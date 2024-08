Todos listo para la nueva Feria de Muestras: "Cada año intentamos dar lo mejor y vender más"

La 67 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) abre sus puertas al público hoy, pero los comerciantes trabajaron durante el día de ayer para tener todo preparado antes de la apertura. Este año la feria contará con unas 2.200 marcas y más de 720 expositores y numerosas actividades.

Mohammed El Bakkali lleva viniendo trece años desde Madrid para mostrar sus trabajos de artesanía. «Cada año intentamos dar lo mejor y vender más, en esta feria siempre quedamos satisfechos con la gente y con las ventas», comenta. Desde hace cuatro años le acompaña Nahuel Agudo, «es un buen trabajo de verano», afirma. «Va a ser más que el anterior, al menos siento que hay bastante más turismo y la verdad que como se celebran los 100 años eso llama a la gente a venir y encima hay muchas marcas», añade Agudo.

Sin embargo, Kike Martínez que viene desde hace 6 años desde Alcoy, Alicante piensa que «este año las cosas están más difíciles, a la gente le cuesta más gastar el dinero porque está todo más caro», pero no pierde la esperanza «es una feria que mueve a mucha gente y vendemos bastante bien».

«El año pasado fue muy bueno, si igualamos es un récord. Vendimos 105 motos, este año con hacer 80 me conformo», dice Moisés Media que ya lleva viniendo a la feria desde 2009, «aporta un status venir con una marca», afirma. Otra persona que también lleva muchos años en la feria es Lola Torres, que 30 años después sigue viniendo desde Alicante, «es una feria que acoge mucha cantidad de público y tenemos un sitio que me gusta conversar porque está bien situado y no quiero perder la ubicación», confiesa.

«Espero vender por lo menos lo del año pasado, un poco más si puede ser», señala Rosa Andrés Pérez, una ilusión que comparten también el resto de vendedores de la feria. «Todos los que venimos a Gijón es porque vendemos bien y solemos repetir, vivimos de esto», asegura Pérez, que se dedica a ir por todas las ferias de muestras de España, «busco contactar con clientes y vender», añade.