito, repetiremos", confesaba Eugenio Pérez. "Nos gusta mucho la danza, ya habíamos visto un espectáculo así y nos encantó. No dudamos en venir con nuestras hijas esta noche, y hemos acertado", remataba Guadalupe Hernández.