Moriyón y Baragaño verbalizan en la inauguración de la FIDMA el malestar por la financiación a Cataluña y Marlaska se defiende: "Asturias es prioritaria"

"El Gobierno de España ha dado sobradas muestras de que Asturias es una comunidad autónoma prioritaria, con acciones e inversiones concretas". El ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, lanzó ayer este mensaje durante su intervención en el acto inaugural de la 67ª. edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Un mensaje que trufó con cifras, incluyendo las relativas a la financiación autonómica, en un momento de malestar en Asturias por los acuerdos del PSC con ERC para que Cataluña abandone el régimen fiscal común, lo que perjudicaría a comunidades menos ricas, como Asturias.

El Ministro no hizo una mención expresa a este último asunto en su intervención ante un auditorio al completo en el salón de actos del Palacio de Congresos de Gijón. Ni siquiera habló abiertamente cuando respondió a la alusión que le hizo en ese sentido la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Marlaska, quien comenzó diciendo que para él es "un honor" estar en Asturias, sí venía pertrechado con datos para defender ese carácter prioritario que aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez da al Principado de Asturias. "Desde 2018 el sistema de financiación autonómica ha aportado a Asturias 4.200 millones más que en los seis años precedentes", señaló el Ministro tras haber apuntado que en los últimos Presupuestos Generales del Estado, Asturias "recibió un 30% más" que en el mismo periodo del anterior gobierno.

No se quedó ahí. Apuntó que en 2024 Asturias recibirá 3.400 millones de euros en entregas a cuenta, "una cifra récord" y que esta semana Hacienda ha comunicado al Principado que recibirá otros 3.700 millones en 2025, "la mayor aportación de la historia, casi 4.000 millones si tenemos en cuenta la liquidación de 2023".

EN IMÁGENES: Inauguración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) de 2024 / Ángel González / LNE

A todo esto, añadió el Ministro "el último impulso" del gobierno de Pedro Sánchez a la puesta en marcha de la variante de Pajares, destacando su impacto tanto en el tráfico de pasajeros como de mercancías. También aludió a los 1.600 millones de euros destinados al plan de cercanías ferroviarias de Asturias, de los que ya se han ejecutado 1.000 millones.

Aludió a la ayuda concedida por el Estado para la descarbonización de Arcelor, 450 millones de euros y al "contacto permanente" del Gobierno con la multinacional. Además, también apuntó "el interés muy especial" del Gobierno de España por impulsar el Corredor Atlántico con la presentación de un plan director que prevé 2.800 millones de inversión hasta 2030.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, quien horas antes ya había manifestado públicamente su posición frente a las concesiones fiscales a Cataluña en detrimento de Asturias, prefirió no tocar ese tema en un marco institucional, no haciendo mención al mismo en el discurso con el que inauguró la Feria de Muestras.

Aún sin hacer una mención expresa a lo que está sobre la mesa en Cataluña, a la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón se la entendió perfectamente cuando señaló en la última parte de su intervención: "España, señor Ministro, tiene muchas más deudas históricas de las que se reflejan en las balanzas fiscales y en las hojas de cálculo de los ministerios. España es una nación que se ha construido durante siglos gracias a la suma de muchas cosas, entre otras el esfuerzo infinito de generaciones de asturianos y asturianas que levantaron una industria que llevó a este país de la Edad Media a la prosperidad moderna. Naturalmente no fueron los únicos, y por eso digo una suma. Nunca se construyó nada restando. No es este el momento ni el lugar de valorar otras reivindicaciones, legítimas o no. Pero la deuda histórica de España con Asturias existe, y no porque seamos menos o tengamos menos representación parlamentaria va a dejar de existir", rematando conque "Asturias no quiere ser más que nadie, pero tampoco está dispuesta a ser menos". La de Moriyón fue la intervención que cosechó una ovación más prolongada entre los asistentes.

A la espinosa controversia que flotaba ayer en el ambiente de una inauguración de la Feria que volvía a contar con un Ministro –tras la ausencia de la pasada edición– sí se refirió sin circunloquios el anfitrión y presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, quien dejó clara la profunda preocupación del empresariado asturiano al señalar que "las cesiones al independentismo, aún pendientes de conocer el detalle de sus términos, nos preocupan tremendamente, porque pensamos conllevará el debilitamiento del Estado y la desigualdad entre las autonomías españolas". A diferencia de Moriyón, no se dirigió expresamente al Ministro al pronunciar ante él estas palabras.

