El motor europeo de Gijón: análisis del impacto local del Plan de Recuperación

La cifra es redonda: 50. Medio centenar son los proyectos que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Gijón ha presentado a convocatorias vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del que se reparten esos fondos con los que Europa quiso ayudar a sus territorios a salir de la crisis económica que surgió de la pandemia y recrudeció la guerra de Ucrania. El de la presentación de proyectos a fondos europeos fue un camino que inició con fuerza el anterior equipo de gobierno de PSOE e IU liderado por Ana González.

Y que ha continuado el actual equipo de Foro y PP bajo el mando de Carmen Moriyón en el doble sentido de ejecutar los proyectos heredados –aunque algunos no les gustaran– y presentar otros a nuevas convocatorias. ¿El último presentado? "Gijón, destino turístico inteligente y sostenible" que aspira a rascar otro millón de euros para la ciudad. No sería el primero para proyectos turísticos. No en vano la operación de recuperación de las baterías y el refugio antiaéreo de Cimadevilla para convertirlos en espacios museísticos o hacer mejoras en el camino de Santiago se están haciendo en gran parte con fondos europeos.

Gijón no ha recibido un sí a esos cincuenta proyectos. Eso rozaría el milagro, pero la cosecha de millones no ha estado mal. Unos 46 si se van sumando las aprobaciones llegadas de entidades del gobierno de España o del Principado. Ojo aquí, porque este listado del medio centenar se corresponde solo con los impulsados desde la administración municipal. El Principado, por su parte, también ha invertido en Gijón alguno de los millones que le han ido llegando de Europa. Por ejemplo, para el aparcamiento de la avenida de Portugal, el intercambiador de la Laboral, el plan de vivienda joven de Peritos o la reforma del centro residencial de Cabueñes.

De la trascendencia que los fondos europeos tienen para Gijón dan cuenta muchas de las actuaciones que se han visto o se están viendo en las calles de la ciudad. Y también lo darán las que están por venir, que no son pocas. En lo que va de año, las licitaciones impulsadas desde el Ayuntamiento y vinculadas a fondos europeos han sumado alrededor de 20 millones , impuestos incluidos. Hay que tener en cuenta que son los presupuestos íntegros de cada proyecto, lo que incluye la parte que le toca cofinanciar al Ayuntamiento con recursos propios.

El resultado de estas licitaciones y los posibles fondos europeos que se puedan ir consiguiendo van a marcar muy mucho el diseño de los presupuestos del Ayuntamiento. Empezando por el que ahora mismo está en elaboración para 2025 y donde ya hay que tener en cuenta la reactivación de las reglas fiscales, que habían quedado desactivadas por la pandemia pero que vuelve a estar en vigor limitando la capacidad municipal de gastar. Aunque se tenga dinero para hacerlo.

Entre las licitaciones que están ahora mismo en marcha destacan las obras de reforma de los colegios de Castiello y Los Campos. No solo porque conlleven una subvención europea de tres millones cada uno para actuaciones que doblan la cifra en su inversión final. También porque su desarrollo pendió de un hilo durante mucho tiempo. En las condiciones de la convocatoria a la que se presentaron en el marco del proyecto PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos) las obras tenían que estar acabadas el próximo septiembre. Un plazo imposible de cumplir tras reformular los proyectos. Este jueves el Ayuntamiento recibía la confirmación oficial de la concesión de una prórroga por la que llevaban luchando meses. Ahora hay de plazo hasta 2026 para hacer el trabajo.

No es el único quebradero de cabeza con trasfondo de fondos europeos. También está semana el Ayuntamiento tuvo que encarar la necesidad de rehacer el proyecto de reforma de la primera fase de la Obra Sindical de Contrueces al quedar desierta la licitación, que ya era repetición de una anterior donde la empresa adjudicataria acabó dejándolo. Cierto es que el Ayuntamiento ha encontrado en los fondos europeos una vía para minimizar el impacto en las arcas municipales de los proyectos de rehabilitación de los denominadas barrios degradados. Cierto es también que los problemas con estas obras vienen de mucho antes de la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así que la culpa aquí está muy repartida. El Ayuntamiento tiró de Europa para las obras de barrios degradados de Tremañes, Portuarios, Monteana y Contrueces que ya tenía en marcha; igual que para la escuela infantil Eusebio Miranda.

Ana González ,con mascarilla por las restricciones del covid, muestra los primeros proyectos de Gijón presentados a fondos europeos. / Juan Plaza

Hay más. La obligación legal de Gijón de tener una zona de bajas emisiones y la imposición de tenerla en La Calzada porque para ello consiguió el anterior gobierno financiación europea están detrás del proyecto de ZBE que ahora mismo hay en marcha con la intención de que esté operativa a principios de año. El trabajo físico de colocación de cámaras y sensores se ha reiniciado tras unos meses en suspenso y la concejalía de Tráfico trabaja en una ordenanza reguladora que marque como se va a gestionar ese espacio. El compromiso político es que, por ahora, no haya sanciones. Un por ahora que puede ser eterno porque se vinculaba al desarrollo de un vial de Jove que sacara los camiones y sus humos de La Calzada. Y está por ver que eso se haga una realidad.

Mucho verde

También tienen el apoyo económico de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia proyectos que son muy visibles en la ciudad como "Gijón Ecoresiliente", que está haciendo un trabajo de microcirugía verde en espacios de Viesques, Moreda y La Calzada, o la renaturalización del río Piles con avances iniciales en la zona de Las Mestas. Sin olvidarse de la ecomanzana de La Calzada, que parece haber superado la parálisis de meses anteriores. Cuando pasen los días grandes del verano gijonés empezarán a verse los trabajos del carril bici de Poniente y del carril bici de El Molinón, que también tienen fondos europeos. Una apuesta por la movilidad ciclista que se comparten con otro proyecto pagado con dinero de Europa: el servicio municipal de bicicletas compartidas.

Todo eso –o los nuevos carriles bus de la ciudad– se ven pero también se han invertido muchos euros de fondos europeos en cuestiones que no se ven. Una falta de visibilidad física que no les resta trascendencia. Con fondos PRTR se hizo la Agenda Urbana de Gijón, se han apoyado mejoras en el servicio de recogida de materia orgánica desde Emusa, se implantaron medidas de seguridad en los equipos informáticos municipales, se modernizó la red de fibra óptica del Ayuntamiento o se apoyó el proyecto "Semilleru" para la creación audiovisual. Y también con esos mismos fondos y en una red de colaboración con otras ciudades, Emtusa está trabajando en acciones de mejora que incluyen un proyecto piloto, a desarrollar en la avenida José Manuel Palacio, de priorización semafórica para los autobuses municipales.

La última alegría gijonesa llegaba hace unas semanas con la concesión de tres millones en ayudas para el ambicioso plan de rehabilitación y puesta en valor del castro de la Campa de Torres. Queda ver que suerte tendrán otros proyectos también presentados en los últimos meses y que tienen que ver tanto con mejoras en la Empresa Municipal del Aguas como con la plataforma única de Cimadevilla o un laboratorio de permacultura. Todos ellos proyectos con denominación PRTR.

Suscríbete para seguir leyendo