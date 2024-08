Entidades llevan al Principado la petición de eliminar la estatua "Héroes del Simancas"

"Ya que no lo apoyaron esperamos que, por lo menos, no se opongan si el Principado actúa, que no torpedeen su retirada". Rafael Velasco, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), fue quien dio voz a la sociedad civil en el Pleno del jueves donde, a través de una iniciativa de IU y Podemos, se pedía al Ayuntamiento iniciar los trámites que llevaran a la retirada del monumento "Héroes del Simancas" en cumplimiento de las leyes autonómica y estatal de memoria democrática. Iniciativa que no salió adelante ante el no de Foro, PP, Vox y el edil no adscrito. No fue un resultado que sorprendiera a Velasco, su organización y las entidades memorialistas que reivindican la eliminación, o resignificación, de este símbolo franquista.

El malestar tuvo que ver con el hecho de que la representación del gobierno, y más en concreto Foro que lleva esa concejalía, centrara el debate en un problema de competencias rechazando impulsar algo que consideran debe acometer el Principado. "Nosotros buscábamos un pronunciamiento político del Ayuntamiento, no ese juego de tirarse la pelota unos a otros. Resulta algo cínico que se escuden en eso de que lo haga el Principado pero yo no me mojo", indica Velasco sobre el argumentario del gobierno. Tanto la edil responsable de la materia, la forista Montserrat López Moro, como la Alcaldesa, la también forista Carmen Moriyón, hicieron hincapié en que la ley autonómica impone la actuación de oficio del Principado.

En el registro del Principado camino de la Dirección General de Memoria Democrática ya había presentado Famyr hace unas días una petición en el mismo sentido que la tramitada en el Ayuntamiento de Gijón. Una petición de "retirada del símbolo de exaltación franquista que aún perdura en Gijón en lo que fue el antiguo Cuartel de Simancas, actual colegio de La Inmaculada" y que está "dedicado a los caídos por Dios y por España en homenaje a los golpistas de 1936 contra la República". Toca esperar a ver que hace la administración autonómica –que podría pedir al Ayuntamiento que solicitara de la Compañía de Jesús la retirada voluntaria del símbolo– pero desde la entidad que preside Velasco ya se tantea que "si no actúa nadie igual tenemos que ir por la vía judicial porque algo hay que hacer". También Andecha Astur comunicaba ayer haber presentado ante el Principado una propuesta para que se haga cumplir le ley de Memoria "hasta sus últimas consecuencias".

Aunque sea de titularidad privada la ley ampara poder tomar medidas sobre "Héroes del Simancas" al ser un monumento con proyección al espacio público. Otra cosa es que se considerara que tuviera un valor artístico excepcional conllevara preservar la obra del escultor Manuel Álvarez Laviada. Entonces se abre la opción de la resignificación del espacio. Pero ahí Famyr también lo tiene claro. "No nos vale con que pongan una placa y ya está", explica Velasco para quien resignificar supone "convertir ese monumento en otra cosa en un monumento a superar las viejas heridas, un monumento las víctimas que lo fueron por defender la legalidad republicana".

En todo caso la pretensión inicial es que el monumento sea retirado. Y su deseo es que se haga, independientemente de que quien ponga la maquinaria en marcha sea el Ayuntamiento o el Principado. De hecho, las entidades memorialistas están también desilusionadas con la falta de acción del gobierno regional "ya que han pasado cinco años desde la aprobación de la ley de Memoria, tres personas por la dirección general y Héroes del Simancas ahí sigue, como otras muchas cosas en otros municipios de Asturias", matiza Velasco.

El cumplimiento de la ley, pero sobre todo la lucha de las entidades, llevó por ejemplo a que el colegio de Pumarín dejará de llevar el nombre de Julián Gómez Elisburu, jefe local de la Falange. "Pero todavía quedan miles de placas en muchas comunidades de vecinos y el Ministerio de Defensa mantiene en la residencia militar de El Coto el nombre del coronel Gallegos", recuerda Velasco.

Doble versión La postura de la izquierda municipal. Consideran que la iniciativa debe ser del Ayuntamiento en base al artículo 48 de la ley autonómica que indica que «las Entidades Locales, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática». Ese articulo fue la base de la iniciativa plenaria de Podemos e IU. La postura del gobierno local. La Alcaldesa centró su argumentación sobre la competencia del Principado en el asunto en base a la disposición adicional segunda de la misma ley donde dice que «en el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberá procederse a la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere el artículo 48. En caso contrario, la Consejería competente en materia de memoria democrática iniciará de oficio el procedimiento previsto en el mismo artículo para la retirada de dichos elementos».