Ángel González/ Irene Armayor

Marlaska optó por responder a quien le había apelado directamente y así, tras recordar que parte de su vida está ligada a Asturias y también al País Vasco, indicó ante las palabras de Moriyón que "crecimos dentro de la cooperación y todos ayudamos a construir la sociedad, todos conviviendo y viviendo conjuntamente y con un mismo afán, afán de crecimiento, de respeto, de ayuda a los más vulnerables porque creando riqueza, creando desarrollo podemos ayudar a los más vulnerables y siempre con respeto a la diversidad".

Además de ofrecer datos de aportación económica a Asturias, como representante del Gobierno de España, Marlaska, como Ministro del Interior, también quiso enfatizar la ligazón entre seguridad y progreso económico, señalando que la primera es imprescindible para lo segundo, entre otras cuestiones, como del bienestar social. Por ello, lo que se destine a seguridad "no es un gasto, es una inversión". Tras ofrecer datos sobre las inversiones tanto en infraestructuras como en personal de su departamento, apuntó que desde 2018 Asturias ha visto incrementada su plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil en 300 agentes; un 9% más. De cara al verano también destacó el despliegue de un centenar de agentes en Asturias, como destino turístico.

A la presencia de nuevo de un ministro en el acto inaugural de la Feria, en el año en el que se conmemora el centenario de la primera edición de la misma, en 1924, se sumó también ayer la intervención del Presidente de las Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet.

Antes de la inauguración el Ministro, acompañado de otras autoridades, tuvo ocasión de visitar la exposición que acoge el pabellón del Sabadell-Herrero sobre el centenario de la Feria, que abrirá las puertas hoy sábado, con 720 expositores que representan a unas 2.200 marcas. Más del 90% de los expositores ya estuvieron en la edición del año pasado.

La jornada inaugural, que desde hace varias ediciones se celebra la víspera de la apertura al público del recinto, volvió a ser un punto de encuentro para numerosas personalidades de diversos ámbitos en Asturias. Entre quienes acudieron ayer, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el rector, Ignacio Villaverde; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro; La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo; los consejeros del Gobierno del Principado, Ovidio Zapico (IU), Borja Sánchez, Lydia Espina y Alejandro Calvo; las senadoras socialistas Melania Álvarez, María Fernández Álvarez y Mercedes Otero y los populares José Manuel Rodríguez "Lito" y Pablo González; la eurodiputada popular Susana Solís y los diputados nacionales de este partido, Silverio Argüelles y Esther Llamazares.

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; Carolina López, portavoz en la Junta General del Principado de Vox y Adrián Pumares, de Foro, además de otros diputados autonómicos tampoco faltaron a la cita.

Las exalcaldesas de Gijón Paz Fernández Felgueroso y Ana González; María Antonio Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas; alcaldes como el de Catrillón, Eloy Alonso; la de Allande, María Victoria López y el de Proaza, Fernando Figaredo; la de Avilés, Mariví Monteserín; el alcalde de Langreo, Roberto García y el de Carreño, Ángel García Vega formaron parte del nutrido grupo de representantes de distintos ayuntamientos. El de Oviedo estuvo representado por su primer teniente de alcalde, Mario Arias.

El mundo empresarial estuvo presente, entre otros, a través de la presidenta de FADE, María Calvo; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; Daniel González, presidente Cámara de Avilés; presidentes de patronales sectoriales como José Luis Álvarez Almeida, de Otea; el presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón; el de CAC-Asprocon, Joel García; el de Asetra, Ovidio de la Roza y el de Aspa, Miguel Pérez Carballo. También la presidenta de Asturmanager, Montserrat Martínez; la de Mujeres Empresa, Elvira Pérez; la de FEDA, Begoña Fernández Costales y el de AJE, Pablo García. Además, el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez; el de Caja Rural de Gijón, José Ramón Fiaño; el de Total Energies, Javier Sáenz de Jubera; el de TSK, Sabino García Ballina; el de Hunosa, Enrique Fernández; los presidentes de El Musel y el puerto de Avilés, Laureano Lourido y Santiago Rodríguez Vega; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte; el empresario Luis Adaro y el vicepresidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa.

Otros de los asistentes fueron el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez Ovejero; el de la Filarmónica de Gijón, Antonio Hedrera; el secretario general de la Asociación de Ferias de España, Juan Puchalt y la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando.

