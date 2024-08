La Semana Grande de Gijón arranca con multitudes: "Veo para esta ciudad oportunidades que van a traer buenos tiempos"

El periodista gijonés José Ángel Abad, pregonero de la Semana Grande, anunciaba al poco de subirse al balcón del Ayuntamiento que traía "muy buenas noticias". Decía que, tras ver el programa, se avecinaba "la mejor Semanona de nuestra vida". El corresponsal de Antena 3 en Nueva York se dirigió a una plaza Mayor atestada y con ganas de arrancar por todo lo alto la "semana" con más significado de la ciudad. Para Abad también era un momento especial. "El pregón os lo da, ante todo, uno de los nuestros, un guaje de Gijón, del barrio del Natahoyo", proclamó.

"Veo para esta ciudad oportunidades que pueden, deben y van a traer buenos tiempos para nuestro querido Gijón y para los gijoneses... si las aprovechamos", señaló José Ángel Abad, que habló a los asistentes "al corazón y a la razón, con sinceridad, claridad, honestidad y compromiso con la verdad, persiguiéndola", en un símil con su labor periodistica que desempeña en Estados Unidos.

También agradeció la propuesta de Carmen Moriyón, una alcaldesa "amable, simpática, cálida, inteligente y generosa". "Me dijo que lo había pensado hace tiempo, que yo estaba acostumbrado a hablar en público. ¡Y pensé que a lo único que he hablado en mi vida es una cámara!", afirmó José Ángel Abad, que, eso sí, reconoció que "hay cosas en la vida que no se pueden dejar pasar". Ni aunque Joe Biden -ahora Kamala Harris- y Donald Trump sigan enzarzados por el bastón de mando en el país de las barras y las estrellas.

Así arranca Gijón su Semana Grande: con sol y calor (en imágenes) / Marcos León

El periodista reivindicó su vínculo con Gijón, mencionando su nacimiento en el Hospital de Cabueñes, su infancia jugando en la playa o en el parque de Isabel la Católica o sus estudios en el antiguo colegio del Sagrado Corazón y en el instituto Padre Feijoo. O sus visitas al Jardín y al Oasis. O al Molinón para ver al Sporting. "O en los merenderos... o en Los Maizales. A ver quién no comió tortilla en Los Maizales, que no hay banquete mejor en el mundo", señaló.

Abad echó unas flores a Gijón, una ciudad "abierta, generosa, desenfadada, moderna, directa, nada hipócrita y muy trabajadora". Y se mostró muy agradecido. "Gracias por darme una vida, una personalidad, unas memorias, unas posibilidades de las que estar orgulloso", aseveró el pregonero, que recordó el puesto de helados que durante años regentó su madre en la plaza del Seis de Agosto. "Y tuvo otro al final del muelle junto a La Habana. Es probable que me lo hayáis comprado a mí también, aunque mi madre no me dejaba atender", bromeaba.

El pregonero encomió después el "espíritu de compromiso, unión y solidaridad" que "define" a Gijón, un lugar "inmensamente acogedor con los que vienen de fuera". "Para ser acogedor hay que tener un corazón enorme", ensalzó José Ángel Abad, que no evitó la comparación con su segundo hogar, Nueva York. "Gijón es, como Nueva York, una ciudad que no te pregunta de dónde vienes, sino adónde vas. Que no mira atrás, sino adelante. Que no te obliga a renunciar a nada para ser uno más en ella. A la que no le importa qué has hecho, sino qué vienes a hacer. Que te invita a participar, a vivir, no a quedarte arrinconado como si no pudieras pertenecer a ella", expresó. "El mundo está lleno de torres y aquí tenemos la más guapa que es la de la Universidad Laboral. ¡Y la del Reloj!", proclamó.

Como gran conocedor de la actualidad, José Ángel Abad resaltó que "tenemos retos por delante". "Estamos en el amanecer de una nueva era, nada va a ser igual en muy poco tiempo", apuntó. El periodista destacó que "los cambios políticos y estratégicos que va a haber en el mundo muy rápido, con o sin Trump, la revolución con la inteligencia artificial y la nueva realidad de cambio climático inexorable van a hacer que la forma en que aprendemos y enseñamos, el comercio que vamos a tener, la forma en que nos vamos a relacionar, en que nos conocemos y trabajamos y las guerras que vamos a tener o la forma en que nos vamos a divertir... todo va a ser diferente". De ahí que incidiera en que las ciudades y ciudadanos que sepan "abrirse al mundo, acoger, colaborar e integrar" serán las que "triunfarán" en esa nueva era.

"Soy optimista sobre Gijón. Tenemos lo más importante, el carácter y la vocación de abrazar el futuro como hemos hecho tantas veces", confesó el pregonero, que cuando un americano le pregunta sobre qué visitar en Europa, su respuesta es contundente: Gijón. Con un "¡Muchas gracias y hasta siempre!", José Ángel Abad abrochó un pregón "transoceánico" para dar por inaugurada la Semana Grande. La "última hora" más emotiva del periodista gijonés.