Además de los discursos, en los que no faltaron reivindicaciones del mundo empresarial, proyectos pendientes en Asturias y en Gijón, así como el repaso al cumplimiento de compromisos, con ocasión del centenario de la Feria se proyectó un vídeo en el que se repasaron los principales hitos históricos que desde 1965 sólo dejó de celebrarse en 2020 por el covid y que en 2021 se tuvo que celebrar con restricciones por la pandemia. El año pasado alcanzó su récord de visitas, 743.812.

El acto de ayer, contó con un amplio y coordinado dispositivo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. No obstante, las autoridades, en esta ocasión, no tuvieron que lidiar con las protestas que en algunas de las pasadas ediciones se organizaron a las puertas del recinto ferial. Comenzó con los sones de la banda de gaitas Secxum, de Gijón, para recibir al presidente del Principado, Adrián Barbón, y con el público en pie mientras los mismos gaiteros entonaban el himno de Asturias, tras la inauguración, a la que siguió un ágape en el Museo del Pueblo de Asturias. Hoy la Feria ya será del público.

Barbón promete para este mes la puesta en marcha de la oficina para captar inversiones

La puesta en marcha de la oficina económica del Principado para captar inversiones está más cerca. El presidente autonómico, Adrián Barbón, anunció ayer durante su intervención en el acto inaugural de la Feria que "para reforzar la política de atracción de inversiones, este mismo mes evaluaremos la puesta en marcha de una oficina económica que dependa directamente de la presidencia del Principado". Un asunto que, apuntó, se abordará el próximo día 20 "en la comisión de seguimiento de nuestro pacto", en referencia a la reunión que periódicamente celebran los dos socios del Gobierno regional (PSOE e IU). La intención de crear de ese órgano para facilitar la captación de inversiones ya había sido adelantada por el mandatario regional en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. Barbón también destacó que su Ejecutivo ha fichado como directora general de modelo de región y de atracción de inversiones, dependiente de la Consejería de Ciencia, a quien hasta ahora era responsable de la oficina de captación de inversiones de las cámaras de comercio asturianas.

En la que fue su quinta inauguración de la Feria, Barbón quiso recordar el hospital de campaña que se instaló en el recinto ferial en 2020 y tuvo un recuerdo especial para la consejera de salud, Concepción Saavedra, que está "luchando contra el cáncer" y para su antecesor en el cargo, Pablo Fernández. Además de las referencias hacia la historia de la Feria de Muestras ("este certamen centenario tiene más futuro que pasado"), el presidente autonómico destacó algunos de los objetivos que tiene por delante, entre ellos la aprobación el próximo lunes por el Consejo de Gobierno de la Ley de Ciencia, abogando por "el mayor acuerdo posible" para una ley para "poner en marcha el CSIC asturiano". Forma parte de las medidas para seguir impulsando la innovación.

La actualización del mapa sanitario para "reducir la burocracia y mejorar la asistencia"; la red de escuelas infantiles públicas gratuitas y el desarrollo de la Zalia fueron los otros objetivos que enunció. "La Zalia, incluida en el Corredor Atlántico, está asegurada por el empeño del Gobierno del Principado y porque ahora resulta más necesaria que nunca", señaló. Antes, había enumerado proyectos de sus predecesores que inicialmente se habían cuestionado y que ahora son claves, como la ampliación de El Musel en la época de Vicente Álvarez Areces, que ahora es junto al puerto de Avilés "plataforma de desembarco empresarial"; el impulso al turismo de calidad por Pedro de Silva, recordando que el Principado va a regular las viviendas de uso turístico; y la construcción de HUCA ideada por Juan Luis Rodríguez–Vigil.

Además de la audacia, para no tener miedo a los cambios y la visión a largo plazo como en los tres ejemplos de sus predecesores que citó, Barbón también apuntó otros ingredientes necesarios para el éxito, como percibir los cambios, refiriéndose a la oportunidad que está suponiendo la transición energética para Asturias; creer en Asturias y la unidad en lo importante. Respecto a esto último resaltó ante el Ministro Grande Marlaska la "potente movilización en el Noroeste" por el Corredor Atlántico.

Moriyón presume del "despegue" de Gijón y se lleva el mayor aplauso de la jornada

El discurso más aplaudido de los que ayer protagonizaron el acto de inauguración de la 67.ª edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias fue el de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Durante el mismo, la Regidora señaló que la ciudad es "orgullosamente anfitriona del mayor fenómeno económico del Principado", agradeció la apuesta de los empresarios que participan desde hoy en el recinto ferial Luis Adaro e incluso se dirigió al ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, en tono tan cortés como reivindicativo.

Moriyón, que vivió por décima vez esta cita como Alcaldesa, aprovechó su turno para volver a poner en valor "la clarividencia de personas como Romualdo Alvargonzález Lanquine y Luis Adaro Ruiz-Falcó". "Las mejores páginas de la historia de Gijón las han escrito figuras de esta estirpe, visionarios que no dudaron en arriesgar su patrimonio para convertirse en motores de eso que convenimos en llamar progreso. Su trascendencia, la del apellido Adaro y las generaciones posteriores, queda reflejada, como ocurre con todo lo brillante, en su legado", señaló Moriyón, que resaltó que el legado dejado por ellos "no es otro que la presencia hoy aquí de centenares de empresarios y empresarias que con su empuje y determinación permiten que este corazón económico de Asturias siga latiendo con fuerza".

Tras esta introducción sobre la historia de la Feria de Muestras, la Regidora puso el foco en reivindicar un mayor papel de Gijón y de Asturias a nivel nacional. Sin embargo, más allá de "pesadumbres" y "lamentos", insistió en que Gijón "se encuentra inmersa en un despegue definitivo hacia un futuro que posiciones a la ciudad como una referencia, en cultura, en innovación y en desarrollo". "Tenemos proyectos, tenemos certezas y sobre todo tenemos la ambición suficiente para entender que Gijón será lo que los gijoneses quieran, y eso contribuirá a hacer mejor a Asturias", agregó.

Carmen Moriyón, ayer, durante su intervención en el Palacio de Congresos del recinto ferial de Gijón. / Ángel González

Tanto "el legado" como "la reivindicación", comentó Moriyón, "han sido una constante en estos diez años en los que me ha correspondido este honor". "Y lo serán en todos los que recaiga sobre mí la responsabilidad de agradecerles a ustedes la apuesta decidida por nuestra tierra para desarrollar su actividad económica", dijo. Respecto a la importancia de los expositores y su actividad económica, la Alcaldesa apuntó que "es la que permite que los poderes públicos podamos después acometer los proyectos, las inversiones y los servicios básicos que prestamos a la ciudadanía". También subrayó Moriyón que las administraciones, aparte del resto de sus funciones, "tienen la obligación de dirigirse de forma clara y rotunda a quienes conforman su tejido para garantizarles que en nosotros tienen un apoyo, nunca un obstáculo; tienen una referencia, nunca un corsé; y tienen un soporte, nunca una carga".

La Alcaldesa destacó que "Gijón y Asturias tienen la suerte de contar con un tejido económico e industrial que mira muy atrás". "La industria, que puede ser complementada por otros sectores de gran proyección y mejor venta, es el corazón de esta tierra. Es la que ha levantado estos recintos, es la que ha sostenido esos servicios públicos y es la que va a seguir creando empleo, riqueza y futuro", abundó Moriyón, que insistió antes de dirigirse a Grande-Marlaska: "Asturias es una tierra de industria, lo ha sido desde hace siglos, y España lo sabe y lo adeuda. Por eso, no debemos olvidar ese pasado cuando acometemos la construcción de un futuro que necesita muchas más certezas que promesas o expectativas".

Por último, la Regidora quiso volver a felicitar por su labor a la Cámara de Comercio de Gijón y a los representantes de las empresas que componen la oferta de la Feria de Muestras, a las que definió como "una de nuestras certezas". "Certezas como la de su presencia aquí, su presencia en Gijón y en Asturias, nos permiten acometer con determinación cualquier proyecto que nos propongamos", indicó Moriyón, que no dudó a la hora de afirmar que "todo el que viene a la Feria encuentra lo que busca". "Vamos a seguir haciendo de eso una de nuestras certezas", culminó.

Su discurso, que llegó después del que llevó a cabo el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, y el del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, encontró una gran respuesta por parte de la mayoría de personas que abarrotaron el salón de actos del Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro. Ninguna de las otras intervenciones encontró un mayor o más largo aplauso que el de Moriyón, teniendo en cuenta también el turno del presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, así como el del ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska.

José Luis Bonet ensalza la cita como la "mejor feria" de España

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, felicitó en el acto de inauguración de la Feria de Muestras a la Cámara de Comercio de Gijón y a su presidente, Félix Baragaño, por situar a este evento "en lo más alto del podio ferial español, ya que es la que más visitantes recibe de cuantas se celebran en nuestro país". Sobre el hecho de cumplirse 100 años de la celebración del primer certamen, indicó que "es un momento de celebración y felicitación para toda Asturias". "Lo que comenzó siendo una feria muy centrada en la industria, comercio y servicio asturianos, abarca hoy una multiplicidad de sectores que sirven a las empresas nacionales y extranjeras participantes para exhibir novedades, establecer contactos y encontrar nuevos clientes y mercados", manifestó.

José Luis Bonet. / Ángel González

El presidente de la Cámara de Comercio de España y también de Freixenet aseguró que "la actividad ferial española goza de excelente salud", acentuando que las alrededor de 2.000 ferias que se llevan a cabo en España "muestran al mundo toda la capacidad de innovación y talento de las empresas españolas". "Y constituyen el marco idóneo para estrechar lazos comerciales y relaciones empresariales", añadió.

"Las ferias se han convertido en una de las palancas fundamentales para el impulso de la internacionalización de nuestras empresas, muy especialmente las pymes", abundó Bonet, que cerró su discurso incidiendo en que la Fidma es "una muestra de la vocación de servicio al interés general de las empresas, de las Cámaras de Comercio y del valor de la colaboración público-privada que, como podemos ver aquí, cuando trabajamos juntos las empresas y las administraciones públicas, podemos conseguir grandes cosas".

Baragaño, orgulloso de un evento "generalista e intergeneracional"

"La de hoy es una inauguración muy especial porque también celebramos el centenario de la primera Feria". El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, fue el encargado de abrir el acto que sirvió este viernes como la antesala perfecta a la 67.ª edición de la Feria Internacional de Muestras que arranca hoy en el recinto ferial Luis Adaro. Baragaño centró su discurso en resaltar la labor realizada por la entidad que preside a lo largo de la historia, pero también puso el foco en los retos y los problemas a los que se enfrentan la ciudad y el resto de la región.

Baragaño comenzó su intervención ensalzando la labor llevada a cabo por Romualdo Alvargonzález Lanquine y Luis Adaro-Ruiz Falcó. El primero de ellos, artífice de las ferias realizadas entre 1924 y 1930, y, el segundo, de recuperar definitivamente esta cita clave del verano gijonés en 1965. "Estamos frente a una trayectoria de compromiso y progreso que ha permitido dinamizar Gijón y Asturias y nos ha situado como referente nacional e internacional. Una feria generalista e intergeneracional, capaz de crear una excelente conexión y orgullo de pertenencia entre la gran familia que formamos expositores, visitantes, instituciones y Cámara de Comercio", expresó, antes de nombrar a otras personas que "han hecho posible" el buen desarrollo de la Feria, como los presidentes Claudio Fernández Junquera y Guillermo Quirós, entre otros. "La historia de la Cámara de Comercio de Gijón y de la Feria de Muestras van unidas de forma indisoluble. Es imposible escribir la historia de una u otra de manera diferenciada", afirmó.

Félix Baragaño, durante su intervención en el acto. / Ángel González

El presidente de la Cámara de Comercio recordó que en 2023, este evento supuso una aportación del 0,5% al Productor Interior Bruto de Asturias y el 0,47% al empleo. Asimismo, Baragaño subrayó que "la reciente ampliación de capital aprobada, garantiza la necesaria modernización y el futuro del recinto ferial y el Palacio de Congresos". De cara a los retos del futuro, Baragaño insistió en que "debemos contar con las condiciones necesarias que lo faciliten". Primero nombró algunas "excelentes noticias acaecidas durante el último año", como el incremento de las conexiones aéreas nacionales e internacionales, a la apertura de la variante de Pajares, "que se debe completar con el trazado en triple hilo hasta Gijón". Después, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón hizo hincapié en los retos recogidos en el documento de prioridades de la Alianza por las infraestructuras del Estado que Asturias necesita, el cual se firmó en julio. Entre ellos resaltó el soterramiento de Langreo, el vial de Jove, la Zalia o la estación intermodal. En cuanto a esta última reivindicación sostuvo que "nunca debe ser limitativa y la vertebración debe avanzar a un espacio geográfico más amplio", que no es otro que la macrorregión Atlántica. "Nos puede facilitar oportunidades complementarias de financiación de la Unión Europea", comentó Baragaño, quien destacó la "rigidez burocrática" y la "falta de personal cualificado" como los elementos "que nos llenan de una honda preocupación".

Para culminar su intervención, Baragaño celebró proyectos del Ayuntamiento de Gijón, como la ampliación del Parque Tecnológico, la conversión de Tabacalera en un polo cultural o el desarrollo de Naval Azul.